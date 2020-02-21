Всемирный день экскурсовода 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Кто туристов просвещает,
Даты всех событий знает,
Точный час и день, и год?
Дорогой экскурсовод!
Кто в историю влюблён,
Всю культуру знает он
И любого увлечёт
За собой экскурсовод!
И психолог, и артист,
И оратор, и лингвист,
Уникальный полиглот.
С праздником, экскурсовод!
Профессия чудесная и очень интересная,
Для самых любознательных и вежливых людей,
Какая непогода спугнет экскурсовода?
Ведь в мир, что полон тайны проводит он скорей.
Мы с праздником поздравим, ничуть мы не лукавим,
Когда скажем, что с вами познаем целый мир,
Энергии, здоровья сегодня пожелаем,
Маршрут пусть будет мягким, как чистый кашемир!
Экскурсоводом быть не каждый может,
Всё точно надо помнить, точно знать.
Всем рассказать, поведать, подытожить,
Ну, а потом всё с новой группой заново начать.
Желаю я тебе здоровья, процветанья,
Свою работу, разумеется, любить.
Пусть все твои сбываются желанья,
Чтоб мог ты радостью и счастьем жить.
В ваш праздник профессиональный
Признаюсь честно, без сомненья —
Экскурсовод вы гениальный,
Вас слушать — просто наслажденье!
Пусть будет в радость вам работа,
Пусть экскурсанты уважают,
И лишь приятные заботы
Всегда во всем вас окружают.
Я от души вам пожелаю —
Несите знания народу.
Вас в этот праздник поздравляю —
Всемирный день экскурсовода!
Всемирный день экскурсовода!
Примите поздравленья наши!
Несите знания народу,
Жизнь наша с вами лучше, краше!
Пускай оценят экскурсанты
Ваш труд, ваш интеллект чудесный,
Все ваши знанья и таланты,
Пускай работа будет песней!
Кто расскажет нам, когда
Основались города?
Кто покажет нам дворцы,
Правили где короли?
Кто все вместе соберет?
Это он — экскурсовод!
Праздник твой уже в пути,
Поздравления лови!
Пусть будет радостной работа
И будут легкими заботы
И все экскурсии всегда
Пускай проходят на "ура"!
И в зной, и в стужу, в непогоду,
Вы на посту всегда своём,
Да что вам шалости природы —
Вам все невзгоды нипочём!
Ваш труд непрост и благороден,
Но всем он так необходим.
— С Всемирным днём экскурсовода! —
Мы дружно хором прокричим.
Ты экскурсию проводишь
Так, что просто сносит мозг.
Попадаешь моментально
Под твой пламенный гипноз.
Поздравляю с днем великим,
Процветания тебе,
Экскурсантов очень тихих,
Быть все время на коне.
Экскурсоводов я сегодня поздравляю,
Без вас, поверьте, сер и скучен мир,
Красоты, тайны перед нами открываете,
На карте свой рисуете пунктир.
В работе вам желаю вдохновения,
Чтобы турист ловил ваш каждый вздох,
Чтоб от экскурсии восторг и восхищение
На годы долгие оставить каждый смог.
Мир туризма — это круто,
Вам хочу сейчас желать,
Всё чтоб было в жизни супер,
Не скучать, не тосковать!
Провели, чтоб день чудесно —
Танцы, сказки, много песен,
Благодарность от народа,
Праздник ведь экскурсовода!