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Пятница, 22.11.2019
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Самые лучшие СМС поздравления с Всемирным Днем сыновей 2019

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Самые лучшие СМС поздравления с Всемирным Днем сыновей 2019
13:42 Сегодня Телеграф

Традиции празднования этого Дня еще не сформировались, поэтому каждый по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату.

Мы же советуем порадовать своих маленьких и больших сыновей чем-то вкусным и провести время вместе. А если нет возможности поздравить лично, отправить СМС или картинку со словами благодарности за счастье быть родителями и приятными пожеланиями.

 

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

 

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

Растут, взрослеют сыновья.

В них наша радость и мечта.

Пусть будет жизнь для них светла,

Пусть туч не будет никогда.

 

Пусть будут знать они добро,

Пусть не встречается им зло,

В душе их будет чистота.

Пусть счастье дарит им судьба!

Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада,

С праздником, Днем сыновей!

 

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб хватило на сто лет,

И чтоб ты моей любовью,

Был храним от зла и бед!

Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения

Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.

Сегодня праздник очень важный

Для мам и пап, чей сын растет.

С Днем сыновей я вас поздравлю,

Пусть он вам счастье принесет!

 

Сынок пусть крепким подрастает,

Смышленым, смелым, боевым,

Радость, тепло в дом доставляет

И будет самым удалым!

Кто такой — сыночек?

Сто бессонных ночек,

Тысяча страданий,

Миллион признаний!

 

Сын — подарок папе,

Он — защитник маме,

Главный шалунишка,

«Дорогой» мальчишка!

С праздником тебя сынок,

Стал ты взрослым, стал высок,

Вырос лучшим сыном в Мире,

Для меня — ты стал кумиром!

 

Будь всегда ты честным только,

Не грусти, мой сын, ни сколько,

Счастьем будет жизнь полна,

Милый мой, пусть для тебя!

Сыночек, поздравляю тебя с праздником! С Днём сыновей! Благодарю Господа, что даровал мне счастье быть твоей матерью и от всей души желаю тебе благоволения судьбы. Пусть каждый день твоей жизни будет насыщен только приятными событиями.

День сыновей — прекрасный праздник

Для тех, кто мальчиков растил.

Больших мужей и славных малых

Для человечества открыл.

 

Спасибо скажем мамам, папам,

За их нелегкий, важный труд.

Пусть в здравии, всегда богато

Мальчишки милые живут.

С Днем сыновей тебя я поздравляю,

Мой дорогой, любимый мой сынок!

Всегда здоровым быть желаю

И чтоб ты всё на свете смог.

 

Пусть начинанья, мысли и идеи

Успехом озаряются всегда.

Пусть достигает счастье апогея,

Не уменьшаясь в жизни никогда.

Пожелать хочу сегодня

В день любимых сыновей —

Будь, сынок, всех превосходней,

Всех отважней и сильней.

 

В жизни все возьми вершины,

Если трудности — не плачь,

Пусть в пути тебя настигнут

Много счастья и удач!

Всем сыновьям желаем здоровья, мужества, смелости, волевого характера и достижения заветных целей! Но самое главное, будьте всегда благодарны, внимательны и заботливы к своим любящим матерям!

Какой завтра праздник: обычаи традиции на 23 ноября

С Днем сыновей хочу поздравить

Тебя сердечно милый сын,

Большого счастья я желаю,

Достичь в судьбе больших вершин.

 

Добра и радости желаю,

Пусть все сбываются мечты,

Здоровья крепкого желаю,

И был чтоб духом крепок ты.

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