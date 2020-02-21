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Всемирный день экскурсовода 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

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Всемирный день экскурсовода 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках
16:56 Сегодня Телеграф

Всемирный день экскурсовода проводники в мир туризма и все, кто причастен к этой увлекательной профессии, отмечают 21 февраля.

  • 1

    Кто туристов просвещает,

    Даты всех событий знает,

    Точный час и день, и год?

    Дорогой экскурсовод!

     

    Кто в историю влюблён,

    Всю культуру знает он

    И любого увлечёт

    За собой экскурсовод!

     

    И психолог, и артист,

    И оратор, и лингвист,

    Уникальный полиглот.

    С праздником, экскурсовод!

  • 2

  • 3

    Профессия чудесная и очень интересная,

    Для самых любознательных и вежливых людей,

    Какая непогода спугнет экскурсовода?

    Ведь в мир, что полон тайны проводит он скорей.

     

    Мы с праздником поздравим, ничуть мы не лукавим,

    Когда скажем, что с вами познаем целый мир,

    Энергии, здоровья сегодня пожелаем,

    Маршрут пусть будет мягким, как чистый кашемир!

  • 4

  • 5

    Экскурсоводом быть не каждый может,

    Всё точно надо помнить, точно знать.

    Всем рассказать, поведать, подытожить,

    Ну, а потом всё с новой группой заново начать.

     

    Желаю я тебе здоровья, процветанья,

    Свою работу, разумеется, любить.

    Пусть все твои сбываются желанья,

    Чтоб мог ты радостью и счастьем жить.

  • 6

  • 7

    В ваш праздник профессиональный

    Признаюсь честно, без сомненья —

    Экскурсовод вы гениальный,

    Вас слушать — просто наслажденье!

     

    Пусть будет в радость вам работа,

    Пусть экскурсанты уважают,

    И лишь приятные заботы

    Всегда во всем вас окружают.

     

    Я от души вам пожелаю —

    Несите знания народу.

    Вас в этот праздник поздравляю —

    Всемирный день экскурсовода!

  • 8

  • 9

    Всемирный день экскурсовода!

    Примите поздравленья наши!

    Несите знания народу,

    Жизнь наша с вами лучше, краше!

     

    Пускай оценят экскурсанты

    Ваш труд, ваш интеллект чудесный,

    Все ваши знанья и таланты,

    Пускай работа будет песней!

  • 10

  • 11

    Кто расскажет нам, когда

    Основались города?

    Кто покажет нам дворцы,

    Правили где короли?

     

    Кто все вместе соберет?

    Это он — экскурсовод!

    Праздник твой уже в пути,

    Поздравления лови!

     

    Пусть будет радостной работа

    И будут легкими заботы

    И все экскурсии всегда

    Пускай проходят на "ура"!

  • 12

  • 13

    И в зной, и в стужу, в непогоду,

    Вы на посту всегда своём,

    Да что вам шалости природы —

    Вам все невзгоды нипочём!

     

    Ваш труд непрост и благороден,

    Но всем он так необходим.

    — С Всемирным днём экскурсовода! —

    Мы дружно хором прокричим.

  • 14

  • 15

    Ты экскурсию проводишь

    Так, что просто сносит мозг.

    Попадаешь моментально

    Под твой пламенный гипноз.

     

    Поздравляю с днем великим,

    Процветания тебе,

    Экскурсантов очень тихих,

    Быть все время на коне.

  • 16

  • 17

    Экскурсоводов я сегодня поздравляю,

    Без вас, поверьте, сер и скучен мир,

    Красоты, тайны перед нами открываете,

    На карте свой рисуете пунктир.

     

    В работе вам желаю вдохновения,

    Чтобы турист ловил ваш каждый вздох,

    Чтоб от экскурсии восторг и восхищение

    На годы долгие оставить каждый смог.

  • 18

  • 19

    Мир туризма — это круто,

    Вам хочу сейчас желать,

    Всё чтоб было в жизни супер,

    Не скучать, не тосковать!

     

    Провели, чтоб день чудесно —

    Танцы, сказки, много песен,

    Благодарность от народа,

    Праздник ведь экскурсовода!

Лучшие поздравления со Всемирным днем экскурсовода в прозе, открытки

Красивые СМС-поздравления со Всемирным днем экскурсовода, открытки

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