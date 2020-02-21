Красивые СМС-поздравления со Всемирным днем экскурсовода, открытки

Всемирный день экскурсовода!
Примите поздравленья наши!
Несите знания народу,
Жизнь наша с вами лучше, краше!
Пускай оценят экскурсанты
Ваш труд, ваш интеллект чудесный,
Все ваши знанья и таланты,
Пускай работа будет песней!
И в зной, и в стужу, в непогоду,
Вы на посту всегда своём,
Да что вам шалости природы —
Вам все невзгоды нипочём!
Ваш труд непрост и благороден,
Но всем он так необходим.
— С Всемирным днём экскурсовода! —
Мы дружно хором прокричим.
С профессиональным днем поздравляю и повышений всевозможных желаю. Пусть экскурсии будут вдохновляющими и интересными, а посетители понимающими и благодарными. Творческих порывов, неожиданных предложений, и интригующих исторических фактов!
Ты экскурсию проводишь
Так, что просто сносит мозг.
Попадаешь моментально
Под твой пламенный гипноз.
Поздравляю с днем великим,
Процветания тебе,
Экскурсантов очень тихих,
Быть все время на коне.
Поздравляю со Всемирным днём экскурсовода и желаю всегда пребывать в чудесном настроении, никогда не уставать от прогулок, постоянно вносить что-то новое и интересное в увлекательные рассказы, жить с мечтой в сердце и счастьем в душе.
Мир туризма — это круто,
Вам хочу сейчас желать,
Всё чтоб было в жизни супер,
Не скучать, не тосковать!
Провели, чтоб день чудесно —
Танцы, сказки, много песен,
Благодарность от народа,
Праздник ведь экскурсовода!
Знатоки старинных замков,
Монументов, площадей,
Эрудированней точно
И умнее всех людей.
И у вас, экскурсоводов,
Праздник есть, и неплохой,
Вам желаю жизни самой
Достопримечательной!
В яркий День экскурсовода
Новых встреч тебе желаю,
И пусть память год от года
Впечатленья набирает.
Пусть экскурсии проходят
Превосходно, на Ура!
Каждый новый день с восходом
Будет лучше, чем вчера!
Чтобы быть экскурсоводом
И туристов завлекать,
Тебе надо год от года
Кругозор свой расширять.
Знать все памятники, даты,
Раньше живших здесь людей,
И тогда твоя зарплата
Будет вверх расти быстрей!
Всех экскурсоводов нынче
С праздником я поздравляю,
От работы только радость
Получать вам всем желаю.
Пусть сопутствует удача
Вам в работе, жизни личной,
И зарплата будет пусть
Неизменно лишь приличной.