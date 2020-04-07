Красивые поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы

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2 С Благовещением вас В день весенний поздравляю, Мира, счастья и добра Я сердечно вам желаю. Богородица святая От беды пусть защитит, Материнскою любовью Нас, детей грешных, простит. Я желаю, чтобы вести Вы благие получали, Чтобы с верой и надеждой Каждый новый день встречали.

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4 К нам пришло Благовещание, Дайте ж сердцу обещание Быть здоровым, не грустить, Ещё много лет прожить! Ангел пусть вас бережёт, Сердце каждый день поёт. Счастья, мира и добра, Чтоб чиста была душа!

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6 С Благовещением сегодня, Это важный, светлый день, Пусть придут благие вести, А плохие уйдут в тень Посетит пусть дом ваш ангел, Чтоб укрыть от всех невзгод, Осеняет пусть защитой И хранит покой Господь.

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8 Праздник Благовещения Пусть тепло несёт, Силы и терпения Бог пусть Вам пошлёт. Радость и удача С Вами будут пусть, Чтобы в Ваши души Не стучала грусть!

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10 День сегодня самый светлый, Празднует христианский мир, Богородица спасибо, За Христа мы говорим! Поздравляю вас, желаю, Вам любви, тепла, добра, Вам желаю благодати, Чтобы в сердце расцвела!

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12 Отложи ты в сторону работу, Ведь сегодня это грех. Прояви свою лучше заботу, К тем, кто ближе тебе всех. Пусть удача не покинет, Достаток будет и любовь. И к любой новой вершине, Добирались вновь и вновь. Окружит пусть Вас добро, Здоровья крепкого желаем. И дома будет мирно и тепло, С Благовещением Вас поздравляем!

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14 В великий день Благовещения Желаю умиротворения, Чтобы душа от счастья пела, И крепче становилась вера, Чтобы исполнились желания, Исчезли разом все страдания, Чтоб Бог поддерживал в делах И не тревожил душу страх.

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16 Благую весть принёс Марии ангел, Что скоро Бог ей даст дитё. Мы мать господнюю сегодня славим И просим благодати у неё. Пусть сохранит Мария близких ваших, И путь земной ваш осветит, Пусть искуситель вам не будет страшен, И Богородица от бед всех защитит!

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18 Птичка гнёздышко не вьёт, не летает, Праздник в дом Благой зовёт, зазывает, По земле святой молитва «несётся» — Весть Благая летит, вокруг радость льётся! С Благовещением я Вас поздравляю, Счастья в жизни и любви пожелаю, Не страшны пусть Вам будут тревоги... Весть Благая, пусть ждёт на пороге!

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20 Благая весть звучит вокруг И ярче солнышко сияет. Со светлым праздником благим Сегодня поздравляем! Пусть станет радостей душе И лишь добро случится. Пусть станут люди все добрее И счастье в дом стучится!

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22 Благовещение Пресвятой Богородицы, Праздник светлый, прекрасный наступил, Пусть в душе вашей вера приумножится, И для добрых дел втройне прибудет сил! Вести лишь благие получайте, Счастьем пусть наполниться ваш дом, Благовещение с радостью встречайте, Пусть сопутствует удача вам во всем!