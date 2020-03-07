Скачать
Суббота, 07.03.2020
Итоги дня 6 марта: выступление Шмыгаля в Раде, заседание СБ ООН по Крыму и падение ВВП
Итоги дня 6 марта: выступление Шмыгаля в Раде, заседание СБ ООН по Крыму и падение ВВП
Коронавирус Covid-19: число зараженных в мире продолжает расти
Коронавирус Covid-19: число зараженных в мире продолжает расти
Свитолина впервые в сезоне прошла в полуфинал
Свитолина впервые в сезоне прошла в полуфинал
7 марта - приметы и обряды в Маврикиев день
7 марта - приметы и обряды в Маврикиев день

Лучшие поздравления с наступающим 8 марта

Смотрите фото (10)
Лучшие поздравления с наступающим 8 марта
07:37 Сегодня Телеграф

В Украине праздник 8 Марта традиционно очень популярен и все еще остается выходным днем, несмотря на декоммунизацию.

  • 1

    В преддверии 8 Марта

    Желаю солнца и весны,

    Неугомонных птичьих трелей,

    Любви, надежды, красоты.

     

    Весеннего вам обновления,

    И радости, и волшебства,

    Приподнятого настроения —

    Сегодня, завтра и всегда!

  • 2

    С наступающим Женским днём! Желаю здоровья, молодости и красоты на долгие годы! Чтобы любимые люди были рядом, окружали вас заботой, поддерживали и подбадривали! Пусть весенний ветер принесет только хорошие перемены!

  • 3

    Поздравляю с наступающим 8 Марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, весёлых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений!

  • 4

  • 5

    Восьмое марта уже мчится:

    Тюльпаны, солнышко, тепло!

    Пусть чудо в этот день случится,

    Чтоб сердце пело и цвело!

     

    Любви взаимной и красивой

    Желаю в этот день весенний,

    Чтоб жизнь всегда была счастливой,

    Желаю радостных мгновений!

  • 6

  • 7

    Дорогие наши и любимые женщины, поздравляем вас с наступающим 8 Марта! Желаем вам искренности, взаимности, тепла, любви, понимания. Поддержки, нежных объятий, крепкого здоровья, свершений и радости, улыбок и хорошего настроения! Будьте счастливы!

  • 8

    С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!

  • 9

    Поздравляю с наступающим 8 Марта и от всей души желаю, чтобы с этим великолепным весенним праздником в твою жизнь пришла череда радостных и грандиозных событий, прекрасных и вдохновляющих идей, крутых и счастливых перемен! Также желаю всегда сиять ярким солнышком и быть прекраснее самого красивого цветка!

  • 10

  • 11

    Восьмое марта на носу,

    А значит, можно поздравлять!

    Сохраняй свою красу,

    Стараясь только расцветать!

     

    Пускай в душе цветут цветы

    И счастье сердце наполняет!

    Пусть все сбываются мечты,

    А радость в воздухе витает!

  • 12

  • 13

    Восьмое марта уже мчится,

    Пускай хорошее случится.

    Вам радости, любви, тепла,

    Чтобы душа всегда цвела.

     

    Про слезы, горести забудьте,

    Счастливыми всегда вы будьте.

    С наступающим сердечно поздравляю,

    Всего лучшего вам я желаю!

Лучшие поздравления с 8 марта учительниц, открытки

Самые лучшие поздравления с наступающим 8 марта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Праздник, Фото, Стихи, Поздравления, Весна, Открытки, 8 марта, Международный женский день, Женский день, Поздравления с 8 марта, 8 марта поздравления, С Наступающим, Красивые поздравления, В прозе, Поздравления в открытках, с 8 марта, открытки с 8 марта, 8 марта открытки, поздравления с 8 марта открытки, 8 марта 2020, С наступающим 8 марта, Стихи с наступающим 8 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
02 Ваш психологический портрет: простой тест
03 Лунев: Спецслужбы Украины и России ведут войну, о которой мало говорят
04 ФСБшника, убившего ветерана АТО, посадили на 12 лет
05 Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинских женщин приглашают в ВСУ на руководящие должности
Украинских женщин приглашают в ВСУ на руководящие должности
В Минсоцполитики обещают повышение и индексацию пенсий
В Минсоцполитики обещают повышение и индексацию пенсий
Дожди и грозы: какие сюрпризы готовит погода на 8 марта
Дожди и грозы: какие сюрпризы готовит погода на 8 марта
Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска
Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь