Красивые СМС-поздравления со Всемирным днем экскурсовода, открытки

1 Всемирный день экскурсовода! Примите поздравленья наши! Несите знания народу, Жизнь наша с вами лучше, краше! Пускай оценят экскурсанты Ваш труд, ваш интеллект чудесный, Все ваши знанья и таланты, Пускай работа будет песней!

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3 И в зной, и в стужу, в непогоду, Вы на посту всегда своём, Да что вам шалости природы — Вам все невзгоды нипочём! Ваш труд непрост и благороден, Но всем он так необходим. — С Всемирным днём экскурсовода! — Мы дружно хором прокричим.

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5 С профессиональным днем поздравляю и повышений всевозможных желаю. Пусть экскурсии будут вдохновляющими и интересными, а посетители понимающими и благодарными. Творческих порывов, неожиданных предложений, и интригующих исторических фактов!

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7 Ты экскурсию проводишь Так, что просто сносит мозг. Попадаешь моментально Под твой пламенный гипноз. Поздравляю с днем великим, Процветания тебе, Экскурсантов очень тихих, Быть все время на коне.

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9 Поздравляю со Всемирным днём экскурсовода и желаю всегда пребывать в чудесном настроении, никогда не уставать от прогулок, постоянно вносить что-то новое и интересное в увлекательные рассказы, жить с мечтой в сердце и счастьем в душе.

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11 Мир туризма — это круто, Вам хочу сейчас желать, Всё чтоб было в жизни супер, Не скучать, не тосковать! Провели, чтоб день чудесно — Танцы, сказки, много песен, Благодарность от народа, Праздник ведь экскурсовода!

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13 Знатоки старинных замков, Монументов, площадей, Эрудированней точно И умнее всех людей. И у вас, экскурсоводов, Праздник есть, и неплохой, Вам желаю жизни самой Достопримечательной!

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15 В яркий День экскурсовода Новых встреч тебе желаю, И пусть память год от года Впечатленья набирает. Пусть экскурсии проходят Превосходно, на Ура! Каждый новый день с восходом Будет лучше, чем вчера!

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17 Чтобы быть экскурсоводом И туристов завлекать, Тебе надо год от года Кругозор свой расширять. Знать все памятники, даты, Раньше живших здесь людей, И тогда твоя зарплата Будет вверх расти быстрей!

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