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Суббота, 07.03.2020
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Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах

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Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах
21:57 Сегодня Телеграф

Этот праздник - прекрасный повод уделить родным и друзьям еще больше времени, устроив веселые и душевные посиделки.

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    Прекрасный день календаря —

    8 Марта — женский праздник.

    Мы поздравляем от души

    Прекрасных дам, желаем счастья!

     

    Погоды теплой вам в семье,

    Любви, добра и понимания,

    Комфорта, нежности в душе

    И каждодневного внимания!

     

    Пусть будет радостной весна,

    А солнце светит безгранично.

    Горят от счастья пусть глаза,

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    С Международным женским днем!

    Пускай глаза горят огнем.

    Любви, уверенности, страсти,

    Пусть настоящим будет счастье.

     

    Весны, тепла и красоты,

    Пускай все сбудутся мечты.

    Пусть настроение будет ― класс,

    От сердца поздравляю Вас!

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    С Международным женским днем

    Мои примите поздравления!

    Желаю море вам цветов,

    Добра, улыбок, вдохновения.

     

    Мечтать желаю неустанно,

    Ведь воплощаются мечты,

    Желаю счастья, восхищения

    И фантастичной красоты!

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    С Международным женским днем

    Примите поздравленья!

    Успехов вам всегда во всем,

    Надежды и везенья!

     

    Пусть красота ваша цветет,

    Пусть солнце душу греет,

    Пусть счастье в жизнь вашу придет,

    И станет в ней светлее!

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    Весна идет, весне дорогу,

    У ног ее растут цветы.

    Прощай, февраль, седой и строгий!

    Зовет нас праздник красоты.

     

    Желаю в этот день прекрасный

    Глазам от теплых слов сиять.

    Любви, добра тебе и счастья,

    Всего, о чем могла мечтать!

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    С Международным женским днем!

    Весна вступает в силу.

    Пусть свежим, теплым ветерком

    Она прогонит зиму!

     

    Пусть настроенье зимних вьюг

    Уносит ручейками,

    Пусть исполняется все то,

    Что было лишь мечтами!

     

    Пускай горит в руках у вас

    Любое в жизни дело!

    Любовь, восторг и красота

    Пусть царствуют всецело!

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    Милые женщины, с праздником!

    Будьте красивы и счастливы,

    Будьте загадками милыми,

    Добрыми, неотразимыми!

     

    Праздник пускай продолжается,

    Солнце пусть вам улыбается,

    И все, о чем вам мечтается,

    Пусть непременно сбывается!

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    Так много ласки и тепла,

    Загадки, нежности, терпения

    Природа женщине дала.

    И всё по праву, без сомнения!

     

    Так будьте ж вы всегда красивы,

    Глаза пускай горят огнём,

    Здоровы, молоды, любимы.

    С Международным женским днем!

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    Девочки, девушки, женщины, милые!

    В этот весенний и праздничный день

    Вам мы желаем быть всеми любимыми,

    Яркими, нежными, точно сирень!

     

    Пусть от красы вашей кружатся головы,

    А от улыбок пусть тают сердца.

    Все неприятности — в сторону, в сторону,

    Счастья и радости вам без конца!

     

    Вы восхитительны, вы обаятельны,

    Вы — вдохновители наших побед.

    Сказочной жизни вам и, обязательно,

    Долгих, прекрасных и солнечных лет!

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    С Международным женским днем!

    Больших успехов нереальных,

    Придет пусть творческий подъем

    И в миг исполнит все желания.

     

    Пусть жизнь направит, вдохновит,

    Осыплет сказочным везением

    И чистым счастьем одарит,

    И тягой к радостным свершениям!

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