С Благовещением Пресвятой Богородицы 2020: оригинальные поздравления

1 Радостных известий, Мира и добра В праздник Благовещения Вам желаю я! Крепкого здоровья, Солнца и весны, Любви, надежды, веры, Душевной красоты!

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3 В небе солнце засияло — Благовещение настало. Колокольный льется звон, Поздравляет всех нас он. Пусть свеча горит, не гаснет, К нам пришел великий праздник, Радуйтесь, ликуйте все, Мира, счастья на Земле!

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5 С Благовещеньем вас поздравляю! Светлой радости в жизни желаю. Пусть сегодня к вам ангел придет И благую вам весть принесет. Пусть гармонией мир вас встречает, Пусть для вас в небе солнце сияет. И пребудет пускай вновь и вновь С вами вера, надежда, любовь!

6 В праздник Благовещения Вам пожелать хочу: Все, что судьбой обещано, Пусть будет по плечу, В дом войдут пусть вместе Радость, мир, уют, И лишь благие вести Вас по жизни ждут!

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8 Благая весть случилась лишь однажды, Немногим более двух тысяч лет назад. Об этом должен знать, конечно, каждый И, как положено, сей праздник почитать. Вас с Благовещением я поздравляю. И к Богородице в молитве Пресвятой От всей души я мира вам желаю, Пускай гармония и лад придут домой. Очаг домашний пусть горит, не стынет, Благополучие пускай хранится в нем, Желаю избегать всех бед отныне, Всегда пусть только радость к вам приходит в дом.

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10 Пусть Матерь Божья благодатью Покроет вас и весь ваш дом. Чтоб недруг злой или предатель Не поселился хитро в нем. Пускай Святая Богоматерь В день Благовещенья спасет. И пусть все то, что чисто, свято, Вам радость, счастье принесет!

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12 С днем особым поздравляю! В Благовещенье желаю Вам здоровья, не грустить. Весть благую получить. Чтобы счастье улыбалось, И удача в жизнь ворвалась, В сердце пусть любовь царит, Ангел вас да сохранит!

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14 Пусть Благовещение подарит Тепло, любовь и доброту, Улыбок радостных добавит, Исполнит давнюю мечту! А Богородица Святая Во всех делах пускай хранит, Надеждой тихо согревает И на успехи вдохновит!

15 Солнце ярко засияло, Птицы стали звонче петь, Благовещенье настало, Чтобы всех добром согреть, Чтобы сделать мысли чище, Сердце верой наделить, Чтоб с любовью и надеждой Каждый мог на свете жить!

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17 Пусть Богородица тебя бережет, Счастье подарит тебе и здоровье, От глупых мыслей тебя уведет, И пусть душа всегда будет спокойна. Радостных дней, достатка, добра, Пусть все мечты твои оживут, Пусть Пресвятая защищает всегда, Будет ровным твой жизненный путь!

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