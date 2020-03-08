Лучшие поздравления с 8 марта для любимых мам: стихи, проза, открытки

1 Моя дорогая мама! Сегодня, в Международный женский день, я хочу поздравить тебя и пожелать тебе всего наилучшего. Хочу сказать тебе одно лишь слово: "спасибо". Спасибо за то, что ты всегда терпишь мое плохое настроение и поддерживаешь меня в трудные минуты. Спасибо за все, что ты сделала для меня. Спасибо за то, что ты есть!

2 Сегодня всех цветов достойна лучших Ты, дорогая мамочка моя. Ведь наступил сейчас особый случай: 8 марта – день календаря. Мамуля, извини за все плохое, Что сделано, конечно, не со зла. Хочу, чтоб знала: самое святое, Конечно, - только мама для меня.

3 Мама! Поздравляю тебя с этим праздником весны – днем 8 марта. Желаю тебе крепкого здоровья, большого счастья и нежной любви. Хочу, чтобы ты нашла ключик к своему жизненному пути и всегда шла по правильной дороге. Пусть тебя хранит Бог! Я тебя очень сильно люблю и желаю тебе только добра.

4 Мамочка моя родная, Поздравляю с Женским днем. Праздник этот наш по праву, Ведь красотки мы вдвоем. Пожелаю, дорогая, Эталоном быть всегда. На тебя лишь я равняюсь, Ведь пример ты для меня. Сил тебе, добра, здоровья, Радости и красоты. Я желаю, чтоб, родная, Слез не знала в жизни ты.

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6 Любимая мама, я тебя поздравляю С праздником женским, весенним. Здоровья и счастья тебе я желаю, Душе твоей – птиц песнопений! Оставайся красивой еще долгие годы И улыбкой своей радуй всех, Пусть проносятся мимо все печали, невзгоды, А весна принесет лишь успех!

7 Моя любимая мамочка! Я от всего сердца хочу поздравить тебя с Международным женским днем. Чего же мне тебе пожелать? У тебя и так есть все, чего ты хотела добиться в своей жизни. Пусть лучики солнца согреют твое сердце и там навсегда поселятся ласка, теплота и огромная нежность.

8 Мама, с праздником весенним! Пусть смеется солнца свет. Ты с хорошим настроеньем Улыбнись ему в ответ. Для меня, любимой дочки, Важно, чтоб сияла ты. Пусть цветут вокруг цветочки, Исполняются мечты!

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10 Мама, с праздником весенним Я сердечно поздравляю! Долгих лет, любви, веселья От души тебе желаю! Пусть растают все напасти И развеются невзгоды. Я желаю только счастья – Пусть тебя не старят годы. Чтоб не покидали силы, Чтоб дела велись успешно, Будь всегда такой красивой, Улыбающейся, нежной!

11 Милая мамочка, в этот чудесный весенний день позволь мне выразить всю любовь, всё мое тепло, все чувства к тебе. Порой, за суетой и в круговороте дней, мы забываем о самом ценном — о родителях. Но в моей душе навсегда поселился твой прекрасный образ: я всю жизнь буду помнить прикосновения твоих ласковых рук и твой родной голос, что напевал мне в детстве тихие колыбельные. Мама, в этот чудесный день 8 Марта хочу пожелать тебе радости, чтоб твои чудесные глаза сияли только от счастья. Добра, пусть оно заполнит каждую клеточку души и поселится в твоем огромном материнском сердце. Женского счастья тебе, ведь ты его заслуживаешь. С праздником, родная!

12 8 Марта, мамочка Любимая моя, Желаю, чтоб ты самой Счастливою была. Желаю, чтобы радостью Глаза твои лучились, Чтоб тебе хорошие Сны ночами снились. Чтоб у тебя за дочку Сердце не болело, Птица счастья песни Под окном, чтоб пела. Люби, добра, здоровья Тебе желаю я, Люблю тебя, родная Мамочка моя.

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14 В этот день – все женщины прекрасные, И глаза горят у них с утра, Но восьмого марта всех счастливее, Дорогая мамочка моя! Для нее одной мои старания, Ей одной – признания в любви, Поскорей загадывай желания, Знаю я – исполняться они!

15 Дорогая моя мамочка! Поздравляю тебя с Международным женским днем! Желаю тебе, моя любимая мама, в этот прекрасный день море женственности, океан обаяния, озеро изысканности и элегантности. Желаю, моя милая, тебе крепкого здоровья, жизненных сил и позитивных эмоций! Пускай самая яркая твоя мечта обязательно исполнится, всё задуманное осуществится, на душе всегда будет праздник, а в твоем добром сердце — только мир и спокойствие.

16 Мамочка, моя родная Поздравляю с 8 Марта, В этот день тебя желаю: Пусть глаза сияют ярко, Пусть весна подарит много Восхитительных минут. Станет яркой и красивой, Словно радужный салют!

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