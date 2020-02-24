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Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки

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Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
07:43 Сегодня Телеграф

Масленица - шумный, радостный и самый вкусный народный праздник, пришедший в современный календарь из глубины веков.

  • 1

    Масленица к нам идёт,

    За собой весну ведёт,

    Блины вкусно выпекаем,

    Вместе дружно поедаем,

    Чаем крепким угощаем,

    Вас целуем, обнимаем,

    С Масленицей поздравляем,

    Счастья и добра желаем!

  • 2

  • 3

    Янтарём блестит медок,

    Рядом блинчиков гора,

    На душе кипит восторг,

    Масленицу ждём с утра!

     

    С песней звонкой к нам придёт

    Эта девица-краса,

    Мы закружим хоровод,

    Пусть на пляс спешит весна!

  • 4

  • 5

    Поздравляю с Масленицей!

    Пусть искрятся чувства,

    Счастье в жизнь нагрянет,

    Беды уберутся.

     

    Светом вдохновения

    Каждый день отметит,

    Чтоб жить с настроением

    И мечтать, как дети!

  • 6

  • 7

    Масленичная неделя

    Старт сегодня свой берет,

    Блинчик с красною икоркой

    Пусть вам скушать повезет.

     

    Позабудьте про диету,

    Сбросите излишки в пост,

    А сейчас рецепт веселья,

    Несомненно, очень прост:

     

    Кушать сытно, пить лишь в меру,

    Веселиться и смеяться,

    Чучело скорее сжечь,

    Бодрым духом укрепляться.

  • 8

  • 9

    Слышен звон колоколов,

    Всюду запах пирогов —

    Масленица к нам пришла,

    Всем диету принесла.

    Если тощий ты, дружок,

    Съешь румяный пирожок,

    Будь приятен, толст и мил

    И еще отведай блин.

    Если толстенький добряк,

    Съешь десяток кулебяк,

    Будь здоровым, крепким,

    Чтоб в пост худеть на репке.

    Поздравления ловите,

    В гости на блины зовите!

  • 10

  • 11

    С Масленицей поздравляю,

    Будем есть блины неделю,

    Подкрепитесь от души,

    Чтобы в пост не похудели.

     

    Погулять желаю славно,

    Чучело зимы поджечь,

    В общем, от веселья точно

    Нас уже не уберечь.

  • 12

  • 13

    Масленица пусть придет

    С очень вкусными блинами,

    Жизнью сладкой, словно мед,

    Вместе с ясными лучами!

     

    Пусть веселье, позитив

    Всех людей переполняет!

    Песен радостный мотив

    Пускай каждый напевает!

  • 14

  • 15

    И на завтрак, и на ужин

    Ешьте вкусные блины.

    И за съеденное чтобы

    Не испытывать вины.

     

    Не поправиться ни капли,

    Наслаждение получить.

    В Масленицу вам желаю

    Очень вкусно, сытно жить!

  • 16

  • 17

    Масленица к нам идет,

    Веселись, честной народ!

    Неделю целую перед постом

    Оторвемся и гульнем!

     

    Зиму с чучелом сожжем,

    Блинов объевшись не заснем,

    А то, как же сапоги,

    Не достать их не могли!

  • 18

  • 19

    С Масленицей поздравляю,

    На подходе уж весна,

    Погулять пора на славу,

    Чтоб быстрей пришла она.

     

    Время блинчиков покушать

    И поправиться чуть-чуть,

    Ведь блины неделю лопать,

    Можно талию спугнуть.

     

    Вам гулять желаю славно,

    Чтоб запомнилась неделя,

    И чтоб целый пост потом

    Блинчиков вам не хотелось.

Масленица 2020: лучшие поздравления в прозе, открытки

Сегодня начинается Масленица: как правильно провести первый день

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