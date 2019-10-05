Лучшие поздравления с днем рождения на 5 октября: проза, стихи, открытки

Вы обаятельны и от природы обладаете умением находить общий язык с самыми разными людьми. Для самовыражения вам нужно постоянно обогащать свой жизненный опыт.
Вы родились 5 октября, знак зодиака Весы. Вы располагаете к себе окружающих, но, поскольку отношения с другими людьми для вас очень важны, можете чувствовать себя неудовлетворенным, если кто-то кажется вам неинтересным или контакты начинают носить поверхностный характер, не требующий затраты душевных сил.
Вам свойственна изобретательность, и вы неистощимы на выдумки. Вы очень любите участвовать в дискуссиях и обладаете непредвзятым подходом к жизни. Потому вам особенно близки свободомыслящие люди и ситуации, позволяющие свободу выбора.
Ваши врожденные дипломатические способности дают основания полагать, что вы можете успешно работать в коллективе.
Вы увлекаетесь искусством и, возможно, захотите выразить свое «я», занявшись музыкой, живописью, попробовав свои силы на театральном поприще или начав коллекционировать красивые, изысканные вещи.
У вас неплохо развита интуиция в сфере бизнеса, и вы без труда угадываете, где и как можно преуспеть. Многообразная одаренность позволяет вам совмещать деловитость и тягу к удовольствиям.
Когда вы получаете конкретное задание, то стремитесь выполнить его как можно лучше, потому что привыкли гордиться своей работой.
Однако, несмотря на все таланты, вам нужно постоянно и много трудиться, создавать иерархию ценностей и чувствовать собственную ответственность. Тогда и только тогда вы добьетесь многого.
До 17 лет вас в основном интересуют отношения с близкими и вы думаете о том, как утвердиться в обществе. В 18 лет вы ощутите глубинный эмоциональный поворот: вас ожидает настоящее возрождение.
Следующий период в вашей жизни начнется около 48 лет: вы станете смелее, прекратите бояться риска и захотите расширить свои познания. Возможно, вы займетесь наукой, почувствуете прилив вдохновения или отправитесь путешествовать. В 78 лет у вас возникнет потребность в стабильности, безопасности и строгом порядке.
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья — крепкого, как камень;
Любви — прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.
Желаю жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.
Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.
И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,
Влечет достаток и веселье!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!
С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!
Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.
Желаю чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!
Поздравляю, обнимаю,
В день рожденья пожелаю:
Радости, улыбок море,
Чтобы обходило горе.
Много смеха, много счастья,
Неземной любви и страсти,
Чтобы жизнь была подарком.
Каждый день пусть будет ярким!
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Все, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
Пусть будет в день рождения
Побольше наслаждения,
Компания — удачной,
Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,
Любовь — большой и верной,
Фигура — атлетичной,
Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!
Хочу поздравить с днем рождения!
Желаю горести не знать.
Здоровья лишь тебе, веселья
И никогда не унывать!
Пусть неприятности дорогу
Забудут в дом твой навсегда,
А беды, горести, тревоги
Не посещают никогда.
Пусть в жизни будет много света,
Удачи движется поток.
Пусть жизнь твоя цветет, как лето,
Струится счастье, как песок.
Поздравляю Вас с днем рожденья
И желаю Вам новых открытий,
Воплотить все мечты и идеи,
Вдохновения, ярких событий,
Пусть удача всегда будет рядом,
А вокруг — лишь хорошие люди,
В жизни суетном распорядке
Пусть всегда будет место для чуда.
Двигаться лишь вперед, не сдаваться,
В жизни — счастья, в карьере — успехов.
И таким же всегда оставаться
Замечательным человеком!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Желаю жить всегда с успехом,
Дружить всегда со звонким смехом,
Шагать с капризною Удачей,
С достатком быть еще в придачу!
Забыть про суету в делах,
Не верить грусти той, что в днях,
Творить идеи и мечтанья,
Поверить в главные желанья.
Ценить людей родных всегда,
Прощать и верить до конца,
И жить по вере и любви,
Идти уверенно в пути!