Нежные поздравления с Днем рождения в прозе на 20 декабря

1 Если у вас нет возможности (или желания) позвонить подруге и поздравить ее с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления. Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

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3 С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

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5 Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

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7 С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

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9 Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

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11 Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

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13 С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

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15 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

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17 Поздравляю с днем рождения! Кроме стандартных пожеланий — счастья, здоровья и всего наилучшего — я желаю, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везения. Везения во всём и всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!

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19 Поздравляю с днем рождения! Яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления только к самому лучшему!

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21 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

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23 Всё, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чём мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

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25 Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.

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27 Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!

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29 Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

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