Нежные поздравления с Днем рождения в прозе на 20 декабря

Если у вас нет возможности (или желания) позвонить подруге и поздравить ее с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.
Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!
С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!
С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!
Поздравляю с днем рождения! Кроме стандартных пожеланий — счастья, здоровья и всего наилучшего — я желаю, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы Вас окружали только добрые и нужные люди. А еще везения. Везения во всём и всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!
Поздравляю с днем рождения! Яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления только к самому лучшему!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!
Всё, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чём мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!
Поздравляю с днем рождения! Искренне желаю самых лучших дней, приносящих с собой радужное настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пускай здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь преподносит чудесные подарки. Пусть живется просто как в сказке.
Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе, бежать навстречу заветным мечтам!
Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!
Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днём рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя всё будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья!
От всей души прими мои самые искренние поздравления с днем рождения! Я желаю тебе крепкого здоровья, финансовой стабильности, гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, тебя окружают близкие по духу люди, а каждый твой день сияет новыми радужными красками!