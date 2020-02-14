Поздравления с Днем святого Валентина 2020 своими словами, открытки

1 Любовь окрыляет и вселяет надежду. Хочется поздравить всех влюбленных, с таким чудесным праздником — с Днем святого Валентина — и сказать, что быть влюбленным — это чудесно и восхитительно! Желаю, чтобы все люди на Земле смогли испытать это великолепное чувство. А также желаю всем влюбленным неземного счастья, безграничной любви, взаимопонимания и взаимоуважения. Желаю, чтобы ваша любовь делала вас сильнее, храбрее, добрее, а душа и сердце наполнились теплом, нежностью и лаской. Цените, берегите и любите друг друга.

2 С Днем святого Валентина всех любимых и любящих людей! Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

3 Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

4 С Днем всех влюбленных! Пусть любовь защитит Вас своими крепкими и теплыми объятиями от всех невзгод, горечей и разочарований. Пусть любимые люди всегда будут рядом, никогда не предают, а держат за руку и помогают двигаться вперед. Берегите в себе такое важное и нужное чувство, как любовь.

5 В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и совместными мечтами.

6 Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

7 С праздником, с Днем всех влюбленных! Любовь — это основа мироздания, движущая сила, исцеление, залог успеха в начинаниях любых. Желаю в День святого Валентина любить, влюбляться, в объятиях нежиться, целоваться. Быть солнцем, чьим-то смыслом, путеводной звездой, причиной сладких снов и поводом безумства, фейерверком чувств. Услышать самые заветные слова, встречать закаты и рассветы с половинкой. Тепла вам и ласки, волшебства и встреч, до полуночи страстных разговоров. И если ждешь — дождаться, ищешь — найти, а уж найдя, беречь и жить в любви!

8 Это один из самых сладострастных, теплых, чувственных, нежных и романтичных дней года. Столько красивых легенд и историй связано с этим праздником, и это неудивительно, ведь это празднество страсти, любви и всех влюбленных. В этот особенный февральский день я желаю, чтобы в твоей жизни всегда был тот самый человек, который подарит тебе счастье, наполнит твою жизнь живописными красками и чувствами. Он будет беречь тебя, ценить, обожать и ежедневно приятно удивлять. Пусть магия этого дня подарит тебе настоящую любовь!

9 Любовь — это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пускай этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!

10 С Днем влюбленных! Пусть любовь будет крепкой и настоящей, согревает в минуты невзгод и поддерживает в любых жизненных ситуациях. Нашедшим свою половинку ― сохранить и ценить ее, тем, кто еще не встретил любимого человека обязательно его найти!

11 Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтоб всегда были руки, которые бы грели, губы, которые бы целовали и душа, которая бы любила. Дарите любовь и получайте. С Днем святого Валентина!

12 В праздник любящих сердец — День святого Валентина, желаю найти и не потерять ту самую половинку, то самое понимающее сердце, которое никогда не захочется отпускать! Любовь не живет три года: она бессметная, если настоящая! Желаю именно такую любовь найти и пронести через всю жизнь.

13 В День святого Валентина от чистого сердца хочу пожелать невероятно светлой и искренней любви, добрых эмоций и душевного тепла, желаю любимых и дорогих людей рядом, необычайной радости души и несомненного ощущения счастья.