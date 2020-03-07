Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах

Прекрасный день календаря —
8 Марта — женский праздник.
Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, желаем счастья!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
С Международным женским днем!
Пускай глаза горят огнем.
Любви, уверенности, страсти,
Пусть настоящим будет счастье.
Весны, тепла и красоты,
Пускай все сбудутся мечты.
Пусть настроение будет ― класс,
От сердца поздравляю Вас!
С Международным женским днем
Мои примите поздравления!
Желаю море вам цветов,
Добра, улыбок, вдохновения.
Мечтать желаю неустанно,
Ведь воплощаются мечты,
Желаю счастья, восхищения
И фантастичной красоты!
С Международным женским днем
Примите поздравленья!
Успехов вам всегда во всем,
Надежды и везенья!
Пусть красота ваша цветет,
Пусть солнце душу греет,
Пусть счастье в жизнь вашу придет,
И станет в ней светлее!
Весна идет, весне дорогу,
У ног ее растут цветы.
Прощай, февраль, седой и строгий!
Зовет нас праздник красоты.
Желаю в этот день прекрасный
Глазам от теплых слов сиять.
Любви, добра тебе и счастья,
Всего, о чем могла мечтать!
С Международным женским днем!
Весна вступает в силу.
Пусть свежим, теплым ветерком
Она прогонит зиму!
Пусть настроенье зимних вьюг
Уносит ручейками,
Пусть исполняется все то,
Что было лишь мечтами!
Пускай горит в руках у вас
Любое в жизни дело!
Любовь, восторг и красота
Пусть царствуют всецело!
Милые женщины, с праздником!
Будьте красивы и счастливы,
Будьте загадками милыми,
Добрыми, неотразимыми!
Праздник пускай продолжается,
Солнце пусть вам улыбается,
И все, о чем вам мечтается,
Пусть непременно сбывается!
Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!
Девочки, девушки, женщины, милые!
В этот весенний и праздничный день
Вам мы желаем быть всеми любимыми,
Яркими, нежными, точно сирень!
Пусть от красы вашей кружатся головы,
А от улыбок пусть тают сердца.
Все неприятности — в сторону, в сторону,
Счастья и радости вам без конца!
Вы восхитительны, вы обаятельны,
Вы — вдохновители наших побед.
Сказочной жизни вам и, обязательно,
Долгих, прекрасных и солнечных лет!
С Международным женским днем!
Больших успехов нереальных,
Придет пусть творческий подъем
И в миг исполнит все желания.
Пусть жизнь направит, вдохновит,
Осыплет сказочным везением
И чистым счастьем одарит,
И тягой к радостным свершениям!