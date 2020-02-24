Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки

1 Масленица к нам идёт, За собой весну ведёт, Блины вкусно выпекаем, Вместе дружно поедаем, Чаем крепким угощаем, Вас целуем, обнимаем, С Масленицей поздравляем, Счастья и добра желаем!

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3 Янтарём блестит медок, Рядом блинчиков гора, На душе кипит восторг, Масленицу ждём с утра! С песней звонкой к нам придёт Эта девица-краса, Мы закружим хоровод, Пусть на пляс спешит весна!

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5 Поздравляю с Масленицей! Пусть искрятся чувства, Счастье в жизнь нагрянет, Беды уберутся. Светом вдохновения Каждый день отметит, Чтоб жить с настроением И мечтать, как дети!

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7 Масленичная неделя Старт сегодня свой берет, Блинчик с красною икоркой Пусть вам скушать повезет. Позабудьте про диету, Сбросите излишки в пост, А сейчас рецепт веселья, Несомненно, очень прост: Кушать сытно, пить лишь в меру, Веселиться и смеяться, Чучело скорее сжечь, Бодрым духом укрепляться.

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9 Слышен звон колоколов, Всюду запах пирогов — Масленица к нам пришла, Всем диету принесла. Если тощий ты, дружок, Съешь румяный пирожок, Будь приятен, толст и мил И еще отведай блин. Если толстенький добряк, Съешь десяток кулебяк, Будь здоровым, крепким, Чтоб в пост худеть на репке. Поздравления ловите, В гости на блины зовите!

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11 С Масленицей поздравляю, Будем есть блины неделю, Подкрепитесь от души, Чтобы в пост не похудели. Погулять желаю славно, Чучело зимы поджечь, В общем, от веселья точно Нас уже не уберечь.

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13 Масленица пусть придет С очень вкусными блинами, Жизнью сладкой, словно мед, Вместе с ясными лучами! Пусть веселье, позитив Всех людей переполняет! Песен радостный мотив Пускай каждый напевает!

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15 И на завтрак, и на ужин Ешьте вкусные блины. И за съеденное чтобы Не испытывать вины. Не поправиться ни капли, Наслаждение получить. В Масленицу вам желаю Очень вкусно, сытно жить!

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17 Масленица к нам идет, Веселись, честной народ! Неделю целую перед постом Оторвемся и гульнем! Зиму с чучелом сожжем, Блинов объевшись не заснем, А то, как же сапоги, Не достать их не могли!

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