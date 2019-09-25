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Трогательные поздравления с днем рождения на 25 сентября в прозе

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Трогательные поздравления с днем рождения на 25 сентября в прозе
07:48 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Ваше умение общаться способно обеспечить вам успех у многих людей, особенно если вы пускаете в ход свое неотразимое обаяние.

Для вас исключительно важны любовь и преданность. Будучи хорошим организатором, вы стремитесь, чтобы окружающие чувствовали себя с вами легко и непринужденно.

Быстрота ума делает вас отличным собеседником, умеющим остроумно парировать выпады оппонентов.

Ваша потребность в самовыражении и выявлении своего творческого начала может найти выход в занятиях живописью, музыкой или актерской игрой (либо, по крайней мере, в квалифицированной оценке этих видов искусства).

В вашей сфере внимания также могут оказаться финансовые вопросы и, обладая врожденным деловым чутьем, вы сможете поставить свои многочисленные таланты на коммерческую основу.

Интуиция помогает вам находить вдохновение в добросовестной работе и в служении другим людям.

Вы изо всех сил стремитесь к совершенству. Иногда этот максимализм тяжело действует не только на вас, но и на окружающих, а иногда вы становитесь чересчур высокомерным и скептичным. Но если вы направите свою эмоциональность в верное русло, она приведет к отличным результатам.

До 27 лет вы, скорее всего, развиваете свои творческие способности и социальные навыки, а также совершенствуете средства достижения финансового успеха. В 28 лет вы ощутите необходимость эмоциональных перемен и трансформации всей своей жизни.

Следующий поворотный момент ожидает вас в 58 лет: вы станете смелее и откровеннее, пожелаете расширить свои горизонты и достичь большей свободы и вдохновения.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Трогательные поздравления с днем рождения на 23 сентября

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, - приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства - как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и "неубиваемости"!

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

Оригинальные поздравления с днем рождения в прозе на 24 сентября

Желаю, чтобы в твоей душе всегда было равновесие, а гармония с окружающим миром делает твою жизнь легкой и счастливой. Пускай переживания будут только любовными, а страдания и разочарования не присутствуют в твоем сердце вовсе. Желаю, стабильности в жизни, чтобы в ней постоянным были и достаток, и благополучие, и счастье. Пускай сбывается и осуществляется все самое заветное и искренне желаемое. С днем рождения!

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