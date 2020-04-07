Красивые поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы

С Благовещением вас
В день весенний поздравляю,
Мира, счастья и добра
Я сердечно вам желаю.
Богородица святая
От беды пусть защитит,
Материнскою любовью
Нас, детей грешных, простит.
Я желаю, чтобы вести
Вы благие получали,
Чтобы с верой и надеждой
Каждый новый день встречали.
К нам пришло Благовещание,
Дайте ж сердцу обещание
Быть здоровым, не грустить,
Ещё много лет прожить!
Ангел пусть вас бережёт,
Сердце каждый день поёт.
Счастья, мира и добра,
Чтоб чиста была душа!
С Благовещением сегодня,
Это важный, светлый день,
Пусть придут благие вести,
А плохие уйдут в тень
Посетит пусть дом ваш ангел,
Чтоб укрыть от всех невзгод,
Осеняет пусть защитой
И хранит покой Господь.
Праздник Благовещения
Пусть тепло несёт,
Силы и терпения
Бог пусть Вам пошлёт.
Радость и удача
С Вами будут пусть,
Чтобы в Ваши души
Не стучала грусть!
День сегодня самый светлый,
Празднует христианский мир,
Богородица спасибо,
За Христа мы говорим!
Поздравляю вас, желаю,
Вам любви, тепла, добра,
Вам желаю благодати,
Чтобы в сердце расцвела!
Отложи ты в сторону работу,
Ведь сегодня это грех.
Прояви свою лучше заботу,
К тем, кто ближе тебе всех.
Пусть удача не покинет,
Достаток будет и любовь.
И к любой новой вершине,
Добирались вновь и вновь.
Окружит пусть Вас добро,
Здоровья крепкого желаем.
И дома будет мирно и тепло,
С Благовещением Вас поздравляем!
В великий день Благовещения
Желаю умиротворения,
Чтобы душа от счастья пела,
И крепче становилась вера,
Чтобы исполнились желания,
Исчезли разом все страдания,
Чтоб Бог поддерживал в делах
И не тревожил душу страх.
Благую весть принёс Марии ангел,
Что скоро Бог ей даст дитё.
Мы мать господнюю сегодня славим
И просим благодати у неё.
Пусть сохранит Мария близких ваших,
И путь земной ваш осветит,
Пусть искуситель вам не будет страшен,
И Богородица от бед всех защитит!
Птичка гнёздышко не вьёт, не летает,
Праздник в дом Благой зовёт, зазывает,
По земле святой молитва «несётся» —
Весть Благая летит, вокруг радость льётся!
С Благовещением я Вас поздравляю,
Счастья в жизни и любви пожелаю,
Не страшны пусть Вам будут тревоги...
Весть Благая, пусть ждёт на пороге!
Благая весть звучит вокруг
И ярче солнышко сияет.
Со светлым праздником благим
Сегодня поздравляем!
Пусть станет радостей душе
И лишь добро случится.
Пусть станут люди все добрее
И счастье в дом стучится!
Благовещение Пресвятой Богородицы,
Праздник светлый, прекрасный наступил,
Пусть в душе вашей вера приумножится,
И для добрых дел втройне прибудет сил!
Вести лишь благие получайте,
Счастьем пусть наполниться ваш дом,
Благовещение с радостью встречайте,
Пусть сопутствует удача вам во всем!
В день Благовещения вам желаю я
Солнышка весеннего, радости, добра.
Пусть в великий праздник дома будет счастье,
Стороной обходят невзгоды и ненастье,
Пусть все ваши помыслы будут чисты,
Мира, теплоты вам, и большой любви!