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Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке

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Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке
10:41 Сегодня Телеграф

Мы собрали самые интересные посевалки для взрослых и детей на русском языке, чтобы ваши поздравления с Новым годом 2020 стали еще оригинальнее.

  • 1

    Сею, вею, посеваю,

    С Новым годом поздравляю!

    На Новый год, на ново счастье –

    Уродись пшеничка,

    Горох, чечевичка!

    На поле – копнами,

    На столе – пирогами!

    С Новым годом,

    С новым счастьем!

  • 2

    Сеем-сеем-посеваем,

    С Новым годом поздравляем.

    Дайте рубль или пятак –

    Не уйдем отсюда так.

  • 3

    Сею, вею, посеваю,

    С Новым Годом поздравляю!

    Рожь, пшеница пусть уродится,

    Счастье в доме пусть поселится!

  • 4

    Сеем-веем, посеваем,

    с Новым Годом поздравляем,

    открывайте сундучки,

    доставайте пятачки.

  • 5

  • 6

    Сею, вею, посеваю,

    Хлеба доброго желаю.

    Хозяин придет,

    Пожиток принесет!

    Первый пожиток –

    Мерочка жита,

    Мерочкой жита

    Коза будет сыта,

    Другой пожиток –

    Мерочка гречки,

    Мерочку гречки –

    Нам на варенички.

    Третий пожиток –

    Решето овса,

    Решето овса,

    А сверху колбаса.

    Будьте здоровы!

    Веселых свят!

    С праздником, хозяева!

  • 7

  • 8

    Сею, сею, посеваю,

    Счастья, радости желаю.

    Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю

    Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось

    Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

  • 9

    Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

    Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота

    Овец с овсом, жеребца с хвостом.

    Кто не даст пирога, тому куричья нога

    Пест да лопата, корова горбата.

  • 10

    Сеем, веем снежок

    На шелковый положок.

    Снежок устилается,

    Метель разыграется!

    Дай тебе, хозяин,

    В новый год:

    На поле – приплод,

    На гумне – примолот,

    Ты нас будешь дарить –

    Мы будем хвалить,

    А не будешь дарить –

    Мы будем бранить.

  • 11

  • 12

    Сеем, веем, посеваем,

    С Новым годом поздравляем!

    Хоть и Старый Новый Год –

    Все равно добро несет!

    Мы желаем по старинке

    Плодовитости – скотинке,

    Теплой будки – собачонку,

    Блюдца молока – котенку,

    Горсть пшеницы – петушку,

    Девку красную – дружку,

    Деток малых – папе с мамой,

    Бабушке – внучаток малых!

    Сеем, веем, посеваем,

    С Новым годом поздравляем!

    Открывайте сундучок, Доставайте пятачок!

  • 13

  • 14

    На новое вам лето,

    На красное вам лето!

    Куда конь хвостом –

    Туда жито кустом.

    Куда коза рогом –

    Туда сено стогом.

    Сколько осиночек,

    Столько вам свиночек;

    Сколько елок,

    Столько и коровок;

    Сколько свечек,

    Столько и овечек.

    Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

    Большого здоровья,

    С Новым годом, Со всем родом!

  • 15

  • 16

    Сею, рассеваю

    Овсом, рожью,

    Милостей божью!

    На крутой творожок

    Пастуху пирожок!

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Старый Новый год 2020: поздравления для ваших близких в стихах

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