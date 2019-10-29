Прикольные поздравления с Днем рождения в прозе на 29 октября

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

Вы — человек идеалистически настроенный и весьма оригинальный. У вас отличная интуиция, а ваши щедрость и общительность притягивают к вам окружающих, и вы без труда завязываете знакомства.

Вы обладаете острым и пытливым умом. Не удивительно, что вы постоянно пытаетесь проникнуть в самую суть явлений и разгадать тайны бытия. Хотя вы привыкли к осторожности, но иногда бываете слишком критичны и резки.

Как правило, вы бываете отзывчивым и участливым, но иногда вами овладевает тревога, и тогда колебания вашего настроения становятся очевидны.

Когда вы ощущаете силу любви или готовы проявить заботу, то можете создать гармоничную обстановку. В такие периоды ваша душа успокаивается и вы обретаете должное внутреннее равновесие. Хотя вы стремитесь к любви и комфорту, но не боитесь рисковать.

Беспокойство словно подстегивает вас, и вы нередко очертя голову бросается в авантюры. Вам хочется расширить свои горизонты и остаться свободным, но желание обезопасить себя предполагает, что вы лучше чувствуете себя на людях, а изоляция быстро начинает вас тяготить.

Обычно вы руководствуетесь самыми добрыми намерениями, но склонны думать, что знаете, как надо поступать окружающим, и порой вмешиваетесь в чужие дела. Тем не менее, вы поддерживаете близких людей и гордитесь своим домом.

Хэппи бёздэй и пусть хэппи будет твой эври дэй. Я желаю тебе крутого настроения, постоянного драйва и движения вверх — к своим мечтам, победам, лаврам славы, звёздам желаний. Пусть и сегодня, и через сорок лет твою пятую точку тянет к приключениям и великим делам.

Не буду желать ничего хорошего, только лучшего: успехов в делах, здоровья в семье, сердца, полного любви, глаз, светящихся от счастья, новых открытий, самых приятных эмоций. Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником. С днем рождения!

***

В этот день твои глазёнки увидели мир, а попа поняла, что её ждут невероятные приключения. С днем рожденья тебя! Желаю вечного кайфа от жизни, любви и страсти без мордастей, поменьше проблемок и побольше деньжат!

Поздравляю с днем старения... Ой, то есть с днем рождения. Пусть кости не ломит, пусть песок не сыпется с тебя, пусть по-прежнему радуют веселые анекдоты, летает высоко душа. Пусть зубы не болят от вкусного торта, а все свечи на нём с первой попытки задуются тобой. Пусть радуют страстные, горячие ночи и безумно счастливые дни.

***

Я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пожелать простого человеческого счастья и неземной любви. Пусть на тебя всегда неожиданно нападают деньги, и не вздумай отбиваться. Пусть твои желания плачут от твоих возможностей, и не кидайся их успокаивать. Пусть твои цели сами тебя догоняют, а мечты обалдевают от твоих фантазий. Я желаю тебе испытать невероятные подъемы и такие успехи, от которых дух захватит.

Поздравляю с днем рождения. Желаю в жизни крепких обнимашек и сладких целовашек, проблем мелких, как букашки и крепких нервов, как фисташки, нежного поля души в ромашках и полного отсутствия людей-какашек.

***

Поздравляю с твоей днюхой и хочу пожелать завтра не мучиться от жуткого похмелья, а сегодня — гульнуть по полной программе. Пусть живется тебе круто и весело. Пусть ответы на любые вопросы находятся легко и правильно, пусть решения тобой принимаются верные и рациональные. Пусть у тебя всегда водятся деньжата, а еще никогда не заканчиваются идеи по совершенствованию своей натуры и жизни в кайф.

Хэппи бёздэй и пусть будет хэппи твой эври дэй. Кароче, улётного настроения, крепучего здоровья, громадного терпения, постоянного рвения, ни одного затмения и вечного бурления вулкана страстей.

***

Сияй, словно яркое солнышко, в этот радостный денек! Я желаю, чтобы все твои мечты воплотились в реальность, чтобы жизнь была прекрасна, словно добрая сказка, чтобы твоя улыбка сияла, как можно чаще, и дарила всем лишь позитив! Живи так, как подсказывает твое сердце и шагай только вперед!

Желаю тебе в день рождения кучу всего. И пусть в этой куче будет, богатство, счастье, удача, добро. Еще желаю тебе лопату, чтобы грести в эту кучу постоянно все больше и больше житейских благ и полезных приобретений. И друзей тебе верных побольше, чтобы поддерживали тебя в трудных жизненных ситуациях и в шумных веселых застольях.

***

С днем рожденья. Не жди чудес, чуди самостоятельно: и сегодня, и завтра, и всегда. Желаю тебе жизни в кайф, постоянного фарта и креатива в каждом дне. Пусть сердечко бьётся в ритме лав, пусть на твоём лице всегда будет сиять хэппи смайл!

Поздравляю с днём варенья и хочу от души пожелать, чтобы всегда были полные штаны радости, полные карманы зелени, полный холодильник деликатесов, полный дом счастья, полный порядок в делах и полный расколбас в жизни.