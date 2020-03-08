Красивые поздравления с 8 марта сестре в стихах и открытках

Никогда не знают!

Ни обид, ни горестей

С праздником тебя!

И успешною в делах!

Чтоб прекрасною была

И во сне, и наяву!

И не будь ты одинокой,

Не грусти ты никогда,

Будь успешной, самой доброй,

Будь красивой ты всегда!

Счастья я тебе желаю,

А муж пусть ценит и балует.

Сестренка, в день 8 Марта

Каждый день стучатся в двери.

Будь удачлива во всем!

Счастливой будь, моя сестренка,

Пусть день поет весной сегодня,

Чтоб ты ступала как звезда,

Только радость в сердце, в душу,

Чтобы женский день вселял

Не хандрить, не унывать,

Ведь лучше всех на свете ты!

И расцветает всё вокруг.

Пусть будет рядом верный друг

Пусть будут все вокруг добрее.

И чтоб окружало тебя море смеха!

Чтоб ты всегда счастливою была.

Чтоб одарили тебя подарками

Чтоб в душе расцветала сирень.

Желаю тебе в этот день,

И солнце с неба синего всем ярко улыбается.

В день 8 Марта природа пробуждается.

Пусть небес платок лазурный упадет тебе на плечи,

Пусть лучи, что дарит солнце, тебя нежно обнимают,

Пусть ветров веселых песня к счастью дверь тебе откроет!

И прекрасных первоцветов, что весна несет с собою,

Зорь весенних нежных-нежных и волшебных я желаю!

С праздником 8 Марта я, сестричка, поздравляю!

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Сегодня, праздник наш с тобой, сестра.

Весь день пройдет наш только на ура.

Все будет только так, как мы хотим.

И весь мы мир своею красотой сразим.

Желаю я тебе моя любимая сестра,

Чтоб было все так здорово всегда.

Чтобы сбывались все твои мечты,

И жизнь твоя была как у звезды.