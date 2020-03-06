Скачать
Пятница, 06.03.2020
Коронавирус бушует в мире: свежие данные по числу жертв
Коронавирус бушует в мире: свежие данные по числу жертв
До +16 тепла и без осадков: какой будет погода на праздничные выходные
До +16 тепла и без осадков: какой будет погода на выходные
"Без проблем": Пакьяо ответил Майки Гарсие
"Без проблем": Пакьяо ответил Майки Гарсие
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта

Самые лучшие поздравления с наступающим 8 марта

Смотрите фото (10)
Самые лучшие поздравления с наступающим 8 марта
11:05 Сегодня Телеграф

Нежные и теплые поздравительные строки с Международным женским днем для любимых женщин, матерей, дочерей, сестер.

  • 1

    С наступающим Женским днём! Желаю здоровья, молодости и красоты на долгие годы! Чтобы любимые люди были рядом, окружали вас заботой, поддерживали и подбадривали! Пусть весенний ветер принесет только хорошие перемены!

  • 2

  • 3

    В преддверии 8 Марта

    Желаю солнца и весны,

    Неугомонных птичьих трелей,

    Любви, надежды, красоты.

     

    Весеннего вам обновления,

    И радости, и волшебства,

    Приподнятого настроения —

    Сегодня, завтра и всегда!

  • 4

    Дорогие наши и любимые женщины, поздравляем вас с наступающим 8 Марта! Желаем вам искренности, взаимности, тепла, любви, понимания. Поддержки, нежных объятий, крепкого здоровья, свершений и радости, улыбок и хорошего настроения! Будьте счастливы!

  • 5

    Поздравляю с наступающим 8 Марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, весёлых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений!

  • 6

  • 7

    Восьмое марта уже мчится:

    Тюльпаны, солнышко, тепло!

    Пусть чудо в этот день случится,

    Чтоб сердце пело и цвело!

     

    Любви взаимной и красивой

    Желаю в этот день весенний,

    Чтоб жизнь всегда была счастливой,

    Желаю радостных мгновений!

  • 8

    С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!

  • 9

    Поздравляю с наступающим 8 Марта и от всей души желаю, чтобы с этим великолепным весенним праздником в твою жизнь пришла череда радостных и грандиозных событий, прекрасных и вдохновляющих идей, крутых и счастливых перемен! Также желаю всегда сиять ярким солнышком и быть прекраснее самого красивого цветка!

  • 10

  • 11

    Восьмое марта уже мчится,

    Пускай хорошее случится.

    Вам радости, любви, тепла,

    Чтобы душа всегда цвела.

     

    Про слёзы, горести забудьте,

    Счастливыми всегда вы будьте.

    С наступающим сердечно поздравляю,

    Всего лучшего вам я желаю!

  • 12

  • 13

    8 марта приближенье

    Пусть вам поднимет настроенье,

    Весна пусть в сердце расцветёт,

    Надежда солнышком блеснёт,

    Проблемы словно снег растают,

    Мечты и счастье оживают,

    Успех уже не за горами,

    И чудо пусть случится с вами!

Красивые поздравления с 8 марта учительнице, воспитательнице

Лучшие поздравления с 8 марта учительниц, открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Праздник, Фото, Стихи, Поздравления, Весна, Открытки, 8 марта, Международный женский день, Женский день, Поздравления с 8 марта, 8 марта поздравления, С Наступающим, Красивые поздравления, В прозе, Поздравления в открытках, с 8 марта, открытки с 8 марта, 8 марта открытки, поздравления с 8 марта открытки, 8 марта 2020, С наступающим 8 марта, Стихи с наступающим 8 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
02 Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
03 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
04 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
05 Тилля Линдеманна заметили в одном из киевских кафе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и Путин обсудил с Эрдоганом Идлиб
Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и перемирие в Сирии
СМИ узнали, кто стал исполняющим обязанности генпрокурора
Офис генпрокурора получил временного руководителя
Премьер: Новое правительство продолжит сотрудничество с МВФ
Премьер: Новый Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ
Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)
Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь