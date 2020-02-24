Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки

Масленица к нам идёт,
За собой весну ведёт,
Блины вкусно выпекаем,
Вместе дружно поедаем,
Чаем крепким угощаем,
Вас целуем, обнимаем,
С Масленицей поздравляем,
Счастья и добра желаем!
Янтарём блестит медок,
Рядом блинчиков гора,
На душе кипит восторг,
Масленицу ждём с утра!
С песней звонкой к нам придёт
Эта девица-краса,
Мы закружим хоровод,
Пусть на пляс спешит весна!
Поздравляю с Масленицей!
Пусть искрятся чувства,
Счастье в жизнь нагрянет,
Беды уберутся.
Светом вдохновения
Каждый день отметит,
Чтоб жить с настроением
И мечтать, как дети!
Масленичная неделя
Старт сегодня свой берет,
Блинчик с красною икоркой
Пусть вам скушать повезет.
Позабудьте про диету,
Сбросите излишки в пост,
А сейчас рецепт веселья,
Несомненно, очень прост:
Кушать сытно, пить лишь в меру,
Веселиться и смеяться,
Чучело скорее сжечь,
Бодрым духом укрепляться.
Слышен звон колоколов,
Всюду запах пирогов —
Масленица к нам пришла,
Всем диету принесла.
Если тощий ты, дружок,
Съешь румяный пирожок,
Будь приятен, толст и мил
И еще отведай блин.
Если толстенький добряк,
Съешь десяток кулебяк,
Будь здоровым, крепким,
Чтоб в пост худеть на репке.
Поздравления ловите,
В гости на блины зовите!
С Масленицей поздравляю,
Будем есть блины неделю,
Подкрепитесь от души,
Чтобы в пост не похудели.
Погулять желаю славно,
Чучело зимы поджечь,
В общем, от веселья точно
Нас уже не уберечь.
Масленица пусть придет
С очень вкусными блинами,
Жизнью сладкой, словно мед,
Вместе с ясными лучами!
Пусть веселье, позитив
Всех людей переполняет!
Песен радостный мотив
Пускай каждый напевает!
И на завтрак, и на ужин
Ешьте вкусные блины.
И за съеденное чтобы
Не испытывать вины.
Не поправиться ни капли,
Наслаждение получить.
В Масленицу вам желаю
Очень вкусно, сытно жить!
Масленица к нам идет,
Веселись, честной народ!
Неделю целую перед постом
Оторвемся и гульнем!
Зиму с чучелом сожжем,
Блинов объевшись не заснем,
А то, как же сапоги,
Не достать их не могли!
С Масленицей поздравляю,
На подходе уж весна,
Погулять пора на славу,
Чтоб быстрей пришла она.
Время блинчиков покушать
И поправиться чуть-чуть,
Ведь блины неделю лопать,
Можно талию спугнуть.
Вам гулять желаю славно,
Чтоб запомнилась неделя,
И чтоб целый пост потом
Блинчиков вам не хотелось.