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Нежные поздравления с 8 марта любимой жене: стихи, проза и открытки

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Нежные поздравления с 8 марта любимой жене: стихи, проза и открытки
19:19 Сегодня Телеграф

Искренние весенние поздравления попадут прямо в сердце любимой!

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    Моя любимая супруга,

    Тебя поздравить я хочу,

    Всю мою нежность и заботу

    Тебе я подарить спешу.

    Пусть женский день 8 Марта

    Счастливой сделает тебя,

    Добавит в жизнь твою азарта,

    Везения, страсти и огня!

  • 3

  • 4

    Моя любимая половинка! Желаю тебе всегда быть такой же отличной хозяйкой, заботливой мамой и моей самой обожаемой женой. Желаю тебе, чтобы ты ни на минуту не забывала о своей красоте, обаянии, живом уме и поразительной исключительности. Желаю всегда помнить, что на этом свете есть такие люди, которые хоть и нуждаются постоянно в твоих нежных руках и ласке, но в то же время, готовы отдать свою жизнь за твой покой и счастливую улыбку. Никогда не грусти и добро придет в наш дом, на тепло твоего искреннего сердца. С 8 Марта, самая замечательная женщина на свете!

  • 5

  • 6

    Моя женушка прекрасна:

    Не ругается напрасно,

    Вовремя обед согреет

    Меня холит и лелеет.

    В женский день тебе желаю

    Море счастья, дорогая!

    Лучше всех живется мне

    При такой, как ты, жене!

  • 7

  • 8

    Утром встану рано-рано,

    Принесу букет большой.

    С женским днем тебя поздравлю,

    Угощу борщом с лапшой.

    Постираю всю одежду,

    Уберу потом весь дом.

    С праздником моя родная,

    Все, пора мне, убегаю...

  • 9

  • 10

    Лучше тебя не найти,

    Лучше всех жен ты, родная,

    Я желаю тебе цвести,

    Как роза в начале мая!

    С 8 марта тебя поздравляю,

    Пусть исполнятся все мечты,

    Я тебе здоровья желаю,

    Лучше всех на свете лишь ты!

  • 11

  • 12

    Моя прекрасная любимая женщина! Как я рад, что ты согласилась стать моей женой, и мы вместе идем по одному жизненному пути. Поздравляю тебя с 8 Марта и от всей души хочу радовать тебя только приятными поступками, подарками, романтичными мгновениями. Пусть я не идеальный муж и нередко бываю неправ по отношению к тебе, знай, что я люблю тебя и желаю, чтобы наша семья с каждым годом только крепла и становилась дружнее.

  • 13

  • 14

    Любимая жена, мой бриллиант, поздравляю с 8 Марта! С любовью желаю тебе, чтобы солнце отражалось от твоих сверкающих глаз, создавая волшебные искры! Пусть эта удивительная красота, каждый день будет поражать своей магией! И пусть эта весна подарит тебе незабываемые впечатления! С праздником, сокровище мое!

  • 15

    Поздравляю с праздником

    Милую жену,

    И скажу без изысков:

    "Я тебя люблю!"

    И желаю, милая,

    Много долгих лет,

    Чтоб встречали долго

    Мы с тобой рассвет!

    Чтобы дети наши

    Радовали нас,

    Чтоб была красивой,

    Точно, как сейчас!

  • 16

  • 17

    Любимая жена, пускай твои глаза всегда сияют от счастья ярче звезд! И я вечно готов делать для этого все от меня зависящее! Желаю, чтобы этой весной ты получала только позитивные эмоции и все, чего ты искренне хочешь! Пускай твоя лучезарная улыбка радует меня как можно чаще!

  • 18

    В этот прекрасный женский день я поздравляю тебя, милая, и от всей души желаю быть самой счастливой женщиной и женой на белом свете. Дорогая, желаю, чтобы глаза твои светились, улыбка сияла, красота твоей души всех вокруг восхищала, а твоё очарование преображало этот мир!

  • 19

  • 20

    С 8 Марта поздравляю,

    Несравненная, родная!

    Оставайся, как весна:

    Удивительна, нежна.

    Пусть глаза твои сияют,

    Наши чувства освещают,

    А душа всегда поёт

    Дни и ночи напролёт"

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