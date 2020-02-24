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Прикольные поздравления с Масленицей 2020: стихи и открытки

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Прикольные поздравления с Масленицей 2020: стихи и открытки
12:16 Сегодня Телеграф

Этот древний праздник традиционно популярен среди Украинцев – в дни Масленицы принято печь блины и устраивать народные гуляния.

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    Масленица! Радостные лица!

    Праздник не во сне, а наяву.

    Будем печь блины и веселиться,

    Зиму провожать, встречать весну!

     

    Пусть идет все в жизни, как по маслу,

    Солнечными будут наши дни,

    Будет много радости и счастья.

    Прочь, зима! Весна, скорей приди!

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    Напечем блинов румяных

    И пойдем весну встречать,

    Будем с Масленицей вместе

    Злую зиму провожать.

     

    Забирай метели, вьюги,

    Засиделась ты в гостях,

    Золотой блин солнца ярко

    Нам сияет в небесах.

     

    Мы на Масленицу будем

    Петь, гулять и веселиться,

    Своим счастьем, как блинами,

    Будем друг с другом делиться.

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    Масленица к нам пришла,

    Весну с собою принесла.

    Таят пусть скорей снега,

    И уходит прочь зима.

     

    Мы блиночков напечем,

    Вслух частушки запоем.

    Пусть резвится детвора,

    У весеннего костра.

     

    Всем сегодня от души,

    Желаю счастья и любви.

    Пусть в славный праздник у стола,

    Соберется вся родня.

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    Солнце по небу катилось

    Да в тарелки к нам свалилось:

    Круглое, блестящее,

    Прям, как настоящее!

     

    Масленицу привечайте,

    Всех блинами угощайте.

    Смейся, веселись, гуляй —

    Щедрым будет урожай!

     

    На улыбки не скупись —

    Щедрой будет и вся жизнь.

    В новый круг вошла природа.

    Всем здоровья и доходов!

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    С масленицей поздравляю,

    На блины к себе зову!

    Стол большой я накрываю —

    Вас сегодня в гости жду!

     

    Я сегодня вам желаю:

    Солнца яркого, тепла,

    Счастья без конца и края,

    Чтоб в душе весна цвела!

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    Масленица к нам пришла

    И веселья принесла,

    Много разных угощений

    И прекрасных нам мгновений.

     

    Я желаю вам тепла,

    Удавались чтоб дела,

    Чтоб всегда вам веселиться

    И мечтам всем вашим сбыться.

     

    Будьте в жизнь вы влюблены,

    Ешьте поскорей блины,

    С счастьем вы скорее слейтесь

    И как можно больше смейтесь!

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    Солнце словно блинчик

    В небе голубом,

    Щебетанье птичек

    И дымок столбом.

     

    Пусть на этот праздник

    И на целый год

    К вам прибудет счастье,

    Только без хлопот.

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    Пускай неделя блинная

    Принесёт вам счастье,

    Добра желаю искренне

    И жизни вам прекрасной.

     

    Чтобы с чучелом сгорели

    Все невзгоды и обиды,

    Чтоб родные не болели,

    Счастью были все открыты.

     

    Пусть исполнятся желанья,

    Год удачным для вас будет,

    Не обманет ожиданья,

    Принесёт большое чудо!

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    Всех с Масленицей!

    В дверь весна стучится,

    Зима свои позиции сдает.

    Пускай плохого в жизни не случится,

    А радость всегда рядышком идет.

    Весну блинами пышными встречайте,

    Пусть будет угощенья полный стол.

    Печаль гоните, киснуть прекращайте,

    Пускай улыбка освещает взор.

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    Поздравляю с Масленицей!

    Пусть она согреет,

    Даст тепла и радости,

    Нежности, веселья.

     

    Солнышком обнимет

    И добром хранит,

    Все проблемы снимет,

    Мечты осуществит.

     

    Ярких дней добавит,

    Света и успехов,

    Пусть живётся славно

    И с задорным смехом!

Роскошные СМС поздравления с Масленицей 2020

Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки

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