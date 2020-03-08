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Красивые поздравления с 8 марта сестре в стихах и открытках

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Красивые поздравления с 8 марта сестре в стихах и открытках
18:06 Сегодня Телеграф

Добрые слова поздравлений с 8 марта, адресованные вашей сестре и отправленные в смс, дадут ей понять, как вы цените ее.

  • 1

  • 2

    Милая сестренка,

    С праздником тебя!

    С Женским днем, родная,

    Поздравляю я!

    Пусть улыбкой ясною

    Глаза твои сияют,

    Ни обид, ни горестей

    Никогда не знают!

  • 3

     

  • 4

    С 8 Марта поздравляю

    Я любимую сестру!

    Быть счастливою желаю

    И во сне, и наяву!

    Пусть весенний позитив

    Победит весь негатив.

    Чтоб прекрасною была

    И успешною в делах!

  • 5

  • 6

    С 8 Марта поздравляю,

    Моя милая сестра,

    Счастья я тебе желаю,

    Будь красивой ты всегда!

    Будь успешной, самой доброй,

    Не грусти ты никогда,

    И не будь ты одинокой,

    Пусть в душе цветет весна!

  • 7

  • 8

    Сестренка, в день 8 Марта

    Желаю страсти и азарта,

    Признаний, много нежных слов,

    Подарков, радости, цветов,

    Улыбок, чуткого вниманья,

    Сочувствия и пониманья,

    И солнышко пускай целует,

    А муж пусть ценит и балует.

  • 9

  • 10

    Моя сестренка дорогая,

    С 8 Марта поздравляю!

    Счастья, радости желаю,

    Будь удачлива во всем!

    Пусть любовь, надежда, вера,

    Каждый день стучатся в двери.

    Пусть порадует карьера,

    Будет полной чашей дом!

  • 11

  • 12

    Восьмое марта за окошком,

    Желаю красной я дорожки,

    Чтоб ты ступала как звезда,

    Была прекрасна, хороша!

    Пусть день поет весной сегодня,

    Все комплименты, посвящая,

    Счастливой будь, моя сестренка,

    Бокалов радости до края!

  • 13

  • 14

    Я, сестричка, пожелать

    Хочу массу позитива

    Не хандрить, не унывать,

    Быть успешной, перспективной!

    Чтобы женский день вселял

    Только радость в сердце, в душу,

    Веселил, приободрял,

    Гнал зимы седую стужу!

  • 15

  • 16

    Тебя, сестрёнка, поздравляю

    Восьмого марта я желаю:

    Весна теплом пускай согреет,

    Пусть будут все вокруг добрее.

    Пусть будет рядом верный друг

    И расцветает всё вокруг.

    Пускай сбываются мечты,

    Ведь лучше всех на свете ты!

  • 17

  • 18

    В день 8 Марта природа пробуждается.

    И солнце с неба синего всем ярко улыбается.

    Желаю тебе в этот день,

    Чтоб в душе расцветала сирень.

    Чтоб одарили тебя подарками

    И поцелуями страстными, жаркими!

    Желаю, моя милая сестра,

    Чтоб ты всегда счастливою была.

    Желаю радости, добра, успеха,

    И чтоб окружало тебя море смеха!

  • 19

  • 20

    С праздником 8 Марта я, сестричка, поздравляю!

    Зорь весенних нежных-нежных и волшебных я желаю!

    И прекрасных первоцветов, что весна несет с собою,

    Пусть ветров веселых песня к счастью дверь тебе откроет!

    Пусть капелей бриллианты в волосах твоих сверкают,

    Пусть лучи, что дарит солнце, тебя нежно обнимают,

    Пусть небес платок лазурный упадет тебе на плечи,

    Звездных стай узор ажурный пусть тебе подарит вечер!

  • 21

  • 22

    Сегодня, праздник наш с тобой, сестра.

    Весь день пройдет наш только на ура.

    Все будет только так, как мы хотим.

    И весь мы мир своею красотой сразим.

    Желаю я тебе моя любимая сестра,

    Чтоб было все так здорово всегда.

    Чтобы сбывались все твои мечты,

    И жизнь твоя была как у звезды.

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