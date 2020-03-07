Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах

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2 Прекрасный день календаря — 8 Марта — женский праздник. Мы поздравляем от души Прекрасных дам, желаем счастья! Погоды теплой вам в семье, Любви, добра и понимания, Комфорта, нежности в душе И каждодневного внимания! Пусть будет радостной весна, А солнце светит безгранично. Горят от счастья пусть глаза,

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4 С Международным женским днем! Пускай глаза горят огнем. Любви, уверенности, страсти, Пусть настоящим будет счастье. Весны, тепла и красоты, Пускай все сбудутся мечты. Пусть настроение будет ― класс, От сердца поздравляю Вас!

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6 С Международным женским днем Мои примите поздравления! Желаю море вам цветов, Добра, улыбок, вдохновения. Мечтать желаю неустанно, Ведь воплощаются мечты, Желаю счастья, восхищения И фантастичной красоты!

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8 С Международным женским днем Примите поздравленья! Успехов вам всегда во всем, Надежды и везенья! Пусть красота ваша цветет, Пусть солнце душу греет, Пусть счастье в жизнь вашу придет, И станет в ней светлее!

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10 Весна идет, весне дорогу, У ног ее растут цветы. Прощай, февраль, седой и строгий! Зовет нас праздник красоты. Желаю в этот день прекрасный Глазам от теплых слов сиять. Любви, добра тебе и счастья, Всего, о чем могла мечтать!

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12 С Международным женским днем! Весна вступает в силу. Пусть свежим, теплым ветерком Она прогонит зиму! Пусть настроенье зимних вьюг Уносит ручейками, Пусть исполняется все то, Что было лишь мечтами! Пускай горит в руках у вас Любое в жизни дело! Любовь, восторг и красота Пусть царствуют всецело!

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14 Милые женщины, с праздником! Будьте красивы и счастливы, Будьте загадками милыми, Добрыми, неотразимыми! Праздник пускай продолжается, Солнце пусть вам улыбается, И все, о чем вам мечтается, Пусть непременно сбывается!

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16 Так много ласки и тепла, Загадки, нежности, терпения Природа женщине дала. И всё по праву, без сомнения! Так будьте ж вы всегда красивы, Глаза пускай горят огнём, Здоровы, молоды, любимы. С Международным женским днем!

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18 Девочки, девушки, женщины, милые! В этот весенний и праздничный день Вам мы желаем быть всеми любимыми, Яркими, нежными, точно сирень! Пусть от красы вашей кружатся головы, А от улыбок пусть тают сердца. Все неприятности — в сторону, в сторону, Счастья и радости вам без конца! Вы восхитительны, вы обаятельны, Вы — вдохновители наших побед. Сказочной жизни вам и, обязательно, Долгих, прекрасных и солнечных лет!