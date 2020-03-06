Самые лучшие поздравления с наступающим 8 марта

1 С наступающим Женским днём! Желаю здоровья, молодости и красоты на долгие годы! Чтобы любимые люди были рядом, окружали вас заботой, поддерживали и подбадривали! Пусть весенний ветер принесет только хорошие перемены!

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3 В преддверии 8 Марта Желаю солнца и весны, Неугомонных птичьих трелей, Любви, надежды, красоты. Весеннего вам обновления, И радости, и волшебства, Приподнятого настроения — Сегодня, завтра и всегда!

4 Дорогие наши и любимые женщины, поздравляем вас с наступающим 8 Марта! Желаем вам искренности, взаимности, тепла, любви, понимания. Поддержки, нежных объятий, крепкого здоровья, свершений и радости, улыбок и хорошего настроения! Будьте счастливы!

5 Поздравляю с наступающим 8 Марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, весёлых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений!

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7 Восьмое марта уже мчится: Тюльпаны, солнышко, тепло! Пусть чудо в этот день случится, Чтоб сердце пело и цвело! Любви взаимной и красивой Желаю в этот день весенний, Чтоб жизнь всегда была счастливой, Желаю радостных мгновений!

8 С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!

9 Поздравляю с наступающим 8 Марта и от всей души желаю, чтобы с этим великолепным весенним праздником в твою жизнь пришла череда радостных и грандиозных событий, прекрасных и вдохновляющих идей, крутых и счастливых перемен! Также желаю всегда сиять ярким солнышком и быть прекраснее самого красивого цветка!

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11 Восьмое марта уже мчится, Пускай хорошее случится. Вам радости, любви, тепла, Чтобы душа всегда цвела. Про слёзы, горести забудьте, Счастливыми всегда вы будьте. С наступающим сердечно поздравляю, Всего лучшего вам я желаю!

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