Поздравления с днем свадьбы 22 сентября в стихах и открытках

1 Пусть бьются в унисон сердца, Пускай безмерным будет счастье, Всю жизнь купаться вам в любви, И избегать невзгод, ненастья. Что молодым еще желать? Конечно, в доме полной чаши, Достатка, мира и добра, С днем свадьбы, дорогие наши!

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3 Поздравляю вас с этим особенным днем, Днем начала семейной жизни, Пусть невзгоды все будут вам нипочем, Пусть исполнятся все ваши мысли. Вы идите по жизни рука к руке, Окрыленные счастьем этим, Не гадайте на маленьком белом цветке, А любите друг друга, как дети.

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5 Поздравляем новобрачных С днем скрепления сердец! Пусть сопутствует удача Вам в супружеской судьбе. Мудрости, любви, терпенья, Каждым мигом дорожить. Помнить: ссоры - это пена Многих-многих годовщин. Все проблемы ненадолго Чтоб касались ваших стен. Чтобы деток было столько, Сколько будете хотеть. Чтобы каждый в вашем доме Счастлив был, здоров, любим. Поздравляем вас сегодня С днем рождения семьи!

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7 Под взмахи крыльев белых голубей, Что прямо ввысь несут любовь большую, Хочу я пожелать лишь светлых дней, И чтобы помнили о первом поцелуе! Прошу, не забывайте нежных слов, Что вы друг другу часто говорили, Храните до конца свою любовь, Которую вы вместе сотворили! Союз свой укрепляйте день за днем Заботой искренней, доверьем и вниманьем, Пройдите через беды все вдвоем Навстречу исполнению желаний!

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9 Пусть любовь продлится вечно, Что сердца соединила: Будьте счастливы беспечно, Чтобы небо вас хранило! Пусть в семье, как в райских кущах, Будет радостно, тепло, Чтобы в каждом дне грядущем Вы встречали лишь добро!

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11 Все кричат с восторгом "горько", Кольца новые у вас, В паспорт штамп уже поставлен, Вы семейка - просто класс! Поздравляю, молодые, С этим самым важным днем, Пусть всегда комфортно будет И уютно вам вдвоем. Пусть любовь вам путь укажет На тропинках непростых, Я ценить желаю чувство, Каждый день и каждый миг.

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13 Родителей не выбирают. Они судьбою нам даны. А жизнь нам всем предоставляет Лишь выбор мужа и жены. Надеюсь, данный шанс от бога, Вами использован с лихвой. Вы в браке проживёте долго До самой свадьбы золотой. Желаю не разочароваться Друг в друге даже на чуть-чуть. Любить, друг другом наслаждаться, Чтоб сердце разрывало грудь. Чтоб жизни цель, и устремления Совпали в общий унисон. Желаю вам осуществления Всего того, что только сон.

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15 Сегодня вы создали счастье! Пусть будет очень крепкое оно. Пусть обойдут ваш дом ненастья, Стучит, лишь только, солнышко в окно. Желаю вам родить детишек, Что принесут улыбку вам. Много девчонок и мальчишек, Чтоб умненьких не по годам. Желаю вам благополучия, Чтоб дом ваш, полной чашей был. И, не смотря на жизни тучи, Семьи корабль спокойно плыл. Ну что? Осталось крикнуть:"Горько!" Вам на удачу и любовь, А лет через пол сотни, только, Гулять на свадьбе золотой!

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17 Теперь вы зоветесь гордо - семьей, С чем вас поспешу от души я поздравить, Пусть счастье к вам льется бурной рекой, А слезы и горечь навеки оставят! Живите счастливо, живите богато, В сердцах пусть любовь ваша бьется всегда, И пусть все мечты, все, что в жизни вам надо Исполнится просто, легко, без труда!

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19 Такой волнующий момент, Рождается семья. Невеста и жених при всех Сказали дружно "Да!" Одной вы связаны судьбой Теперь на много лет. Любовью и теплом сердец Пусть будет брак согрет. Желаю рядышком пройти По тысяче дорог, Родить детей и воспитать, Когда настанет срок. Пусть счастье будет без конца, Даем мы вам наказ, Как обручальных два кольца, Связавших нынче вас.