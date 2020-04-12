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Поздравления с Днем космонавтики 2020: стихи, проза, открытки

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Поздравления с Днем космонавтики 2020: стихи, проза, открытки
16:48 Сегодня Телеграф

День космонавтики отмечается 12 апреля с 1962 года.

  • 1

  • 2

    В высь душа твоя стремиться.

    Ты как птица, точно — птица.

    И пора сказать "ура!"

    Поздравлять тебя пора.

    Чтоб всегда душа парила,

    Чтоб жена тебя ценила,

    Чтоб любви огромной море,

    Чтобы крепче лишь здоровье.

  • 3

    Поздравляю с Всемирным днем авиации и космонавтики! Желаю всем принадлежащим этой стихии — покорения неизведанных горизонтов, невероятных скоростей, технической поддержки способной творить чудеса. Будьте смелыми, отважными, любознательными, физически и душевно здоровыми, готовыми на новые подвиги и огромные достижения!

    Вот профессия на славу,

    Ну, о чём ещё мечтать?

    Космонавтом и пилотом

    Каждый в детстве грезил стать.

    Вы же стали? Поздравляем,

    И хотим вам пожелать.

    Чтоб желанья вам и дальше

    Удавалось исполнять.

    И здоровья вам побольше,

    Чтобы небо бороздить,

    С вашим праздником, ребята,

    И всегда счастливо жить.

  • 4

  • 5

    Каждый, наверное, хоть раз мечтал научиться летать. А вам это под силу! Вы смогли преодолеть земное притяжение и полететь сквозь космическое пространство. Хочется пожелать вам также легко преодолевать все жизненные трудности и препятствия. С днём авиации и космонавтики вас!

  • 6

  • 7

    Тот, кто сегодня ведет самолет,

    Пусть до того поздравленье дойдет!

    Кто в космос сегодня в ракете летит —

    Пусть поздравок до него добежит!

    Кто в данный момент на космической станции —

    Вас с Днем космонавтики и авиации!

    Хотим, чтоб в работе помочь бы вам смог

    Наш короткий, летучий, смешной поздравок!

  • 8

    Вам сверху все виднее и заметней. Вас выбрали как самых стойких, мужественных, здоровых. Интересных вам полетов, прекрасных открытий и широких крыльев за спиной для исполнения всех ваших желаний!

  • 9

  • 10

    Поздравляю со Всемирным днём авиации и космонавтики. Желаю счастья, больше Вселенной, любви, ярче мерцания звёзд, удачи со скоростью вращения Земли, перспектив космических масштабов для развития в деятельности и процветания в жизни.

  • 11

  • 12

    С всемирным Днем Космонавтики и Авиации

    Вас поздравляем мы под бурные овации!

    Ведь делом уважаемым вы занимаетесь,

    А потому для нас героями останетесь!

    Вам шлем мы этот теплый поздравок,

    Желаем, чтобы мир лежал у ваших ног,

    Робота только радость приносила,

    До состояния счастья доводила!

  • 13

    Авиаторы и космонавты —

    Полета высокого люди!

    Сегодня их мы поздравлять

    И чествовать с радостью будем!

    Желаем здоровья, это так важно

    В работе вашей трудной, отважной!

    Счастья желаем, удачи желаем

    И поздравок вам в полет посылаем!

День космонавтики 2019: история и традиции праздника

День космонавтики 2020: лучшие поздравления и открытки

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