Самые добрые пожелания с Днем рождения отчиму

1 Лучшим подарком для именинника будут поздравления с днем рождения отчиму, которые дадут ему понять, что он на верном пути, что смог достучаться до сердца ребенка или подростка. Ты готов держаться молодцом, Будь всегда отважным, очень смелым! Ты зовешься с гордостью отцом, Пусть и не по крови, но за дело! Я желаю в этот день рождения Крепкого здоровья и удачи, Пусть отличным станет настроение, Будет в жизни все, что много значит! Пожелаю чаще улыбаться, Чтобы позитив в наш мир нести, И легко всех целей добиваться На счастливом жизненном пути!

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3 Тебе желаю в день рождения, Чтоб все сбылись твои мечты, Чтоб ярким было настроение, И чтоб всю жизнь был счастлив ты! Здоровья крепкого желаю, Чтоб ждал во всем тебя успех, И лестница чтоб должностная Тебя вела все время вверх!

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5 Тебя я поздравляю от души С прекрасным днем — днем твоего рождения. Всегда полною грудью ты дыши И прогоняй из жизни огорченья. Желаю я тебе терпения чуть-чуть, Здоровья, счастья, радости, удачи! Не только в день рожденья счастлив будь — Всегда! Пусть будет так, а не иначе!

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7 Пусть течет в нас разная кровь, Это просто пустая формальность, Ты дарил мне заботу, любовь, И за это прими благодарность. В день рожденья хочу я сказать — В моей жизни ты главный мужчина, Я желать тебе процветать, Оставаться здоровым и сильным!

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9 Мой папуля, любимый, дорогой, Пускай ты мне по крови не родной, Но называю тебя гордо я отцом: Ты много лет держался молодцом! Ведь ты достойно папу заменил И ласку, и любовь свои дарил! Тебе желаю я в пути большой удачи, Здоровья крепкого, оно так много значит! Пускай в кармане твоем водятся деньжата, Чтобы ты жил роскошно и богато, Желаю быть всегда номер один, Чтоб для печали не было причин! И пусть сбываются заветные мечты, Ведь этого, папуль, достоин ты!

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11 Ты появился неожиданно у нас, Пришел в наш дом в тяжелый самый час. Тепло, заботу, твердое плечо Твои мы полюбили горячо. Таким же добрым оставайся ты, Пусть сбудутся все главные мечты, Подстерегает счастье за углом, Успех с удачей бьют тебе челом!

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13 Дорогой, любимый папа, Хоть по крови не родной, Ты мне стал навеки близким. Счастье — быть твоей семьей. С днем рождения поздравляю. Побеждай всегда, во всём. И спасибо за то время, Когда рядом был со мной.

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15 С днем рождения, милый отчим, Нет, не отчим — папа ты. Я желаю в праздник светлый, Чтоб сбылись твои мечты. Счастья от души желаю, Не хандрить и хворать, Быть всегда надежным другом, Верить в лучшее, мечтать. Я хочу сказать спасибо За добро и теплый взгляд, Ты давно мне стал родным уж. С праздником и так держать.

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17 Твой день рожденья — праздник для меня, И я тебя сердечно поздравляю! Кто говорит, что отчим не родня, Тот ничего в родстве не понимает. Ты дал мне столько доброго тепла, Что стал отцом, а это много значит! Хочу тебе здоровья пожелать, Счастливой жизни, радости, удачи! Живи так долго, сколько длится век, И радуй всех улыбкой своей ясной. Чтобы сто лет родной наш человек Свой день рожденья праздновал прекрасный!

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19 Не забуду до конца, Как сложилось всё удачно, Хоть важна была задача: Заменил ты мне отца. Ты со мной был постоянно, Наставлял меня любя. Научил, как постоять мне В этой жизни за себя. Как же круто, что ты с нами! Хорошо, что мы с тобой. И спасибо, что ты маме Даришь счастье и любовь.

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21 Хоть ты и отчим для меня, Тебя я так не называю, Давно ты стал родным отцом, Ты самый лучший, я-то знаю! И с днем рождения твоим Тебя сегодня поздравляю, Родной мой, близкий человек, Тебе здоровья пожелаю.

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