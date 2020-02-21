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Красивые СМС-поздравления со Всемирным днем экскурсовода, открытки

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Красивые СМС-поздравления со Всемирным днем экскурсовода, открытки
07:42 Сегодня Телеграф

Ежегодно 21 февраля многие города мира - особенно те из них, которые являются центрами туризма, - отмечают Всемирный день экскурсовода!

  • 1

    Всемирный день экскурсовода!

    Примите поздравленья наши!

    Несите знания народу,

    Жизнь наша с вами лучше, краше!

     

    Пускай оценят экскурсанты

    Ваш труд, ваш интеллект чудесный,

    Все ваши знанья и таланты,

    Пускай работа будет песней!

  • 2

  • 3

    И в зной, и в стужу, в непогоду,

    Вы на посту всегда своём,

    Да что вам шалости природы —

    Вам все невзгоды нипочём!

     

    Ваш труд непрост и благороден,

    Но всем он так необходим.

    — С Всемирным днём экскурсовода! —

    Мы дружно хором прокричим.

  • 4

  • 5

    С профессиональным днем поздравляю и повышений всевозможных желаю. Пусть экскурсии будут вдохновляющими и интересными, а посетители понимающими и благодарными. Творческих порывов, неожиданных предложений, и интригующих исторических фактов!

  • 6

  • 7

    Ты экскурсию проводишь

    Так, что просто сносит мозг.

    Попадаешь моментально

    Под твой пламенный гипноз.

     

    Поздравляю с днем великим,

    Процветания тебе,

    Экскурсантов очень тихих,

    Быть все время на коне.

  • 8

  • 9

    Поздравляю со Всемирным днём экскурсовода и желаю всегда пребывать в чудесном настроении, никогда не уставать от прогулок, постоянно вносить что-то новое и интересное в увлекательные рассказы, жить с мечтой в сердце и счастьем в душе.

  • 10

  • 11

    Мир туризма — это круто,

    Вам хочу сейчас желать,

    Всё чтоб было в жизни супер,

    Не скучать, не тосковать!

     

    Провели, чтоб день чудесно —

    Танцы, сказки, много песен,

    Благодарность от народа,

    Праздник ведь экскурсовода!

  • 12

  • 13

    Знатоки старинных замков,

    Монументов, площадей,

    Эрудированней точно

    И умнее всех людей.

     

    И у вас, экскурсоводов,

    Праздник есть, и неплохой,

    Вам желаю жизни самой

    Достопримечательной!

  • 14

  • 15

    В яркий День экскурсовода

    Новых встреч тебе желаю,

    И пусть память год от года

    Впечатленья набирает.

     

    Пусть экскурсии проходят

    Превосходно, на Ура!

    Каждый новый день с восходом

    Будет лучше, чем вчера!

  • 16

  • 17

    Чтобы быть экскурсоводом

    И туристов завлекать,

    Тебе надо год от года

    Кругозор свой расширять.

     

    Знать все памятники, даты,

    Раньше живших здесь людей,

    И тогда твоя зарплата

    Будет вверх расти быстрей!

  • 18

  • 19

    Всех экскурсоводов нынче

    С праздником я поздравляю,

    От работы только радость

    Получать вам всем желаю.

     

    Пусть сопутствует удача

    Вам в работе, жизни личной,

    И зарплата будет пусть

    Неизменно лишь приличной.

21 февраля - приметы и обряды в День Захария

Знаменательные события в истории: 21 февраля 2020 года

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