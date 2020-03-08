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Лучшие поздравления любимым женам с 8 марта, открытки

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Лучшие поздравления любимым женам с 8 марта, открытки
17:36 Сегодня Телеграф

Мужчины стараются уделить внимание каждой важной женщине в его жизни: маме, сестре, бабушке, любимой. В этот день ото всюду звучат комплименты и тосты.

  • 1

    За окном шалит весна,

    И сосульки звонко тают,

    Я тебя, моя жена,

    С 8 Марта поздравляю!

     

    Будь цветущей, заводной,

    Нежной, словно солнца лучик,

    Восхищаюсь я тобой,

    Нет жены на свете лучше!

  • 2

  • 3

    Поздравляю женушка, с Днем 8 Марта,

    Ты мое сокровище, козырная карта!

    Много лет меня ты терпишь,

    Говоришь, что любишь,

    На меня ты зла не держишь,

    Лелеешь и голубишь!

    А я тебя, моя принцесса,

    Просто обожаю,

    В твой любимый женский праздник,

    Я тебе желаю,

    И здоровья, и любви, и радости, и счастья,

    И пусть обходит стороной

    Нас горе и ненастье!

  • 4

  • 5

    Моя вторая половинка

    Так прекрасна и мила.

    Так сверкаешь, словно льдинка.

    Ты красива, весела.

     

    За окном еще морозы,

    И под снегом нет цветов.

    Но цветешь ты, словно роза

    Из изысканных садов.

     

    Поздравляю с Восьмым марта,

    Мой любимый человек.

    Будь прекрасной, будь азартной,

    Будь моей женой вовек.

  • 6

  • 7

    Моя дорогая, тебя поздравляю

    С праздником солнца, весенних цветов.

    Люблю тебя, милая, и обожаю,

    Ко мне ты пришла из чудесных снов.

     

    Будь всегда доброй, красивой, мудрой,

    Ты одаряешь нас всех добротой.

    Пусть, просыпаясь каждое утро,

    Встретишь ты все, что было мечтой.

  • 8

  • 9

    Тебя я поздравляю,

    Любимая жена,

    Любовь 8 Марта

    Подарит пусть весна.

     

    Чтоб сердце отогрелось

    От зимних холодов,

    Шепну тебе на ушко

    Я пару нежных слов.

     

    В любви тебе признаюсь

    8 Марта я,

    Ты лучшая на свете

    Любимая моя.

  • 10

  • 11

    С 8 Марта поздравляю,

    Несравненная, родная!

    Оставайся, как весна:

    Удивительна, нежна.

     

    Пусть глаза твои сияют,

    Наши чувства освещают,

    А душа всегда поёт

    Дни и ночи напролёт!

  • 12

  • 13

    Любовь моя, мое дыхание,

    Жена любимая и нежная моя.

    Прекрасное очей твоих сиянье.

    8 Марта — праздник для тебя.

     

    Желаю исполнения желаний,

    Пусть солнышко сияет для тебя.

    Достойна комплиментов и признаний.

    Навеки, дорогая, я люблю тебя.

  • 14

  • 15

    Поздравляю, дорогая,

    С Восьмым марта, женским днем.

    Радости тебе желаю

    И везения во всем.

     

    Пусть жизнь приятными подарками

    Тебя почаще удивляет,

    Пусть твои чувства будут яркими,

    А сердце пусть тревог не знает!

  • 16

  • 17

    Жена моя, моя красотка,

    Прекрасна и фигура, и походка,

    Ты Богом мне дана на счастье,

    С тобой не ведаю ненастья.

     

    Тебя поздравить я хочу,

    И о любви я нежно прошепчу,

    Тебе я пожелаю улыбаться и творить,

    Пусть будут все тебя, как я любить.

     

    Так горячо, так трепетно и нежно,

    Пусть в жизнь будет легка и безмятежна,

    Ты ангел мой, моя богиня и отрада,

    Хочу чтоб день за днем была ты рада.

  • 18

  • 19

    Ты солнышко, любимая жена!

    Желаю в этот праздничек весенний,

    Чтоб яркая, чудесная весна

    Дарила море радостных мгновений!

     

    Ищи лишь ясный свет в любой минуте!

    Люблю тебя всем сердцем и душой,

    Ты лучшее, что было и, что будет,

    С тобой я настоящий, я "живой"!

     

    Тебе одной шлю каждую строку,

    Пускай лишь для тебя цветут цветы!

    И знай, я, непременно, помогу

    Тебе исполнить все твои мечты!

Трогательные поздравления с 8 марта любимой жене, девушке

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