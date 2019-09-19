Праздник Михайлово Чудо 2019: самые лучшие СМС поздравления и открытки

Михайлово чудо православные христиане празднуют 19 сентября 2019 года, которое называют чудом Архистратига Михаила.

В украинском календаре это день, когда происходят настоящие чудеса и загадочные приключения, а вся семья собирается за общей молитвой к Архангелу Михаилу.

Михайлово чудо действительно считают большим и серьезным праздником. В этот день нужно забыть о тяжелой работе, ссорах и ежедневных хлопотах, а провести день стоит в молитвах и покое.

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

В день архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

Желаю, чтоб архангел Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть ангелы его вас охраняют,

Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пускай здоровьечко хранит

Всегда Архангел Михаил!

Ждем чудес в Михайлов день,

Двери открываем,

Радость, свет, любовь, добро

В дом свой созываем.

Пусть Архангела войска

Отгоняют тучи.

И для всех сей славный день

Будет самым лучшим!

Сегодня праздник православный,

Зовется он Михайлов день,

Он светлый, чистый, очень славный,

Да не найдет на небо тень,

Чтоб мы могли повеселиться,

Коль уж работать нам нельзя,

Пусть только лучшее случится

В сей светлый праздник ноября!

Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит новых сил,

Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастье и тепло

Дом ваш бережно наполнят.

Пусть день Михайлов принесет

Вам доброго всего.

Судьба во всем благоволит,

Чтоб жили вы легко.

Чтоб не нуждались никогда,

Не знали вы забот.

А каждый новый божий день

Вам счастье лишь несет!

В Михайлов день вас поздравляю,

Шлю пожелания добра,

Пусть Михаил подарит силу,

Поток здоровья и тепла.

С молитвой чистой обратитесь,

Просите сердцем и душой,

Святой подарит пусть смирение,

Терпение, силу и покой.

Михайлов день встречать спеши,

И поздравления прими,

Достатку дому и добра,

Чтобы везло тебе всегда!

Чтобы принес он много счастья,

И изобилия, богатства,

Чтобы помог в твоих делах,

И радость он принес в мешках!

День Михайлов весь народ

Весело справляет.

И погоду на всю зиму

Дружно предрекают.

Вам желаю, чтоб тепло

В доме вашем было.

Как бы вьюга не крутила,

Небо вас хранило.

***

В день Михайлов поздравления

Шлю с любовью вам, друзья.

Будет в жизни пусть удача,

Счастье, здравие, семья.

Берегите в душах кротость,

Скромность, мир и доброту.

Заполняйте лишь любовью

В сердце дыры, пустоту.