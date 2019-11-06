Душевные пожелания с Днем рождения тете в прозе и открытках

1 Близкие люди всегда заслуживают самого лучшего. И даже если нет возможности преподнести дорогой подарок, можно согреть душу приятными словами. Моя родная и любимая тетя, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы в доме всегда царили любовь и взаимопонимание, а время преподносило только хорошие подарки. Конечно же, крепкого здоровья, великолепного настроения и позитивных эмоций. Оставайся такой же красивой и безгранично доброй.

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3 Дорогая тетя, поздравляю тебя с днем рождения! Хочется тебе пожелать отличного здоровья, великолепного настроения, прекрасных идей, умиротворения и достатка. Пусть твой дом будет полной чашей. Пусть каждая мечта исполнится. Красоты, доброты, теплоты, нежности, спокойствия и уверенности в каждом дне. Будь счастлива!

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5 Моя любимая тетя, поздравляю тебя с днем рождения! С самыми теплыми чувствами хочу пожелать тебе: пусть твоя улыбка всегда лучится, вопреки всем невзгодам и ненастьям. Пусть надежные и добрые люди сопровождают тебя по жизни. Желаю тебе самых грандиозных планов и безграничных возможностей для их осуществления. Будь счастлива и любима, пусть сердце твое наполняется радостью и теплом!

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7 Дорогая, тётушка! Поздравляю тебя, родная, с днём рождения! Желаю самого крепкого здоровья, самого шикарного настроения, бесконечного счастья и душевного расцвета. Пусть в твоём семейном окружении всегда присутствует тёплое и дружеское отношение, добрая энергетика и богатый букет положительных эмоций.

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9 Дорогая и любимая моя тётя! В этот день хочу пожелать тебе навечно оставаться такой цветущей, жизнерадостной, веселой и энергичной женщиной! Пусть во всем сопутствует удача, дом всегда наполняет радостный смех, не будет поводов задумываться о здоровье и никогда не знать огорчений!

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11 Хочу поздравить с днем рождения самую лучшую тетю на свете! Спасибо тебе за твое понимание, заботу и поддержку! Желаю тебе никогда не грустить, всегда идти по жизни с улыбкой, вдохновлять людей вокруг себя и не пасовать перед трудностями! Пускай любое твое желание исполняется, тебя окружают только солнечные и позитивные люди, а твоя красота только преумножается!

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13 Тётя, с днем рождения! Желаем Вам добра, здоровья крепкого, удачи и радости. Чтоб в Вашей семье всегда были мир, лад и достаток, чтоб окружающие люди Вас всегда ценили, уважали и любили.

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15 С днем рождения, дорогая тетя! Будь счастлива, здорова. Желаем тебе, чтобы не было в твоей жизни горестей, а были только радости. Пусть твое большое доброе сердце согревает нас своей любовью еще много-много лет. Мы очень любим тебя, ведь ты наша вторая мама. И пусть сегодняшний твой день заполнится цветами, подарками, улыбками, приятными сюрпризами и твоим хорошим настроением. И еще раз — с днем рождения!

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17 Дорогая тетя, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы в твоем доме всегда царил уют и комфорт, чтобы сердце было наполнено любовью и заботой, чтобы только светлые мысли были в твоей голове. Будь здорова и улыбчива, находчива и всем обеспечена. Счастья тебе, надежных друзей, искренних улыбок и много прекрасных солнечных денечков!

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19 Поздравляю с днем рождения! Желаю Вам здоровья, больше приятных незабываемых событий в жизни, чтобы каждый день приносил только радость.

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21 Дорогая, любимая тетушка! Поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе быть такой же невероятно красивой и молодой всю твою жизнь, чтобы делать каждый день твоей семьи настоящим праздником. Я очень люблю тебя, искренне считаю своей второй мамой и признательна тебе за то внимание, которое ты щедро дарила мне в детстве и продолжаешь дарить сейчас. Ценю твои мудрые советы и поддержку. С днем рождения, милая тетя!

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23 Моя любимая тетя, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы вокруг тебя происходило много прекрасных и восхитительных событий. Чтобы жизнь была полной и гармоничной. Чтобы ты была здорова, красива, счастлива, весела и довольна!

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25 Самую красивую, умную, добрую, лучезарную, веселую, жизнерадостную тетю в мире поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, любви, жить на полную, радоваться каждому мгновению. Пусть все вокруг искренне восторгаются при виде такой очаровательной женщины!

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27 Нужная, справедливая, добрая, отзывчивая, непревзойденная, восхитительная, приветливая, самая лучшая, во всем пример — это всё ты, моя тетя! Прими мои поздравления с днем рождения и пожелания здоровья, легкой жизни, удачных находок, приятных событий, ярких поводов, верных друзей, веселых дней, безумств, спокойствия, подарков, бурлящей жизни, красот, высот, достойных людей рядом. Люби и будь любима!

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29 Дорогая тетя! В день твоего рождения хочется тебе пожелать, чтобы настроение всегда было радостным, весенним. Гармонии тебе в семье, крепкого здоровья. Пусть в твоей жизни будет поменьше огорчений и побольше радостных событий! Оставайся всегда такой же прекрасной, молодой и красивой!

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