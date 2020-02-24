Прикольные поздравления с Масленицей 2020: стихи и открытки

Масленица! Радостные лица!
Праздник не во сне, а наяву.
Будем печь блины и веселиться,
Зиму провожать, встречать весну!
Пусть идет все в жизни, как по маслу,
Солнечными будут наши дни,
Будет много радости и счастья.
Прочь, зима! Весна, скорей приди!
Напечем блинов румяных
И пойдем весну встречать,
Будем с Масленицей вместе
Злую зиму провожать.
Забирай метели, вьюги,
Засиделась ты в гостях,
Золотой блин солнца ярко
Нам сияет в небесах.
Мы на Масленицу будем
Петь, гулять и веселиться,
Своим счастьем, как блинами,
Будем друг с другом делиться.
Масленица к нам пришла,
Весну с собою принесла.
Таят пусть скорей снега,
И уходит прочь зима.
Мы блиночков напечем,
Вслух частушки запоем.
Пусть резвится детвора,
У весеннего костра.
Всем сегодня от души,
Желаю счастья и любви.
Пусть в славный праздник у стола,
Соберется вся родня.
Солнце по небу катилось
Да в тарелки к нам свалилось:
Круглое, блестящее,
Прям, как настоящее!
Масленицу привечайте,
Всех блинами угощайте.
Смейся, веселись, гуляй —
Щедрым будет урожай!
На улыбки не скупись —
Щедрой будет и вся жизнь.
В новый круг вошла природа.
Всем здоровья и доходов!
С масленицей поздравляю,
На блины к себе зову!
Стол большой я накрываю —
Вас сегодня в гости жду!
Я сегодня вам желаю:
Солнца яркого, тепла,
Счастья без конца и края,
Чтоб в душе весна цвела!
Масленица к нам пришла
И веселья принесла,
Много разных угощений
И прекрасных нам мгновений.
Я желаю вам тепла,
Удавались чтоб дела,
Чтоб всегда вам веселиться
И мечтам всем вашим сбыться.
Будьте в жизнь вы влюблены,
Ешьте поскорей блины,
С счастьем вы скорее слейтесь
И как можно больше смейтесь!
Солнце словно блинчик
В небе голубом,
Щебетанье птичек
И дымок столбом.
Пусть на этот праздник
И на целый год
К вам прибудет счастье,
Только без хлопот.
Пускай неделя блинная
Принесёт вам счастье,
Добра желаю искренне
И жизни вам прекрасной.
Чтобы с чучелом сгорели
Все невзгоды и обиды,
Чтоб родные не болели,
Счастью были все открыты.
Пусть исполнятся желанья,
Год удачным для вас будет,
Не обманет ожиданья,
Принесёт большое чудо!
Всех с Масленицей!
В дверь весна стучится,
Зима свои позиции сдает.
Пускай плохого в жизни не случится,
А радость всегда рядышком идет.
Весну блинами пышными встречайте,
Пусть будет угощенья полный стол.
Печаль гоните, киснуть прекращайте,
Пускай улыбка освещает взор.
Поздравляю с Масленицей!
Пусть она согреет,
Даст тепла и радости,
Нежности, веселья.
Солнышком обнимет
И добром хранит,
Все проблемы снимет,
Мечты осуществит.
Ярких дней добавит,
Света и успехов,
Пусть живётся славно
И с задорным смехом!