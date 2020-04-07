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Красивые поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы

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Красивые поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы
13:23 Сегодня Телеграф

Считается, что в этот день Архангел Гавриил явился к Деве Марии и сообщил ей, что вскоре она родит Сына Божьего.

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    С Благовещением вас

    В день весенний поздравляю,

    Мира, счастья и добра

    Я сердечно вам желаю.

     

    Богородица святая

    От беды пусть защитит,

    Материнскою любовью

    Нас, детей грешных, простит.

     

    Я желаю, чтобы вести

    Вы благие получали,

    Чтобы с верой и надеждой

    Каждый новый день встречали.

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    К нам пришло Благовещание,

    Дайте ж сердцу обещание

    Быть здоровым, не грустить,

    Ещё много лет прожить!

     

    Ангел пусть вас бережёт,

    Сердце каждый день поёт.

    Счастья, мира и добра,

    Чтоб чиста была душа!

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    С Благовещением сегодня,

    Это важный, светлый день,

    Пусть придут благие вести,

    А плохие уйдут в тень

    Посетит пусть дом ваш ангел,

    Чтоб укрыть от всех невзгод,

    Осеняет пусть защитой

    И хранит покой Господь.

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    Праздник Благовещения

    Пусть тепло несёт,

    Силы и терпения

    Бог пусть Вам пошлёт.

     

    Радость и удача

    С Вами будут пусть,

    Чтобы в Ваши души

    Не стучала грусть!

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    День сегодня самый светлый,

    Празднует христианский мир,

    Богородица спасибо,

    За Христа мы говорим!

     

    Поздравляю вас, желаю,

    Вам любви, тепла, добра,

    Вам желаю благодати,

    Чтобы в сердце расцвела!

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    Отложи ты в сторону работу,

    Ведь сегодня это грех.

    Прояви свою лучше заботу,

    К тем, кто ближе тебе всех.

     

    Пусть удача не покинет,

    Достаток будет и любовь.

    И к любой новой вершине,

    Добирались вновь и вновь.

     

    Окружит пусть Вас добро,

    Здоровья крепкого желаем.

    И дома будет мирно и тепло,

    С Благовещением Вас поздравляем!

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    В великий день Благовещения

    Желаю умиротворения,

    Чтобы душа от счастья пела,

    И крепче становилась вера,

    Чтобы исполнились желания,

    Исчезли разом все страдания,

    Чтоб Бог поддерживал в делах

    И не тревожил душу страх.

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    Благую весть принёс Марии ангел,

    Что скоро Бог ей даст дитё.

    Мы мать господнюю сегодня славим

    И просим благодати у неё.

     

    Пусть сохранит Мария близких ваших,

    И путь земной ваш осветит,

    Пусть искуситель вам не будет страшен,

    И Богородица от бед всех защитит!

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    Птичка гнёздышко не вьёт, не летает,

    Праздник в дом Благой зовёт, зазывает,

    По земле святой молитва «несётся» —

    Весть Благая летит, вокруг радость льётся!

     

    С Благовещением я Вас поздравляю,

    Счастья в жизни и любви пожелаю,

    Не страшны пусть Вам будут тревоги...

    Весть Благая, пусть ждёт на пороге!

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    Благая весть звучит вокруг

    И ярче солнышко сияет.

    Со светлым праздником благим

    Сегодня поздравляем!

     

    Пусть станет радостей душе

    И лишь добро случится.

    Пусть станут люди все добрее

    И счастье в дом стучится!

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    Благовещение Пресвятой Богородицы,

    Праздник светлый, прекрасный наступил,

    Пусть в душе вашей вера приумножится,

    И для добрых дел втройне прибудет сил!

     

    Вести лишь благие получайте,

    Счастьем пусть наполниться ваш дом,

    Благовещение с радостью встречайте,

    Пусть сопутствует удача вам во всем!

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    В день Благовещения вам желаю я

    Солнышка весеннего, радости, добра.

    Пусть в великий праздник дома будет счастье,

    Стороной обходят невзгоды и ненастье,

    Пусть все ваши помыслы будут чисты,

    Мира, теплоты вам, и большой любви!

Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки

С Благовещением Пресвятой Богородицы 2020: оригинальные поздравления

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