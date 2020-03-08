Лучшие поздравления любимым женам с 8 марта, открытки

За окном шалит весна,
И сосульки звонко тают,
Я тебя, моя жена,
С 8 Марта поздравляю!
Будь цветущей, заводной,
Нежной, словно солнца лучик,
Восхищаюсь я тобой,
Нет жены на свете лучше!
Поздравляю женушка, с Днем 8 Марта,
Ты мое сокровище, козырная карта!
Много лет меня ты терпишь,
Говоришь, что любишь,
На меня ты зла не держишь,
Лелеешь и голубишь!
А я тебя, моя принцесса,
Просто обожаю,
В твой любимый женский праздник,
Я тебе желаю,
И здоровья, и любви, и радости, и счастья,
И пусть обходит стороной
Нас горе и ненастье!
Моя вторая половинка
Так прекрасна и мила.
Так сверкаешь, словно льдинка.
Ты красива, весела.
За окном еще морозы,
И под снегом нет цветов.
Но цветешь ты, словно роза
Из изысканных садов.
Поздравляю с Восьмым марта,
Мой любимый человек.
Будь прекрасной, будь азартной,
Будь моей женой вовек.
Моя дорогая, тебя поздравляю
С праздником солнца, весенних цветов.
Люблю тебя, милая, и обожаю,
Ко мне ты пришла из чудесных снов.
Будь всегда доброй, красивой, мудрой,
Ты одаряешь нас всех добротой.
Пусть, просыпаясь каждое утро,
Встретишь ты все, что было мечтой.
Тебя я поздравляю,
Любимая жена,
Любовь 8 Марта
Подарит пусть весна.
Чтоб сердце отогрелось
От зимних холодов,
Шепну тебе на ушко
Я пару нежных слов.
В любви тебе признаюсь
8 Марта я,
Ты лучшая на свете
Любимая моя.
С 8 Марта поздравляю,
Несравненная, родная!
Оставайся, как весна:
Удивительна, нежна.
Пусть глаза твои сияют,
Наши чувства освещают,
А душа всегда поёт
Дни и ночи напролёт!
Любовь моя, мое дыхание,
Жена любимая и нежная моя.
Прекрасное очей твоих сиянье.
8 Марта — праздник для тебя.
Желаю исполнения желаний,
Пусть солнышко сияет для тебя.
Достойна комплиментов и признаний.
Навеки, дорогая, я люблю тебя.
Поздравляю, дорогая,
С Восьмым марта, женским днем.
Радости тебе желаю
И везения во всем.
Пусть жизнь приятными подарками
Тебя почаще удивляет,
Пусть твои чувства будут яркими,
А сердце пусть тревог не знает!
Жена моя, моя красотка,
Прекрасна и фигура, и походка,
Ты Богом мне дана на счастье,
С тобой не ведаю ненастья.
Тебя поздравить я хочу,
И о любви я нежно прошепчу,
Тебе я пожелаю улыбаться и творить,
Пусть будут все тебя, как я любить.
Так горячо, так трепетно и нежно,
Пусть в жизнь будет легка и безмятежна,
Ты ангел мой, моя богиня и отрада,
Хочу чтоб день за днем была ты рада.
Ты солнышко, любимая жена!
Желаю в этот праздничек весенний,
Чтоб яркая, чудесная весна
Дарила море радостных мгновений!
Ищи лишь ясный свет в любой минуте!
Люблю тебя всем сердцем и душой,
Ты лучшее, что было и, что будет,
С тобой я настоящий, я "живой"!
Тебе одной шлю каждую строку,
Пускай лишь для тебя цветут цветы!
И знай, я, непременно, помогу
Тебе исполнить все твои мечты!