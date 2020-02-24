Прикольные поздравления с Масленицей 2020: стихи и открытки

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2 Масленица! Радостные лица! Праздник не во сне, а наяву. Будем печь блины и веселиться, Зиму провожать, встречать весну! Пусть идет все в жизни, как по маслу, Солнечными будут наши дни, Будет много радости и счастья. Прочь, зима! Весна, скорей приди!

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4 Напечем блинов румяных И пойдем весну встречать, Будем с Масленицей вместе Злую зиму провожать. Забирай метели, вьюги, Засиделась ты в гостях, Золотой блин солнца ярко Нам сияет в небесах. Мы на Масленицу будем Петь, гулять и веселиться, Своим счастьем, как блинами, Будем друг с другом делиться.

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6 Масленица к нам пришла, Весну с собою принесла. Таят пусть скорей снега, И уходит прочь зима. Мы блиночков напечем, Вслух частушки запоем. Пусть резвится детвора, У весеннего костра. Всем сегодня от души, Желаю счастья и любви. Пусть в славный праздник у стола, Соберется вся родня.

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8 Солнце по небу катилось Да в тарелки к нам свалилось: Круглое, блестящее, Прям, как настоящее! Масленицу привечайте, Всех блинами угощайте. Смейся, веселись, гуляй — Щедрым будет урожай! На улыбки не скупись — Щедрой будет и вся жизнь. В новый круг вошла природа. Всем здоровья и доходов!

9 С масленицей поздравляю, На блины к себе зову! Стол большой я накрываю — Вас сегодня в гости жду! Я сегодня вам желаю: Солнца яркого, тепла, Счастья без конца и края, Чтоб в душе весна цвела!

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11 Масленица к нам пришла И веселья принесла, Много разных угощений И прекрасных нам мгновений. Я желаю вам тепла, Удавались чтоб дела, Чтоб всегда вам веселиться И мечтам всем вашим сбыться. Будьте в жизнь вы влюблены, Ешьте поскорей блины, С счастьем вы скорее слейтесь И как можно больше смейтесь!

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13 Солнце словно блинчик В небе голубом, Щебетанье птичек И дымок столбом. Пусть на этот праздник И на целый год К вам прибудет счастье, Только без хлопот.

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15 Пускай неделя блинная Принесёт вам счастье, Добра желаю искренне И жизни вам прекрасной. Чтобы с чучелом сгорели Все невзгоды и обиды, Чтоб родные не болели, Счастью были все открыты. Пусть исполнятся желанья, Год удачным для вас будет, Не обманет ожиданья, Принесёт большое чудо!

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17 Всех с Масленицей! В дверь весна стучится, Зима свои позиции сдает. Пускай плохого в жизни не случится, А радость всегда рядышком идет. Весну блинами пышными встречайте, Пусть будет угощенья полный стол. Печаль гоните, киснуть прекращайте, Пускай улыбка освещает взор.

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