Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке

1 Сею, вею, посеваю, С Новым годом поздравляю! На Новый год, на ново счастье – Уродись пшеничка, Горох, чечевичка! На поле – копнами, На столе – пирогами! С Новым годом, С новым счастьем!

2 Сеем-сеем-посеваем, С Новым годом поздравляем. Дайте рубль или пятак – Не уйдем отсюда так.

3 Сею, вею, посеваю, С Новым Годом поздравляю! Рожь, пшеница пусть уродится, Счастье в доме пусть поселится!

4 Сеем-веем, посеваем, с Новым Годом поздравляем, открывайте сундучки, доставайте пятачки.

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6 Сею, вею, посеваю, Хлеба доброго желаю. Хозяин придет, Пожиток принесет! Первый пожиток – Мерочка жита, Мерочкой жита Коза будет сыта, Другой пожиток – Мерочка гречки, Мерочку гречки – Нам на варенички. Третий пожиток – Решето овса, Решето овса, А сверху колбаса. Будьте здоровы! Веселых свят! С праздником, хозяева!

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8 Сею, сею, посеваю, Счастья, радости желаю. Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

9 Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю. Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота Овец с овсом, жеребца с хвостом. Кто не даст пирога, тому куричья нога Пест да лопата, корова горбата.

10 Сеем, веем снежок На шелковый положок. Снежок устилается, Метель разыграется! Дай тебе, хозяин, В новый год: На поле – приплод, На гумне – примолот, Ты нас будешь дарить – Мы будем хвалить, А не будешь дарить – Мы будем бранить.

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12 Сеем, веем, посеваем, С Новым годом поздравляем! Хоть и Старый Новый Год – Все равно добро несет! Мы желаем по старинке Плодовитости – скотинке, Теплой будки – собачонку, Блюдца молока – котенку, Горсть пшеницы – петушку, Девку красную – дружку, Деток малых – папе с мамой, Бабушке – внучаток малых! Сеем, веем, посеваем, С Новым годом поздравляем! Открывайте сундучок, Доставайте пятачок!

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14 На новое вам лето, На красное вам лето! Куда конь хвостом – Туда жито кустом. Куда коза рогом – Туда сено стогом. Сколько осиночек, Столько вам свиночек; Сколько елок, Столько и коровок; Сколько свечек, Столько и овечек. Счастья вам, хозяин с хозяюшкой, Большого здоровья, С Новым годом, Со всем родом!

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