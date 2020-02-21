Всемирный день экскурсовода 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

1 Кто туристов просвещает, Даты всех событий знает, Точный час и день, и год? Дорогой экскурсовод! Кто в историю влюблён, Всю культуру знает он И любого увлечёт За собой экскурсовод! И психолог, и артист, И оратор, и лингвист, Уникальный полиглот. С праздником, экскурсовод!

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3 Профессия чудесная и очень интересная, Для самых любознательных и вежливых людей, Какая непогода спугнет экскурсовода? Ведь в мир, что полон тайны проводит он скорей. Мы с праздником поздравим, ничуть мы не лукавим, Когда скажем, что с вами познаем целый мир, Энергии, здоровья сегодня пожелаем, Маршрут пусть будет мягким, как чистый кашемир!

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5 Экскурсоводом быть не каждый может, Всё точно надо помнить, точно знать. Всем рассказать, поведать, подытожить, Ну, а потом всё с новой группой заново начать. Желаю я тебе здоровья, процветанья, Свою работу, разумеется, любить. Пусть все твои сбываются желанья, Чтоб мог ты радостью и счастьем жить.

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7 В ваш праздник профессиональный Признаюсь честно, без сомненья — Экскурсовод вы гениальный, Вас слушать — просто наслажденье! Пусть будет в радость вам работа, Пусть экскурсанты уважают, И лишь приятные заботы Всегда во всем вас окружают. Я от души вам пожелаю — Несите знания народу. Вас в этот праздник поздравляю — Всемирный день экскурсовода!

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9 Всемирный день экскурсовода! Примите поздравленья наши! Несите знания народу, Жизнь наша с вами лучше, краше! Пускай оценят экскурсанты Ваш труд, ваш интеллект чудесный, Все ваши знанья и таланты, Пускай работа будет песней!

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11 Кто расскажет нам, когда Основались города? Кто покажет нам дворцы, Правили где короли? Кто все вместе соберет? Это он — экскурсовод! Праздник твой уже в пути, Поздравления лови! Пусть будет радостной работа И будут легкими заботы И все экскурсии всегда Пускай проходят на "ура"!

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13 И в зной, и в стужу, в непогоду, Вы на посту всегда своём, Да что вам шалости природы — Вам все невзгоды нипочём! Ваш труд непрост и благороден, Но всем он так необходим. — С Всемирным днём экскурсовода! — Мы дружно хором прокричим.

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15 Ты экскурсию проводишь Так, что просто сносит мозг. Попадаешь моментально Под твой пламенный гипноз. Поздравляю с днем великим, Процветания тебе, Экскурсантов очень тихих, Быть все время на коне.

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17 Экскурсоводов я сегодня поздравляю, Без вас, поверьте, сер и скучен мир, Красоты, тайны перед нами открываете, На карте свой рисуете пунктир. В работе вам желаю вдохновения, Чтобы турист ловил ваш каждый вздох, Чтоб от экскурсии восторг и восхищение На годы долгие оставить каждый смог.

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