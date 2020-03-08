Лучшие поздравления с 8 марта для любимых мам: стихи, проза, открытки

Моя дорогая мама! Сегодня, в Международный женский день, я хочу поздравить тебя и пожелать тебе всего наилучшего. Хочу сказать тебе одно лишь слово: "спасибо". Спасибо за то, что ты всегда терпишь мое плохое настроение и поддерживаешь меня в трудные минуты. Спасибо за все, что ты сделала для меня. Спасибо за то, что ты есть!
Сегодня всех цветов достойна лучших
Ты, дорогая мамочка моя.
Ведь наступил сейчас особый случай:
8 марта – день календаря.
Мамуля, извини за все плохое,
Что сделано, конечно, не со зла.
Хочу, чтоб знала: самое святое,
Конечно, - только мама для меня.
Мама! Поздравляю тебя с этим праздником весны – днем 8 марта. Желаю тебе крепкого здоровья, большого счастья и нежной любви. Хочу, чтобы ты нашла ключик к своему жизненному пути и всегда шла по правильной дороге. Пусть тебя хранит Бог! Я тебя очень сильно люблю и желаю тебе только добра.
Мамочка моя родная,
Поздравляю с Женским днем.
Праздник этот наш по праву,
Ведь красотки мы вдвоем.
Пожелаю, дорогая,
Эталоном быть всегда.
На тебя лишь я равняюсь,
Ведь пример ты для меня.
Сил тебе, добра, здоровья,
Радости и красоты.
Я желаю, чтоб, родная,
Слез не знала в жизни ты.
Любимая мама, я тебя поздравляю
С праздником женским, весенним.
Здоровья и счастья тебе я желаю,
Душе твоей – птиц песнопений!
Оставайся красивой еще долгие годы
И улыбкой своей радуй всех,
Пусть проносятся мимо все печали, невзгоды,
А весна принесет лишь успех!
Моя любимая мамочка! Я от всего сердца хочу поздравить тебя с Международным женским днем. Чего же мне тебе пожелать? У тебя и так есть все, чего ты хотела добиться в своей жизни. Пусть лучики солнца согреют твое сердце и там навсегда поселятся ласка, теплота и огромная нежность.
Мама, с праздником весенним!
Пусть смеется солнца свет.
Ты с хорошим настроеньем
Улыбнись ему в ответ.
Для меня, любимой дочки,
Важно, чтоб сияла ты.
Пусть цветут вокруг цветочки,
Исполняются мечты!
Мама, с праздником весенним
Я сердечно поздравляю!
Долгих лет, любви, веселья
От души тебе желаю!
Пусть растают все напасти
И развеются невзгоды.
Я желаю только счастья –
Пусть тебя не старят годы.
Чтоб не покидали силы,
Чтоб дела велись успешно,
Будь всегда такой красивой,
Улыбающейся, нежной!
Милая мамочка, в этот чудесный весенний день позволь мне выразить всю любовь, всё мое тепло, все чувства к тебе. Порой, за суетой и в круговороте дней, мы забываем о самом ценном — о родителях. Но в моей душе навсегда поселился твой прекрасный образ: я всю жизнь буду помнить прикосновения твоих ласковых рук и твой родной голос, что напевал мне в детстве тихие колыбельные. Мама, в этот чудесный день 8 Марта хочу пожелать тебе радости, чтоб твои чудесные глаза сияли только от счастья. Добра, пусть оно заполнит каждую клеточку души и поселится в твоем огромном материнском сердце. Женского счастья тебе, ведь ты его заслуживаешь. С праздником, родная!
8 Марта, мамочка
Любимая моя,
Желаю, чтоб ты самой
Счастливою была.
Желаю, чтобы радостью
Глаза твои лучились,
Чтоб тебе хорошие
Сны ночами снились.
Чтоб у тебя за дочку
Сердце не болело,
Птица счастья песни
Под окном, чтоб пела.
Люби, добра, здоровья
Тебе желаю я,
Люблю тебя, родная
Мамочка моя.
В этот день – все женщины прекрасные,
И глаза горят у них с утра,
Но восьмого марта всех счастливее,
Дорогая мамочка моя!
Для нее одной мои старания,
Ей одной – признания в любви,
Поскорей загадывай желания,
Знаю я – исполняться они!
Дорогая моя мамочка! Поздравляю тебя с Международным женским днем! Желаю тебе, моя любимая мама, в этот прекрасный день море женственности, океан обаяния, озеро изысканности и элегантности. Желаю, моя милая, тебе крепкого здоровья, жизненных сил и позитивных эмоций! Пускай самая яркая твоя мечта обязательно исполнится, всё задуманное осуществится, на душе всегда будет праздник, а в твоем добром сердце — только мир и спокойствие.
Мамочка, моя родная
Поздравляю с 8 Марта,
В этот день тебя желаю:
Пусть глаза сияют ярко,
Пусть весна подарит много
Восхитительных минут.
Станет яркой и красивой,
Словно радужный салют!
Среди всех моих подруг
Есть и самый лучший друг.
Это мамочка моя,
Очень я люблю тебя!
Тебя, мамуля, поздравляю
И от души тебе желаю
Чтоб от природы красота
Твоя всегда с тобой была!
Чтоб у тебя все получалось
И ты поменьше огорчалась.
И знай, у дочки есть всегда
В душе местечко для тебя!