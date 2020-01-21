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Международный день объятий 2020: оригинальные поздравления в прозе и картинках

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Международный день объятий 2020: оригинальные поздравления в прозе и картинках
10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Среди множества праздников нельзя не упомянуть о дне, посвященном дружбе, доброте, любви к ближнему, который в международном календаре получил название "День объятий".

  • 1

    Обнимите сегодня друг друга. Подарите свою теплоту близким и родным людям. Поделитесь своими объятиями. Пускай сегодня все станут немножечко ближе, почувствуют свою нужность и значимость. Пускай нежность, и забота сегодня объединяет всех людей. И солнце, обнимая своими лучами, пусть наполнит вашу жизнь радостью, светом и добром. С днем объятий!

  • 2

    Поздравляю с Днём объятий и желаю в этот день при каждой возможности и без любого повода обнимать своих родных, любимых, дорогих и близких людей. Желаю, чтобы каждое объятие было наполнено искренними эмоциями и светлыми чувствами, чтобы каждый такой момент дарил счастье и стимул жизни.

  • 3

    С днём объятий. Пусть каждый день будет наполнен только радостными эмоциями и только искренними объятиями. Желаю крепкого здоровья, крепких сил, крепкой любви и крепкой дружбы в жизни, чтобы каждому дорогому человеку можно было как можно чаще дарить свои крепкие объятия.

  • 4

    Для хорошего настроения и психического здоровья нужно обниматься 8 раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму, обниматься с родными, близкими по поводу и без, чтобы ощутить тепло, радость и позитив. Крепко тебя обнимаю и поздравляю с днем объятий!

  • 5

    Поздравляю с днём объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, желаю всем сердцем любить, желаю никогда не прятать своих чувств и эмоций, желаю нежных объятий и искренних улыбок.

  • 6

    Передайте немного своего тепла, обнимите стоящего рядом. Пожелайте друг другу любви и добра, получите улыбку в награду. Утопите в объятьях любимых людей, задушите их своей безграничной любовью. Это можно делать в любой из дней, но в день объятий, это сделать — дело святое. С праздником!

  • 7

    В такой теплый и уютный праздник, как День объятий, хочу пожелать обнимать только любимого человека, чтобы он всегда был рядом, помогал и поддерживал. Чтобы никакие преграды не мешали двигаться к цели, а трудности преодолевались легко и быстро. Берегите любовь, обнимайте любимых чаще, без повода и праздников. Пусть этот праздник будет еще одним поводом обняться. Поздравляю!

  • 8

    Поздравляю с Днём объятий и хочу пожелать, чтобы в жизни было много поводов и причин для искренних, взаимных объятий. Пусть крепко обнимают дети и друзья, родные и знакомые, коллеги и даже любимые питомцы, и пусть с каждым объятием сердце чувствует любовь, а душа ощущает полёт.

  • 9

    Поздравляю с Днём объятий! Желаю сладких минут в объятиях любимых и дорогих людей. Пусть будет объятий сто или двести на дню, пусть в каждом из них будет искренность, нежность, поддержка, любовь и сила!

  • 10

    День объятий — праздник славный и желаю поскорее найти того, кого хочется искренне и всем сердцем обнять, поделиться своими чувствами! Пусть те, кто дороги вам, всегда будут рядом, счастливые и здоровые!

  • 11

    Поздравляю с Днём объятий и желаю искренних чувств и великой любви, нежности сердца и щедрости души, счастливых событий и радостных эмоций, невероятной удачи и крепких объятий родных людей.

  • 12

    Поздравляю всех с днем объятий! Излучайте радость, дарите позитив и улыбки. Обнимайтесь почаще и заряжайте всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашиваю серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.

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