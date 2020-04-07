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С Благовещением Пресвятой Богородицы 2020: оригинальные поздравления

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С Благовещением Пресвятой Богородицы 2020: оригинальные поздравления
10:26 Сегодня Телеграф

Благовещение входит в число двунадесятых праздников: его дата не меняется из года в год.

  • 1

    Радостных известий,

    Мира и добра

    В праздник Благовещения

    Вам желаю я!

     

    Крепкого здоровья,

    Солнца и весны,

    Любви, надежды, веры,

    Душевной красоты!

  • 2

  • 3

    В небе солнце засияло —

    Благовещение настало.

    Колокольный льется звон,

    Поздравляет всех нас он.

    Пусть свеча горит, не гаснет,

    К нам пришел великий праздник,

    Радуйтесь, ликуйте все,

    Мира, счастья на Земле!

  • 4

  • 5

    С Благовещеньем вас поздравляю!

    Светлой радости в жизни желаю.

    Пусть сегодня к вам ангел придет

    И благую вам весть принесет.

     

    Пусть гармонией мир вас встречает,

    Пусть для вас в небе солнце сияет.

    И пребудет пускай вновь и вновь

    С вами вера, надежда, любовь!

  • 6

    В праздник Благовещения

    Вам пожелать хочу:

    Все, что судьбой обещано,

    Пусть будет по плечу,

    В дом войдут пусть вместе

    Радость, мир, уют,

    И лишь благие вести

    Вас по жизни ждут!

  • 7

  • 8

    Благая весть случилась лишь однажды,

    Немногим более двух тысяч лет назад.

    Об этом должен знать, конечно, каждый

    И, как положено, сей праздник почитать.

     

    Вас с Благовещением я поздравляю.

    И к Богородице в молитве Пресвятой

    От всей души я мира вам желаю,

    Пускай гармония и лад придут домой.

     

    Очаг домашний пусть горит, не стынет,

    Благополучие пускай хранится в нем,

    Желаю избегать всех бед отныне,

    Всегда пусть только радость к вам приходит в дом.

  • 9

  • 10

    Пусть Матерь Божья благодатью

    Покроет вас и весь ваш дом.

    Чтоб недруг злой или предатель

    Не поселился хитро в нем.

     

    Пускай Святая Богоматерь

    В день Благовещенья спасет.

    И пусть все то, что чисто, свято,

    Вам радость, счастье принесет!

  • 11

  • 12

    С днем особым поздравляю!

    В Благовещенье желаю

    Вам здоровья, не грустить.

    Весть благую получить.

     

    Чтобы счастье улыбалось,

    И удача в жизнь ворвалась,

    В сердце пусть любовь царит,

    Ангел вас да сохранит!

  • 13

  • 14

    Пусть Благовещение подарит

    Тепло, любовь и доброту,

    Улыбок радостных добавит,

    Исполнит давнюю мечту!

     

    А Богородица Святая

    Во всех делах пускай хранит,

    Надеждой тихо согревает

    И на успехи вдохновит!

  • 15

    Солнце ярко засияло,

    Птицы стали звонче петь,

    Благовещенье настало,

    Чтобы всех добром согреть,

    Чтобы сделать мысли чище,

    Сердце верой наделить,

    Чтоб с любовью и надеждой

    Каждый мог на свете жить!

  • 16

  • 17

    Пусть Богородица тебя бережет,

    Счастье подарит тебе и здоровье,

    От глупых мыслей тебя уведет,

    И пусть душа всегда будет спокойна.

     

    Радостных дней, достатка, добра,

    Пусть все мечты твои оживут,

    Пусть Пресвятая защищает всегда,

    Будет ровным твой жизненный путь!

  • 18

  • 19

    С благою вестью голубь белый

    Парит и кружит в небесах,

    Вам в Благовещение желаю

    Чтобы была душа чиста.

     

    Чтоб вера вас не покидала,

    Смирение в сердце, чтоб жило,

    Благословение Господне

    Всегда по жизни вас вело.

Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки

Знаменательные события в истории: 7 апреля 2020 года

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