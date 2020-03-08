Красивые поздравления с 8 марта сестре в стихах и открытках

Милая сестренка,
С праздником тебя!
С Женским днем, родная,
Поздравляю я!
Пусть улыбкой ясною
Глаза твои сияют,
Ни обид, ни горестей
Никогда не знают!
С 8 Марта поздравляю
Я любимую сестру!
Быть счастливою желаю
И во сне, и наяву!
Пусть весенний позитив
Победит весь негатив.
Чтоб прекрасною была
И успешною в делах!
С 8 Марта поздравляю,
Моя милая сестра,
Счастья я тебе желаю,
Будь красивой ты всегда!
Будь успешной, самой доброй,
Не грусти ты никогда,
И не будь ты одинокой,
Пусть в душе цветет весна!
Сестренка, в день 8 Марта
Желаю страсти и азарта,
Признаний, много нежных слов,
Подарков, радости, цветов,
Улыбок, чуткого вниманья,
Сочувствия и пониманья,
И солнышко пускай целует,
А муж пусть ценит и балует.
Моя сестренка дорогая,
С 8 Марта поздравляю!
Счастья, радости желаю,
Будь удачлива во всем!
Пусть любовь, надежда, вера,
Каждый день стучатся в двери.
Пусть порадует карьера,
Будет полной чашей дом!
Восьмое марта за окошком,
Желаю красной я дорожки,
Чтоб ты ступала как звезда,
Была прекрасна, хороша!
Пусть день поет весной сегодня,
Все комплименты, посвящая,
Счастливой будь, моя сестренка,
Бокалов радости до края!
Я, сестричка, пожелать
Хочу массу позитива
Не хандрить, не унывать,
Быть успешной, перспективной!
Чтобы женский день вселял
Только радость в сердце, в душу,
Веселил, приободрял,
Гнал зимы седую стужу!
Тебя, сестрёнка, поздравляю
Восьмого марта я желаю:
Весна теплом пускай согреет,
Пусть будут все вокруг добрее.
Пусть будет рядом верный друг
И расцветает всё вокруг.
Пускай сбываются мечты,
Ведь лучше всех на свете ты!
В день 8 Марта природа пробуждается.
И солнце с неба синего всем ярко улыбается.
Желаю тебе в этот день,
Чтоб в душе расцветала сирень.
Чтоб одарили тебя подарками
И поцелуями страстными, жаркими!
Желаю, моя милая сестра,
Чтоб ты всегда счастливою была.
Желаю радости, добра, успеха,
И чтоб окружало тебя море смеха!
С праздником 8 Марта я, сестричка, поздравляю!
Зорь весенних нежных-нежных и волшебных я желаю!
И прекрасных первоцветов, что весна несет с собою,
Пусть ветров веселых песня к счастью дверь тебе откроет!
Пусть капелей бриллианты в волосах твоих сверкают,
Пусть лучи, что дарит солнце, тебя нежно обнимают,
Пусть небес платок лазурный упадет тебе на плечи,
Звездных стай узор ажурный пусть тебе подарит вечер!
Сегодня, праздник наш с тобой, сестра.
Весь день пройдет наш только на ура.
Все будет только так, как мы хотим.
И весь мы мир своею красотой сразим.
Желаю я тебе моя любимая сестра,
Чтоб было все так здорово всегда.
Чтобы сбывались все твои мечты,
И жизнь твоя была как у звезды.