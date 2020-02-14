День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому

Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
Мой нежный, любимый, родной человек,
Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,
Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли
И чувство, как око, всегда берегли!
Тебя обожаю, тебя я ценю,
Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!
Тобою дышу я, тобою живу,
Верна я тебе лишь, родной, одному!
Ты принц мой любимый, ты мой идеал,
Тебя мне в награду Господь ведь послал.
Будь солнышком милым моим ты всегда,
Тогда буду счастлива тоже и я!
В этот прекрасный праздник влюбленных хочу сказать тебе спасибо, что ты появился в моей жизни. Без тебя я бы так не улыбалась, я бы не просыпалась утром с таким хорошим настроением, я бы не чувствовала столько теплоты и заботы. Я хочу пожелать, чтобы и ты ощущал ту же самую гамму чувств, а я тебе буду только в этом помогать. С днем святого Валентина!
В День святого Валентина
Я тебе скажу, любимый:
Счастлива с тобой, родной.
Послан небом мне, судьбой.
Будь всегда здоров, успешен
И со мной всегда будь нежен.
Пусть исполнятся мечты.
Лучший в мире — это ты!
Люблю, люблю, люблю тебя.
И повторять я не устану точно,
Что ты судьба моя, душа.
Что нужен мне ты очень срочно!
Что я тобою лишь дышу,
Тебе я сердце открываю,
И по ночам во снах всё жду
И без тебя не засыпаю.
И в этот зимний день особый,
Когда за окнами февраль,
Когда морозы, холод, стужа,
В моей душе как будто май.
Родной, хороший, поздравляю
С Днем всех влюбленных я тебя.
Желаю счастья и терпенья.
Люблю, хороший мой, тебя!
С Днем святого Валентина!
С Днем влюбленных, милый мой,
Ненаглядный мой мужчина,
Самый близкий и родной.
Быть с тобой хочу я рядом
Каждый миг и каждый час.
По утрам встречаться взглядом,
Жить для нас и ради нас.
С Днем святого Валентина
Поздравляю, мой любимый!
И хочу тебя обнять,
Много счастья пожелать.
Много сладких поцелуев,
Много радости, любви.
Чтоб удача была рядом,
Чтоб сбывались все мечты!
Сегодня день — для нас с тобой,
Любимый мой, мой дорогой.
Я поздравляю от души,
Желаю счастья и любви.
Желаю верности, тепла,
И в отношениях добра,
И нежности, и ласки,
И радости, и страсти...
Но главное, желаю сил
Сквозь бури и ненастья
Все чувства наши сохранить!
И пусть святейший Валентин
Нашу любовь благословит!
С Днем Валентина, мое чудо,
Любимый, добрый человек!
Желать я многого не буду,
А лишь любви с тобой навек!
Улыбкой душу согреваешь,
И лишь одним тобой живу,
Ты и без слов ведь понимаешь,
Как сильно я тебя люблю!
Ты самый близкий мой мужчина,
И в День святого Валентина
От всего сердца поздравляю,
Своей любовью согреваю.
Поцеловать тебя охота,
Окутать ласкою, заботой
И пожелать большого счастья,
Чтоб начали мечты сбываться.
Чтоб у тебя всё получалось,
Терпение, сила — не кончались,
Улыбка на лице сияла,
Любовь во всём чтоб помогала!
Праздник влюбленных... И я поздравляю
От всего сердца тебя.
Звезд не достану, но счастья желаю
Да обнимаю любя.
Разве на свете найду я милее?
А ведь нет смысла искать.
Верю, люблю, от тебя просто млею.
Очень хочу пожелать
Красочных, ярких и неповторимых
... чувств! Продолжаю мечтать
Рядом с тобою, родной мой, любимый,
Утро и вечер встречать.
В День святого Валентина
Тебе признаться я хочу.
Ты тот единственный мужчина,
Которого всю жизнь люблю.
Ты послан мне рукою свыше,
Ты тот, кто дорог мне и мил.
Ты самый лучший на планете,
Ты мое сердце покорил.
Пусть годы быстрые проходят,
Тебя по-прежнему люблю.
Любовь пусть наша не проходит,
Тобою лишь одним живу.