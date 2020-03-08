Лучшие поздравления любимым женам с 8 марта, открытки

1 За окном шалит весна, И сосульки звонко тают, Я тебя, моя жена, С 8 Марта поздравляю! Будь цветущей, заводной, Нежной, словно солнца лучик, Восхищаюсь я тобой, Нет жены на свете лучше!

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3 Поздравляю женушка, с Днем 8 Марта, Ты мое сокровище, козырная карта! Много лет меня ты терпишь, Говоришь, что любишь, На меня ты зла не держишь, Лелеешь и голубишь! А я тебя, моя принцесса, Просто обожаю, В твой любимый женский праздник, Я тебе желаю, И здоровья, и любви, и радости, и счастья, И пусть обходит стороной Нас горе и ненастье!

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5 Моя вторая половинка Так прекрасна и мила. Так сверкаешь, словно льдинка. Ты красива, весела. За окном еще морозы, И под снегом нет цветов. Но цветешь ты, словно роза Из изысканных садов. Поздравляю с Восьмым марта, Мой любимый человек. Будь прекрасной, будь азартной, Будь моей женой вовек.

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7 Моя дорогая, тебя поздравляю С праздником солнца, весенних цветов. Люблю тебя, милая, и обожаю, Ко мне ты пришла из чудесных снов. Будь всегда доброй, красивой, мудрой, Ты одаряешь нас всех добротой. Пусть, просыпаясь каждое утро, Встретишь ты все, что было мечтой.

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9 Тебя я поздравляю, Любимая жена, Любовь 8 Марта Подарит пусть весна. Чтоб сердце отогрелось От зимних холодов, Шепну тебе на ушко Я пару нежных слов. В любви тебе признаюсь 8 Марта я, Ты лучшая на свете Любимая моя.

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11 С 8 Марта поздравляю, Несравненная, родная! Оставайся, как весна: Удивительна, нежна. Пусть глаза твои сияют, Наши чувства освещают, А душа всегда поёт Дни и ночи напролёт!

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13 Любовь моя, мое дыхание, Жена любимая и нежная моя. Прекрасное очей твоих сиянье. 8 Марта — праздник для тебя. Желаю исполнения желаний, Пусть солнышко сияет для тебя. Достойна комплиментов и признаний. Навеки, дорогая, я люблю тебя.

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15 Поздравляю, дорогая, С Восьмым марта, женским днем. Радости тебе желаю И везения во всем. Пусть жизнь приятными подарками Тебя почаще удивляет, Пусть твои чувства будут яркими, А сердце пусть тревог не знает!

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17 Жена моя, моя красотка, Прекрасна и фигура, и походка, Ты Богом мне дана на счастье, С тобой не ведаю ненастья. Тебя поздравить я хочу, И о любви я нежно прошепчу, Тебе я пожелаю улыбаться и творить, Пусть будут все тебя, как я любить. Так горячо, так трепетно и нежно, Пусть в жизнь будет легка и безмятежна, Ты ангел мой, моя богиня и отрада, Хочу чтоб день за днем была ты рада.

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