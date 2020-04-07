С Благовещением Пресвятой Богородицы 2020: оригинальные поздравления

Радостных известий,
Мира и добра
В праздник Благовещения
Вам желаю я!
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды, веры,
Душевной красоты!
В небе солнце засияло —
Благовещение настало.
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!
С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И благую вам весть принесет.
Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!
В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
Благая весть случилась лишь однажды,
Немногим более двух тысяч лет назад.
Об этом должен знать, конечно, каждый
И, как положено, сей праздник почитать.
Вас с Благовещением я поздравляю.
И к Богородице в молитве Пресвятой
От всей души я мира вам желаю,
Пускай гармония и лад придут домой.
Очаг домашний пусть горит, не стынет,
Благополучие пускай хранится в нем,
Желаю избегать всех бед отныне,
Всегда пусть только радость к вам приходит в дом.
Пусть Матерь Божья благодатью
Покроет вас и весь ваш дом.
Чтоб недруг злой или предатель
Не поселился хитро в нем.
Пускай Святая Богоматерь
В день Благовещенья спасет.
И пусть все то, что чисто, свято,
Вам радость, счастье принесет!
С днем особым поздравляю!
В Благовещенье желаю
Вам здоровья, не грустить.
Весть благую получить.
Чтобы счастье улыбалось,
И удача в жизнь ворвалась,
В сердце пусть любовь царит,
Ангел вас да сохранит!
Пусть Благовещение подарит
Тепло, любовь и доброту,
Улыбок радостных добавит,
Исполнит давнюю мечту!
А Богородица Святая
Во всех делах пускай хранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!
Солнце ярко засияло,
Птицы стали звонче петь,
Благовещенье настало,
Чтобы всех добром согреть,
Чтобы сделать мысли чище,
Сердце верой наделить,
Чтоб с любовью и надеждой
Каждый мог на свете жить!
Пусть Богородица тебя бережет,
Счастье подарит тебе и здоровье,
От глупых мыслей тебя уведет,
И пусть душа всегда будет спокойна.
Радостных дней, достатка, добра,
Пусть все мечты твои оживут,
Пусть Пресвятая защищает всегда,
Будет ровным твой жизненный путь!
С благою вестью голубь белый
Парит и кружит в небесах,
Вам в Благовещение желаю
Чтобы была душа чиста.
Чтоб вера вас не покидала,
Смирение в сердце, чтоб жило,
Благословение Господне
Всегда по жизни вас вело.