Лучшие поздравления с днем рождения на 5 октября: проза, стихи, открытки

Вы — человек одаренный и противоречивый. Эмоциональность и проницательность сочетаются у вас с практицизмом и житейской цепкостью.

Вы обаятельны и от природы обладаете умением находить общий язык с самыми разными людьми. Для самовыражения вам нужно постоянно обогащать свой жизненный опыт.

Вы родились 5 октября, знак зодиака Весы. Вы располагаете к себе окружающих, но, поскольку отношения с другими людьми для вас очень важны, можете чувствовать себя неудовлетворенным, если кто-то кажется вам неинтересным или контакты начинают носить поверхностный характер, не требующий затраты душевных сил.

Вам свойственна изобретательность, и вы неистощимы на выдумки. Вы очень любите участвовать в дискуссиях и обладаете непредвзятым подходом к жизни. Потому вам особенно близки свободомыслящие люди и ситуации, позволяющие свободу выбора.

Ваши врожденные дипломатические способности дают основания полагать, что вы можете успешно работать в коллективе.

Вы увлекаетесь искусством и, возможно, захотите выразить свое «я», занявшись музыкой, живописью, попробовав свои силы на театральном поприще или начав коллекционировать красивые, изысканные вещи.

У вас неплохо развита интуиция в сфере бизнеса, и вы без труда угадываете, где и как можно преуспеть. Многообразная одаренность позволяет вам совмещать деловитость и тягу к удовольствиям.

Когда вы получаете конкретное задание, то стремитесь выполнить его как можно лучше, потому что привыкли гордиться своей работой.

Однако, несмотря на все таланты, вам нужно постоянно и много трудиться, создавать иерархию ценностей и чувствовать собственную ответственность. Тогда и только тогда вы добьетесь многого.

До 17 лет вас в основном интересуют отношения с близкими и вы думаете о том, как утвердиться в обществе. В 18 лет вы ощутите глубинный эмоциональный поворот: вас ожидает настоящее возрождение.

Следующий период в вашей жизни начнется около 48 лет: вы станете смелее, прекратите бояться риска и захотите расширить свои познания. Возможно, вы займетесь наукой, почувствуете прилив вдохновения или отправитесь путешествовать. В 78 лет у вас возникнет потребность в стабильности, безопасности и строгом порядке.

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Желаю жизненных картин,

Где радость, красота, блаженство.

Пусть каждый камень на пути

Ступенью станет к совершенству.

И пусть сопутствуют огни

Далеких звезд мечтам и целям.

Пусть дом уютный, как магнит,

Влечет достаток и веселье!

Пусть каждый день приносит смех,

Пусть дарит радость, наслаждение,

Но непременно лучше всех

Пусть будет каждый день рождения!

С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

Желаю чаще улыбаться

И позитив в наш мир нести,

Легко всех целей добиваться

На своем жизненном пути!

Пусть будет в жизни много света,

Добра и только ярких дней!

Пускай лишь солнечное лето

Всегда живет в душе твоей!

Поздравляю, обнимаю,

В день рожденья пожелаю:

Радости, улыбок море,

Чтобы обходило горе.

Много смеха, много счастья,

Неземной любви и страсти,

Чтобы жизнь была подарком.

Каждый день пусть будет ярким!

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

Чтоб исполнялись все желанья —

Все, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,

Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,

Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Хочу поздравить с днем рождения!

Желаю горести не знать.

Здоровья лишь тебе, веселья

И никогда не унывать!

Пусть неприятности дорогу

Забудут в дом твой навсегда,

А беды, горести, тревоги

Не посещают никогда.

Пусть в жизни будет много света,

Удачи движется поток.

Пусть жизнь твоя цветет, как лето,

Струится счастье, как песок.

Поздравляю Вас с днем рожденья

И желаю Вам новых открытий,

Воплотить все мечты и идеи,

Вдохновения, ярких событий,

Пусть удача всегда будет рядом,

А вокруг — лишь хорошие люди,

В жизни суетном распорядке

Пусть всегда будет место для чуда.

Двигаться лишь вперед, не сдаваться,

В жизни — счастья, в карьере — успехов.

И таким же всегда оставаться

Замечательным человеком!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Желаю жить всегда с успехом,

Дружить всегда со звонким смехом,

Шагать с капризною Удачей,

С достатком быть еще в придачу!

Забыть про суету в делах,

Не верить грусти той, что в днях,

Творить идеи и мечтанья,

Поверить в главные желанья.

Ценить людей родных всегда,

Прощать и верить до конца,

И жить по вере и любви,

Идти уверенно в пути!