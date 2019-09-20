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Лучшие поздравления с днем рождения в прозе на 20 сентября

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Лучшие поздравления с днем рождения в прозе на 20 сентября
07:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Обычно вы оптимистично настроены, прямолинейны и честны, но вам необходимо развивать терпение и терпимость.

Вы — проницательный, практичный, умный и чувствительный человек с предприимчивым характером, способный мгновенно улавливать выгодные возможности, любящий учиться и заниматься плодотворной деятельностью.

Вас отличают обаяние, шарм и тонкое восприятие красоты. Дева — один из самых умных знаков зодиака. Способность уделять внимание деталям и хорошее чувство формы, говорят о вашей дотошности и педантизме.

Четкость, настойчивость и быстрое восприятие помогают достичь успеха в разных видах литературного творчества. Несмотря на врожденное деловое чутье и проницательность, следует избегать чрезмерной критичности.

Вы обладаете врожденной настойчивостью и острым интеллектом, и вас привлекают умные и состоявшиеся люди. Контакты с ними могут оказаться для вас весьма выгодными.

Путешествия, способные вдохновлять и побуждать к смелости и решимости, также играют для вас немаловажную роль.

С раннего возраста и вплоть до 31 года вы нуждаетесь в популярности и признании. Личные отношения имеют для вас важное значение. В 32 года наступает поворотный момент, подчеркивающий значение личной власти. В этот период вы становитесь увереннее, больше полагаетесь на свои силы.

После 62 лет появляется желание расширять знания и кругозор, отправиться в путешествие, пополнить образование и развивать более философское мировоззрение.

 

С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

***

С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

Лучшие поздравления с днем рождения

Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

***

Хочу поздравить с днем рожденья и пожелать добра, любви, здоровья, мира, преуспевать во всех начинаниях, а еще чтобы деньги водились. Желаю яркой жизни, чтобы новый день не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в работе, а в доме — уюта и тепла.

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

***

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

Пусть в Вашей жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желанья. Пусть Ваш дом будет уютным теплым гнездышком, в котором поселятся вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу!

***

Всё, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чём мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

Поздравления в прозе с днем рождения

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

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