Поздравления с днем Святого Патрика 2020 в прозе и открытках

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2 Дорогие мои, близкие и родные люди! Я хочу поздравить вас с праздником в честь Святого Патрика. Пусть для каждого из вас наступит светлая полоса. Давайте вместе ценить наше настоящее сокровище – нашу жизнь. Она прекрасна. Желаю вам скорейшего исполнения всех ваших заветных желаний!

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4 Поздравляю с Днём Святого Патрика, с днём, когда в былом всем известный Патрик освободил чудесный островок от лиха и бед. Желаю безудержного веселья в этот праздник и доброго счастья на всю жизнь, желаю вкусного пива, чтоб лилось рекой и неожиданных сюрпризов — приятных и забавных, желаю, чтобы на пути к мечтам всегда горел зелёный свет и, чтобы клеверок постоянно приносил удачу.

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6 Пусть в День Святого Патрика пиво и ирландский эль льются в Вашем доме рекой, пусть зеленая одежда не смущает прохожих, а трилистник принесет удачу. Пускай этот далекий праздник будет отмечен столь же шумно, как и на его родине, а радость, принесенная торжеством, окажется безмерной.

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8 В День Святого Патрика, друзья, не грех всем хотя бы на один вечер стать ирландцами и отправиться в наш любимый паб! Пожелаю вам испить самого свежего и вкусного пива, а также повеселиться от души. И чтобы с утра вы помнили, как вас зовут, проснулись в уютной кровати, возможно, даже не одни. Главное, чтобы голова не болела и сосед оказался приятным в общении! С Днём Святого Патрика!

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10 Поздравляю с Днём Святого Патрика и желаю, чтобы жизнь была счастливым ярким трилистником клевера, состоявшим из трёх листов — мира, здоровья и благополучия. Пусть всегда горит зелёный свет к мечтам и успеху, пусть каждый день дарит радость, веселье, достаток и доброту!

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12 Сегодня отмечается красивый ирландский праздник – День святого Патрика. Разрешите поздравить вас с этим чудесным событием, и представить, что мы сейчас в Ирландии. Пусть всё в вашей жизни сложится на отлично. Пусть все мечты превратятся в реальность. Желаем вам крепкого здоровья, мира, и долголетия. Будьте всеми любимы и уважаемы. Огромного счастья вам, чистой совести и взаимной любви. Пусть праздник подарит вам прекрасное настроение и тёплую весну. Всех благ вам и благополучия.

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14 Главный символ праздника Святого Патрика – листок трилистника. Каждый прикалывает этот зелёный листочек, и он является оберегом от всего плохого. Примите самые искренние поздравления с праздником. Пусть вам во всём всегда везёт, пусть непременно сбудется самая заветная мечта. Радости вам, успехов и всего самого наилучшего. Пусть в ваших семьях всегда звучит смех, пусть дом будет полной чашей. Пусть все ненастья исчезнут без следа. Пусть добрый ангел оберегает вас, пусть жизнь ваша будет долгой и счастливой.

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