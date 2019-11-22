Самые лучшие СМС поздравления с Всемирным Днем сыновей 2019

Мы же советуем порадовать своих маленьких и больших сыновей чем-то вкусным и провести время вместе. А если нет возможности поздравить лично, отправить СМС или картинку со словами благодарности за счастье быть родителями и приятными пожеланиями.
Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей —
Тех, у кого в семье мальчишки —
С прекрасным днем, с Днем сыновей.
Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
И только радость в дом несут.
Растут, взрослеют сыновья.
В них наша радость и мечта.
Пусть будет жизнь для них светла,
Пусть туч не будет никогда.
Пусть будут знать они добро,
Пусть не встречается им зло,
В душе их будет чистота.
Пусть счастье дарит им судьба!
Мой сынок, моя отрада,
Счастье жизни ты моей,
Я тебя поздравить рада,
С праздником, Днем сыновей!
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб хватило на сто лет,
И чтоб ты моей любовью,
Был храним от зла и бед!
Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.
Сегодня праздник очень важный
Для мам и пап, чей сын растет.
С Днем сыновей я вас поздравлю,
Пусть он вам счастье принесет!
Сынок пусть крепким подрастает,
Смышленым, смелым, боевым,
Радость, тепло в дом доставляет
И будет самым удалым!
Кто такой — сыночек?
Сто бессонных ночек,
Тысяча страданий,
Миллион признаний!
Сын — подарок папе,
Он — защитник маме,
Главный шалунишка,
«Дорогой» мальчишка!
С праздником тебя сынок,
Стал ты взрослым, стал высок,
Вырос лучшим сыном в Мире,
Для меня — ты стал кумиром!
Будь всегда ты честным только,
Не грусти, мой сын, ни сколько,
Счастьем будет жизнь полна,
Милый мой, пусть для тебя!
Сыночек, поздравляю тебя с праздником! С Днём сыновей! Благодарю Господа, что даровал мне счастье быть твоей матерью и от всей души желаю тебе благоволения судьбы. Пусть каждый день твоей жизни будет насыщен только приятными событиями.
День сыновей — прекрасный праздник
Для тех, кто мальчиков растил.
Больших мужей и славных малых
Для человечества открыл.
Спасибо скажем мамам, папам,
За их нелегкий, важный труд.
Пусть в здравии, всегда богато
Мальчишки милые живут.
С Днем сыновей тебя я поздравляю,
Мой дорогой, любимый мой сынок!
Всегда здоровым быть желаю
И чтоб ты всё на свете смог.
Пусть начинанья, мысли и идеи
Успехом озаряются всегда.
Пусть достигает счастье апогея,
Не уменьшаясь в жизни никогда.
Пожелать хочу сегодня
В день любимых сыновей —
Будь, сынок, всех превосходней,
Всех отважней и сильней.
В жизни все возьми вершины,
Если трудности — не плачь,
Пусть в пути тебя настигнут
Много счастья и удач!
Всем сыновьям желаем здоровья, мужества, смелости, волевого характера и достижения заветных целей! Но самое главное, будьте всегда благодарны, внимательны и заботливы к своим любящим матерям!
С Днем сыновей хочу поздравить
Тебя сердечно милый сын,
Большого счастья я желаю,
Достичь в судьбе больших вершин.
Добра и радости желаю,
Пусть все сбываются мечты,
Здоровья крепкого желаю,
И был чтоб духом крепок ты.