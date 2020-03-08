Нежные поздравления с 8 марта любимой жене: стихи, проза и открытки

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2 Моя любимая супруга, Тебя поздравить я хочу, Всю мою нежность и заботу Тебе я подарить спешу. Пусть женский день 8 Марта Счастливой сделает тебя, Добавит в жизнь твою азарта, Везения, страсти и огня!

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4 Моя любимая половинка! Желаю тебе всегда быть такой же отличной хозяйкой, заботливой мамой и моей самой обожаемой женой. Желаю тебе, чтобы ты ни на минуту не забывала о своей красоте, обаянии, живом уме и поразительной исключительности. Желаю всегда помнить, что на этом свете есть такие люди, которые хоть и нуждаются постоянно в твоих нежных руках и ласке, но в то же время, готовы отдать свою жизнь за твой покой и счастливую улыбку. Никогда не грусти и добро придет в наш дом, на тепло твоего искреннего сердца. С 8 Марта, самая замечательная женщина на свете!

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6 Моя женушка прекрасна: Не ругается напрасно, Вовремя обед согреет Меня холит и лелеет. В женский день тебе желаю Море счастья, дорогая! Лучше всех живется мне При такой, как ты, жене!

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8 Утром встану рано-рано, Принесу букет большой. С женским днем тебя поздравлю, Угощу борщом с лапшой. Постираю всю одежду, Уберу потом весь дом. С праздником моя родная, Все, пора мне, убегаю...

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10 Лучше тебя не найти, Лучше всех жен ты, родная, Я желаю тебе цвести, Как роза в начале мая! С 8 марта тебя поздравляю, Пусть исполнятся все мечты, Я тебе здоровья желаю, Лучше всех на свете лишь ты!

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12 Моя прекрасная любимая женщина! Как я рад, что ты согласилась стать моей женой, и мы вместе идем по одному жизненному пути. Поздравляю тебя с 8 Марта и от всей души хочу радовать тебя только приятными поступками, подарками, романтичными мгновениями. Пусть я не идеальный муж и нередко бываю неправ по отношению к тебе, знай, что я люблю тебя и желаю, чтобы наша семья с каждым годом только крепла и становилась дружнее.

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14 Любимая жена, мой бриллиант, поздравляю с 8 Марта! С любовью желаю тебе, чтобы солнце отражалось от твоих сверкающих глаз, создавая волшебные искры! Пусть эта удивительная красота, каждый день будет поражать своей магией! И пусть эта весна подарит тебе незабываемые впечатления! С праздником, сокровище мое!

15 Поздравляю с праздником Милую жену, И скажу без изысков: "Я тебя люблю!" И желаю, милая, Много долгих лет, Чтоб встречали долго Мы с тобой рассвет! Чтобы дети наши Радовали нас, Чтоб была красивой, Точно, как сейчас!

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17 Любимая жена, пускай твои глаза всегда сияют от счастья ярче звезд! И я вечно готов делать для этого все от меня зависящее! Желаю, чтобы этой весной ты получала только позитивные эмоции и все, чего ты искренне хочешь! Пускай твоя лучезарная улыбка радует меня как можно чаще!

18 В этот прекрасный женский день я поздравляю тебя, милая, и от всей души желаю быть самой счастливой женщиной и женой на белом свете. Дорогая, желаю, чтобы глаза твои светились, улыбка сияла, красота твоей души всех вокруг восхищала, а твоё очарование преображало этот мир!

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