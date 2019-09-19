Михайлово Чудо 2019: оригинальные поздравления в прозе и открытки

19 сентября православные отмечают праздник – Михайлово чудо в честь архангела Михаила.

В этот день принято ходить в гости и собираться всей семьей за общим столом, раньше в этот день собирались на братчину – сельские праздники, на которых решались внутренние вопросы.

Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоём доме был сытый обед, чтобы в твоём сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

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Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.

Поздравляю с Михайловым днём и желаю щедрого счастья, щедрой любви, щедрой удачи. Пусть в этот день для твоего сердца откроется светлый горизонт — горизонт добра и благополучия. И пусть на улицах становится всё холодней, в душе твоей пусть будет и тепло, и радостно.

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В Михайлов день от всей души хочу пожелать светлой и мирной жизни, в которой не будет ссор и обид. Будь смелым, бесстрашным, справедливым, уверенным воином с тёмными силами и мыслями, всегда верь в себя и не выпускай из рук своё счастье! И пусть сегодня начнётся новая история твоей радости, добрых чудес.

В Михайлов день, в праздник начала зимы и отдыха от полевых работ хочу пожелать сытного обеда на столе, весёлого отдыха в кругу семьи и доброго праздника. Пусть дом всегда остаётся наполненным миром и благополучием, пусть не тревожат душу печали и уныния, пусть в сердце расцветает любовь, пусть дорога жизни ярко освещается и устремляется к счастью.

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В Михайлов день хочу от души пожелать жить богато и сытно, достойно и счастливо. Пусть зима придёт в твой двор с добрыми вестями и тёплыми снегами, пусть в этот весёлый и светлый праздник в твоём сердце появится и никуда не уйдёт такая же светлая надежда на всё хорошее и прекрасное. Желаю здравия, достатка, работы по совести и отдыха в усладу.

Поздравляю с Михайловым днём. Пусть наступит сладостный и приятный отдых после нелёгких и плодотворных работ, желаю семейного благополучия и домашнего тепла, здравия всей семье и понимания, вкусного пива и сдобных пирогов по старым традициям.

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Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной идеологии. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.

С небесным покровителем Архангелом Михаилом дай вам Бог многолетия, праведного труда, всегда благоволить в словах, поступках и помыслах! Пускай беда вас не знает, горе от вас бежит и во всем сопутствует звезда!

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Спешим поздравить мужчин и мальчиков, обладателей милозвучного имени Михаил. Будьте здоровы и счастливы, любимы и талантливы во всем. Желаем Вам, чтобы Золотая Рыбка не раз попадалась к Вам в сети, и желания исполнялись сами собой, как по взмаху волшебной палочки.

Поздравляем с Михайловым Днём, наши прабабушки и прадедушки верили, что сегодня оканчивается свадебный сезон. Перед зимой, что стоит на пороге, закатывался настоящий пир, где всего хватало вдоволь для гостей и хозяев.

Пусть же и сейчас эта традиция не избудет себя полностью.