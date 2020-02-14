День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому

1 Любимый, милый, дорогой, Мне очень хорошо с тобой. Целую, крепко обнимаю И с Днем влюбленных поздравляю.

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3 Мой нежный, любимый, родной человек, Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век, Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли И чувство, как око, всегда берегли! Тебя обожаю, тебя я ценю, Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю! Тобою дышу я, тобою живу, Верна я тебе лишь, родной, одному! Ты принц мой любимый, ты мой идеал, Тебя мне в награду Господь ведь послал. Будь солнышком милым моим ты всегда, Тогда буду счастлива тоже и я!

4 В этот прекрасный праздник влюбленных хочу сказать тебе спасибо, что ты появился в моей жизни. Без тебя я бы так не улыбалась, я бы не просыпалась утром с таким хорошим настроением, я бы не чувствовала столько теплоты и заботы. Я хочу пожелать, чтобы и ты ощущал ту же самую гамму чувств, а я тебе буду только в этом помогать. С днем святого Валентина!

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6 В День святого Валентина Я тебе скажу, любимый: Счастлива с тобой, родной. Послан небом мне, судьбой. Будь всегда здоров, успешен И со мной всегда будь нежен. Пусть исполнятся мечты. Лучший в мире — это ты!

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8 Люблю, люблю, люблю тебя. И повторять я не устану точно, Что ты судьба моя, душа. Что нужен мне ты очень срочно! Что я тобою лишь дышу, Тебе я сердце открываю, И по ночам во снах всё жду И без тебя не засыпаю. И в этот зимний день особый, Когда за окнами февраль, Когда морозы, холод, стужа, В моей душе как будто май. Родной, хороший, поздравляю С Днем всех влюбленных я тебя. Желаю счастья и терпенья. Люблю, хороший мой, тебя!

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10 С Днем святого Валентина! С Днем влюбленных, милый мой, Ненаглядный мой мужчина, Самый близкий и родной. Быть с тобой хочу я рядом Каждый миг и каждый час. По утрам встречаться взглядом, Жить для нас и ради нас.

11 С Днем святого Валентина Поздравляю, мой любимый! И хочу тебя обнять, Много счастья пожелать. Много сладких поцелуев, Много радости, любви. Чтоб удача была рядом, Чтоб сбывались все мечты!

12 Сегодня день — для нас с тобой, Любимый мой, мой дорогой. Я поздравляю от души, Желаю счастья и любви. Желаю верности, тепла, И в отношениях добра, И нежности, и ласки, И радости, и страсти... Но главное, желаю сил Сквозь бури и ненастья Все чувства наши сохранить! И пусть святейший Валентин Нашу любовь благословит!

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14 С Днем Валентина, мое чудо, Любимый, добрый человек! Желать я многого не буду, А лишь любви с тобой навек! Улыбкой душу согреваешь, И лишь одним тобой живу, Ты и без слов ведь понимаешь, Как сильно я тебя люблю!

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16 Ты самый близкий мой мужчина, И в День святого Валентина От всего сердца поздравляю, Своей любовью согреваю. Поцеловать тебя охота, Окутать ласкою, заботой И пожелать большого счастья, Чтоб начали мечты сбываться. Чтоб у тебя всё получалось, Терпение, сила — не кончались, Улыбка на лице сияла, Любовь во всём чтоб помогала!

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18 Праздник влюбленных... И я поздравляю От всего сердца тебя. Звезд не достану, но счастья желаю Да обнимаю любя. Разве на свете найду я милее? А ведь нет смысла искать. Верю, люблю, от тебя просто млею. Очень хочу пожелать Красочных, ярких и неповторимых ... чувств! Продолжаю мечтать Рядом с тобою, родной мой, любимый, Утро и вечер встречать.

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