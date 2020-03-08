Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Коронавирус в Черновцах: Спасатели продезинфицировали автовокзалы и автостанции
Коронавирус в Черновцах: Спасатели продезинфицировали автовокзалы и автостанции
СМИ: Мировая экономика может сильно пострадать от COVID-19
СМИ: Мировая экономика может пострадать от COVID-19
Свитолина вышла в финал турнира в Монтерее (Видео)
Свитолина вышла в финал турнира в Монтерее (Видео)
8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа
8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа

Лучшие поздравления с 8 марта для любимых мам: стихи, проза, открытки

Лучшие поздравления с 8 марта для любимых мам: стихи, проза, открытки
09:33 Сегодня Телеграф

С детства 8 марта мы считали не просто Международным женским днем, а праздником наших мам.

  • 1

    Моя дорогая мама! Сегодня, в Международный женский день, я хочу поздравить тебя и пожелать тебе всего наилучшего. Хочу сказать тебе одно лишь слово: "спасибо". Спасибо за то, что ты всегда терпишь мое плохое настроение и поддерживаешь меня в трудные минуты. Спасибо за все, что ты сделала для меня. Спасибо за то, что ты есть!

     

  • 2

    Сегодня всех цветов достойна лучших

    Ты, дорогая мамочка моя.

    Ведь наступил сейчас особый случай:

    8 марта – день календаря.

    Мамуля, извини за все плохое,

    Что сделано, конечно, не со зла.

    Хочу, чтоб знала: самое святое,

    Конечно, - только мама для меня.

  • 3

    Мама! Поздравляю тебя с этим праздником весны – днем 8 марта. Желаю тебе крепкого здоровья, большого счастья и нежной любви. Хочу, чтобы ты нашла ключик к своему жизненному пути и всегда шла по правильной дороге. Пусть тебя хранит Бог! Я тебя очень сильно люблю и желаю тебе только добра.

  • 4

    Мамочка моя родная,

    Поздравляю с Женским днем.

    Праздник этот наш по праву,

    Ведь красотки мы вдвоем.

    Пожелаю, дорогая,

    Эталоном быть всегда.

    На тебя лишь я равняюсь,

    Ведь пример ты для меня.

    Сил тебе, добра, здоровья,

    Радости и красоты.

    Я желаю, чтоб, родная,

    Слез не знала в жизни ты.

  • 5

  • 6

    Любимая мама, я тебя поздравляю

    С праздником женским, весенним.

    Здоровья и счастья тебе я желаю,

    Душе твоей – птиц песнопений!

    Оставайся красивой еще долгие годы

    И улыбкой своей радуй всех,

    Пусть проносятся мимо все печали, невзгоды,

    А весна принесет лишь успех!

  • 7

    Моя любимая мамочка! Я от всего сердца хочу поздравить тебя с Международным женским днем. Чего же мне тебе пожелать? У тебя и так есть все, чего ты хотела добиться в своей жизни. Пусть лучики солнца согреют твое сердце и там навсегда поселятся ласка, теплота и огромная нежность.

  • 8

    Мама, с праздником весенним!

    Пусть смеется солнца свет.

    Ты с хорошим настроеньем

    Улыбнись ему в ответ.

    Для меня, любимой дочки,

    Важно, чтоб сияла ты.

    Пусть цветут вокруг цветочки,

    Исполняются мечты!

  • 9

  • 10

    Мама, с праздником весенним

    Я сердечно поздравляю!

    Долгих лет, любви, веселья

    От души тебе желаю!

    Пусть растают все напасти

    И развеются невзгоды.

    Я желаю только счастья –

    Пусть тебя не старят годы.

    Чтоб не покидали силы,

    Чтоб дела велись успешно,

    Будь всегда такой красивой,

    Улыбающейся, нежной!

  • 11

    Милая мамочка, в этот чудесный весенний день позволь мне выразить всю любовь, всё мое тепло, все чувства к тебе. Порой, за суетой и в круговороте дней, мы забываем о самом ценном — о родителях. Но в моей душе навсегда поселился твой прекрасный образ: я всю жизнь буду помнить прикосновения твоих ласковых рук и твой родной голос, что напевал мне в детстве тихие колыбельные. Мама, в этот чудесный день 8 Марта хочу пожелать тебе радости, чтоб твои чудесные глаза сияли только от счастья. Добра, пусть оно заполнит каждую клеточку души и поселится в твоем огромном материнском сердце. Женского счастья тебе, ведь ты его заслуживаешь. С праздником, родная!

  • 12

    8 Марта, мамочка

    Любимая моя,

    Желаю, чтоб ты самой

    Счастливою была.

    Желаю, чтобы радостью

    Глаза твои лучились,

    Чтоб тебе хорошие

    Сны ночами снились.

    Чтоб у тебя за дочку

    Сердце не болело,

    Птица счастья песни

    Под окном, чтоб пела.

    Люби, добра, здоровья

    Тебе желаю я,

    Люблю тебя, родная

    Мамочка моя.

  • 13

  • 14

    В этот день – все женщины прекрасные,

    И глаза горят у них с утра,

    Но восьмого марта всех счастливее,

    Дорогая мамочка моя!

    Для нее одной мои старания,

    Ей одной – признания в любви,

    Поскорей загадывай желания,

    Знаю я – исполняться они!

  • 15

    Дорогая моя мамочка! Поздравляю тебя с Международным женским днем! Желаю тебе, моя любимая мама, в этот прекрасный день море женственности, океан обаяния, озеро изысканности и элегантности. Желаю, моя милая, тебе крепкого здоровья, жизненных сил и позитивных эмоций! Пускай самая яркая твоя мечта обязательно исполнится, всё задуманное осуществится, на душе всегда будет праздник, а в твоем добром сердце — только мир и спокойствие.

  • 16

    Мамочка, моя родная

    Поздравляю с 8 Марта,

    В этот день тебя желаю:

    Пусть глаза сияют ярко,

    Пусть весна подарит много

    Восхитительных минут.

    Станет яркой и красивой,

    Словно радужный салют!

  • 17

  • 18

    Среди всех моих подруг

    Есть и самый лучший друг.

    Это мамочка моя,

    Очень я люблю тебя!

    Тебя, мамуля, поздравляю

    И от души тебе желаю

    Чтоб от природы красота

    Твоя всегда с тобой была!

    Чтоб у тебя все получалось

    И ты поменьше огорчалась.

    И знай, у дочки есть всегда

    В душе местечко для тебя! 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Фото, Стихи, Поздравления, Весна, Открытки, 8 марта, Международный женский день, Женский день, Поздравления с 8 марта, 8 марта поздравления, Красивые поздравления, В прозе, Поздравления в открытках, с 8 марта, открытки с 8 марта, 8 марта открытки, поздравления с 8 марта открытки, 8 марта 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
03 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
04 Зеленский о семье: Им не нравится моя работа
05 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарок&quot; на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы
В Японии пропал украинский бегун Борисенко
В Японии пропал украинский бегун Борисенко
Из поколения в поколение: Google посвятил doodle всем женщинам мира (Видео)
Google посвятил doodle всем женщинам мира (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь