Самые лучшие поздравления с наступающим 8 марта

С наступающим Женским днём! Желаю здоровья, молодости и красоты на долгие годы! Чтобы любимые люди были рядом, окружали вас заботой, поддерживали и подбадривали! Пусть весенний ветер принесет только хорошие перемены!
В преддверии 8 Марта
Желаю солнца и весны,
Неугомонных птичьих трелей,
Любви, надежды, красоты.
Весеннего вам обновления,
И радости, и волшебства,
Приподнятого настроения —
Сегодня, завтра и всегда!
Дорогие наши и любимые женщины, поздравляем вас с наступающим 8 Марта! Желаем вам искренности, взаимности, тепла, любви, понимания. Поддержки, нежных объятий, крепкого здоровья, свершений и радости, улыбок и хорошего настроения! Будьте счастливы!
Поздравляю с наступающим 8 Марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, весёлых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений!
Восьмое марта уже мчится:
Тюльпаны, солнышко, тепло!
Пусть чудо в этот день случится,
Чтоб сердце пело и цвело!
Любви взаимной и красивой
Желаю в этот день весенний,
Чтоб жизнь всегда была счастливой,
Желаю радостных мгновений!
С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!
Поздравляю с наступающим 8 Марта и от всей души желаю, чтобы с этим великолепным весенним праздником в твою жизнь пришла череда радостных и грандиозных событий, прекрасных и вдохновляющих идей, крутых и счастливых перемен! Также желаю всегда сиять ярким солнышком и быть прекраснее самого красивого цветка!
Восьмое марта уже мчится,
Пускай хорошее случится.
Вам радости, любви, тепла,
Чтобы душа всегда цвела.
Про слёзы, горести забудьте,
Счастливыми всегда вы будьте.
С наступающим сердечно поздравляю,
Всего лучшего вам я желаю!
8 марта приближенье
Пусть вам поднимет настроенье,
Весна пусть в сердце расцветёт,
Надежда солнышком блеснёт,
Проблемы словно снег растают,
Мечты и счастье оживают,
Успех уже не за горами,
И чудо пусть случится с вами!