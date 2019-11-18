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Милые поздравления с днем рождения в прозе на 18 ноября

Милые поздравления с днем рождения в прозе на 18 ноября
08:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Чрезвычайно энергичные люди, рожденные 18 ноября, обладают неиссякаемой физической и умственной активностью.

Люди, чей день рождения 18 ноября мастерски владеют самоконтролем и вынуждены прибегать к нему довольно часто, поскольку не хотят, чтобы окружающие стали свидетелями постепенно разгорающегося пожара в их душе. В лучшем случае им удается направить свои эмоции в творческое русло, давая им выход в работе.

Рожденные 18 ноября весьма общительны и любят находиться в центре внимания. Они просто созданы для того, чтобы быть на первых ролях. Свои честолюбивые намерения такие люди обычно реализуют в интересах той социальной группы, которую представляют. Их таланты могут быть яркими или скромными, но они всегда предпочитают раскрывать их только так, как считают нужным.

Поэтому рожденные 18 ноября никогда не согласятся на то, к чему они пока не чувствуют себя готовыми. При этом их готовность определяется не окружающими, а только ими самими.

Рожденные 18 ноября не отличаются особым усердием. Благодаря сверхтонкой интуиции и особому дару предвидения, люди, чей день рождения 18 ноября, могут достичь гораздо большего, чем другие ценой длительных усилий. Однако чувственное в их характере развито не так сильно, как эмоциональное. Окружающим обычно бывает интересно погружаться в их внутренний мир, причем чем лучше понимаешь рожденных в этот день, тем больше узнаешь об их совершенно исключительных способностях к видоизменению.

Поздравления

С днем рождения! Желаю любви, счастья, веселья, радости, удачи, здоровья, терпения, сил, веры, надежды, искренности, волшебства, внимательности, красоты, яркости, и чтобы все, кто пожелал тебе хорошее в твой день рождения, был рядом с тобой все дни в году, а не только сегодня.

Поздравляю Вас с днем рождения и желаю успехов в работе и личной жизни! Веселых праздников, интересных путешествий, преданных друзей и всегда-всегда хорошего настроения и готовности к новым подвигам. Пусть по жизни Вам встречаются люди, которые будут Вас ценить и любить!

Поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать, чтобы бодрость наполняла тебя, а улыбка блистала в глаза всему стоящему на пути и валила наповал. Чтобы вдохновение всегда было при тебе, а желаемое, всегда настигало в самые неожиданные моменты, и любые твои мечты исполнялись, несмотря ни на что!

Желаю, чтоб твое сердце улыбалось и не маялось от грусти. Пусть каждая минутка будет украшена солнечными и яркими цветами и согрета доброй лаской судьбы. А еще пусть с тобой рядышком всегда будут самые дорогие люди, с которыми веселей топать по жизненной тропинке.

В день рождения я спешу пожелать Вам постоянного терпения, взаимного добра, крепкого здоровья, настоящей любви, всеобщего уважения, позитива и оптимизма! Чтоб всё в жизни шло по плану, а лишь поездки за границу были спонтанными, неожиданными и по нескольку раз в год!

Поздравляю с днём рождения и пожелать хочу, чтобы в твоей жизни всегда горел зелёный свет к успеху, чтобы по течению не встречалось подводных камней и водоворотов печали, чтобы судьба чередовала тишь да гладь счастливых дней, бури страстных эмоций и фееричного настроения.

Красивые поздравления с днем рождения

В этот чудный день, в день твоего рождения хочу пожелать тебе ярких звёзд мечты и тёплых лучей радости. Пусть под рукой всегда будет зонтик от дождя неудач, пусть сердце твоё поёт в любую погоду.

Поздравляю с днем рождения и хочу пожелать тебе большого и постоянного счастья. Я выпью за твоё здоровье, твой успех и твою любовь, и пусть эти три спутника всегда будут с тобой. Ещё пожелаю достатка в жизни и удачи на каждом пути. Никогда в себе не сомневайся и уверенно следуй за своими мечтами.

Поздравляю с таким особенным и незабываемым праздником, как день рождения! Пускай в твоей жизни всегда светит солнце удачи, тебя всегда ведет звезда благополучия, денежный дождь льет не переставая, шторм пусть бушует только в любовных отношениях, а каждый день наполняется ярчайшими, как радуга событиями!

Пусть в этот день все дорогие люди разделят радость с тобой, пусть наполнится твой дом волшебным настроением и счастьем, пусть твой день рождения станет поводом для исполнения сокровенной мечты. Желаю, чтобы как мёд была сладкая твоя жизнь и липкая удача.

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