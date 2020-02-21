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Пятница, 21.02.2020
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Международный день родного языка 2020: шикарные поздравления своими словами

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Международный день родного языка 2020: шикарные поздравления своими словами
10:11 Сегодня Телеграф

Чтобы вы могли поздравить близких и друзей с праздником, мы подготовили оригинальные поздравления в прозе.

  • 1

    Поздравляю с Международным днём родного языка. Язык каждого народа — инструмент общения и понимания и я хочу пожелать, чтобы каждый язык в мире был признан достойным. Желаю общаться и петь весёлые песни, любить и мечтать на родном языке, желаю с уважением относиться к другим народам, к их традициям и языкам. Пусть каждый человек в мире будет толерантным, образованным, искренним, добрым и по-своему замечательным.

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Международным днём родного языка и искренне желаю всем сердцем и душой всегда любить свою страну, гордиться родным языком и прославлять свою культуру. Пусть язык всегда остаётся сильным и мощным инструментом не только общения, но и развития.

  • 4

  • 5

    Международный день родного языка это более молодой, но не менее важный праздник. В честь этого события хочется пожелать любить свой родной язык и с уважением относиться к нему. Так как он является мостиком связывающий нас с нашими истоками, с нашей историей. Давайте оберегать его, пользоваться им правильно, потому что именно он отражает наши традиции и культуру.

  • 6

  • 7

    Поздравляю с Международным днём родного языка. Пусть песни родной речи звучат слаще, пусть добрые слова на родном языке вдохновляют на что-то светлое и хорошее, пусть всегда помогает родной язык общаться о прекрасном и создавать полезные и интересные вещи.

  • 8

    Поздравляю с Международным днём родного языка и хочу пожелать, что бы в жизни не случилось и как бы не сложилась судьба — всегда помнить сладкие ноты родной речи, гордиться своими корнями. Пусть родной язык помогает душе выражать эмоции радости, а сердцу — говорить о любви!

  • 9

  • 10

    Поздравляю с Международным днём родного языка. Желаю любить и ценить свой язык, как неотъемлемую часть культуры, желаю легко общаться с родными и близкими, желаю смотреть на мир добрыми глазами, желаю про каждый свой день сочинять интересный рассказ в добрых словах, в ярких красках, в красивых интонациях! И пусть твой родной язык всегда помогает тебе идти прямо к цели!

  • 11

    Поздравляем Вас с Международным днём родного языка, желаем Вам всегда испытывать чувство гордости за красоту, мелодичность и богатство тех слов, которые мы слышим с самого раннего детства, бережно храните чистоту родной речи, обогащайте свой словарный запас, прививайте культуру общения своим детям.

  • 12

  • 13

    Поздравляю с Международным днём родного языка. Пусть он всегда будет отменным помощником в общении и дипломатии, пусть он всегда позволяет найти компромисс и прийти к верному решению, пусть он всегда будет щедр на приятные слова и искренние комплименты, пусть родной язык никогда не будет забыт и всегда имеет свой уголок в душе человека.

  • 14

    Сегодня международный день родного языка! Поздравляю всех, кто впитал в себя нашу речь, знает свои корни и понимает истоки, что дает нам силу и в какой-то степени могущество. Ведь слово — это жизнь и расцвет, это сила и побуждение, как и гибель с упадком. Давайте беречь и развивать родную речь, ценить ее дары, не распыляясь на заимствования. Мы могучи и крепки в своей речи. Наше слово — наша сила!

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