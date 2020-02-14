Скачать
Пятница, 14.02.2020
Китайский коронавирус: в мире уже умерли 1013 человек
Китайский коронавирус: в мире уже умерли 1013 человек
Минобороны не собирается отказываться от призыва на срочную службу
Минобороны не собирается отказываться от призыва на срочную службу
Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте
Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля

День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому

Смотрите фото (13)
День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
12:54 Сегодня Телеграф

14 февраля отмечается День всех влюбленных, известный также как День святого Валентина.

  • 1

    Любимый, милый, дорогой,

    Мне очень хорошо с тобой.

    Целую, крепко обнимаю

    И с Днем влюбленных поздравляю.

  • 2

  • 3

    Мой нежный, любимый, родной человек,

    Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,

    Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли

    И чувство, как око, всегда берегли!

     

    Тебя обожаю, тебя я ценю,

    Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!

    Тобою дышу я, тобою живу,

    Верна я тебе лишь, родной, одному!

     

    Ты принц мой любимый, ты мой идеал,

    Тебя мне в награду Господь ведь послал.

    Будь солнышком милым моим ты всегда,

    Тогда буду счастлива тоже и я!

  • 4

    В этот прекрасный праздник влюбленных хочу сказать тебе спасибо, что ты появился в моей жизни. Без тебя я бы так не улыбалась, я бы не просыпалась утром с таким хорошим настроением, я бы не чувствовала столько теплоты и заботы. Я хочу пожелать, чтобы и ты ощущал ту же самую гамму чувств, а я тебе буду только в этом помогать. С днем святого Валентина!

  • 5

  • 6

    В День святого Валентина

    Я тебе скажу, любимый:

    Счастлива с тобой, родной.

    Послан небом мне, судьбой.

     

    Будь всегда здоров, успешен

    И со мной всегда будь нежен.

    Пусть исполнятся мечты.

    Лучший в мире — это ты!

  • 7

  • 8

    Люблю, люблю, люблю тебя.

    И повторять я не устану точно,

    Что ты судьба моя, душа.

    Что нужен мне ты очень срочно!

     

    Что я тобою лишь дышу,

    Тебе я сердце открываю,

    И по ночам во снах всё жду

    И без тебя не засыпаю.

     

    И в этот зимний день особый,

    Когда за окнами февраль,

    Когда морозы, холод, стужа,

    В моей душе как будто май.

     

    Родной, хороший, поздравляю

    С Днем всех влюбленных я тебя.

    Желаю счастья и терпенья.

    Люблю, хороший мой, тебя!

  • 9

  • 10

    С Днем святого Валентина!

    С Днем влюбленных, милый мой,

    Ненаглядный мой мужчина,

    Самый близкий и родной.

     

    Быть с тобой хочу я рядом

    Каждый миг и каждый час.

    По утрам встречаться взглядом,

    Жить для нас и ради нас.

  • 11

    С Днем святого Валентина

    Поздравляю, мой любимый!

    И хочу тебя обнять,

    Много счастья пожелать.

     

    Много сладких поцелуев,

    Много радости, любви.

    Чтоб удача была рядом,

    Чтоб сбывались все мечты!

  • 12

    Сегодня день — для нас с тобой,

    Любимый мой, мой дорогой.

    Я поздравляю от души,

    Желаю счастья и любви.

    Желаю верности, тепла,

    И в отношениях добра,

    И нежности, и ласки,

    И радости, и страсти...

    Но главное, желаю сил

    Сквозь бури и ненастья

    Все чувства наши сохранить!

    И пусть святейший Валентин

    Нашу любовь благословит!

  • 13

  • 14

    С Днем Валентина, мое чудо,

    Любимый, добрый человек!

    Желать я многого не буду,

    А лишь любви с тобой навек!

     

    Улыбкой душу согреваешь,

    И лишь одним тобой живу,

    Ты и без слов ведь понимаешь,

    Как сильно я тебя люблю!

  • 15

  • 16

    Ты самый близкий мой мужчина,

    И в День святого Валентина

    От всего сердца поздравляю,

    Своей любовью согреваю.

     

    Поцеловать тебя охота,

    Окутать ласкою, заботой

    И пожелать большого счастья,

    Чтоб начали мечты сбываться.

     

    Чтоб у тебя всё получалось,

    Терпение, сила — не кончались,

    Улыбка на лице сияла,

    Любовь во всём чтоб помогала!

  • 17

  • 18

    Праздник влюбленных... И я поздравляю

    От всего сердца тебя.

    Звезд не достану, но счастья желаю

    Да обнимаю любя.

    Разве на свете найду я милее?

    А ведь нет смысла искать.

    Верю, люблю, от тебя просто млею.

    Очень хочу пожелать

    Красочных, ярких и неповторимых

    ... чувств! Продолжаю мечтать

    Рядом с тобою, родной мой, любимый,

    Утро и вечер встречать.

  • 19

  • 20

    В День святого Валентина

    Тебе признаться я хочу.

    Ты тот единственный мужчина,

    Которого всю жизнь люблю.

     

    Ты послан мне рукою свыше,

    Ты тот, кто дорог мне и мил.

    Ты самый лучший на планете,

    Ты мое сердце покорил.

     

    Пусть годы быстрые проходят,

    Тебя по-прежнему люблю.

    Любовь пусть наша не проходит,

    Тобою лишь одним живу.

С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках

День святого Валентина: красивые поздравления своими словами, открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Праздник, Любовь, Поздравления, Любимый, Я люблю тебя, День влюбленных, Открытки, 14 февраля, День всех влюбленных, Поздравления с Днем святого Валентина, С Днем святого Валентина, С днем всех влюбленных, День святого Валентина 2020, Поздравления любимому, С 14 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
03 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
04 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
05 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
Поездка в Оман: в НАПК начали проверку Зеленского
В Украине заработал электронный сервис еМалятко: чем это важно
В Украине заработал электронный сервис еМалятко
Правительство выделило 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая
Кабмин выделил 4,5 миллиона на эвакуацию украинцев из Китая
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь