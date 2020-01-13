Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье –
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем!
Сеем-сеем-посеваем,
С Новым годом поздравляем.
Дайте рубль или пятак –
Не уйдем отсюда так.
Сею, вею, посеваю,
С Новым Годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!
Сеем-веем, посеваем,
с Новым Годом поздравляем,
открывайте сундучки,
доставайте пятачки.
Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток –
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток –
Мерочка гречки,
Мерочку гречки –
Нам на варенички.
Третий пожиток –
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!
Сею, сею, посеваю,
Счастья, радости желаю.
Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю
Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось
Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота
Овец с овсом, жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога, тому куричья нога
Пест да лопата, корова горбата.
Сеем, веем снежок
На шелковый положок.
Снежок устилается,
Метель разыграется!
Дай тебе, хозяин,
В новый год:
На поле – приплод,
На гумне – примолот,
Ты нас будешь дарить –
Мы будем хвалить,
А не будешь дарить –
Мы будем бранить.
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год –
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонку,
Блюдца молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок, Доставайте пятачок!
На новое вам лето,
На красное вам лето!
Куда конь хвостом –
Туда жито кустом.
Куда коза рогом –
Туда сено стогом.
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом, Со всем родом!
Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!