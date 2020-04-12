Поздравления с Днем космонавтики 2020: стихи, проза, открытки

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2 В высь душа твоя стремиться. Ты как птица, точно — птица. И пора сказать "ура!" Поздравлять тебя пора. Чтоб всегда душа парила, Чтоб жена тебя ценила, Чтоб любви огромной море, Чтобы крепче лишь здоровье.

3 Поздравляю с Всемирным днем авиации и космонавтики! Желаю всем принадлежащим этой стихии — покорения неизведанных горизонтов, невероятных скоростей, технической поддержки способной творить чудеса. Будьте смелыми, отважными, любознательными, физически и душевно здоровыми, готовыми на новые подвиги и огромные достижения! Вот профессия на славу, Ну, о чём ещё мечтать? Космонавтом и пилотом Каждый в детстве грезил стать. Вы же стали? Поздравляем, И хотим вам пожелать. Чтоб желанья вам и дальше Удавалось исполнять. И здоровья вам побольше, Чтобы небо бороздить, С вашим праздником, ребята, И всегда счастливо жить.

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5 Каждый, наверное, хоть раз мечтал научиться летать. А вам это под силу! Вы смогли преодолеть земное притяжение и полететь сквозь космическое пространство. Хочется пожелать вам также легко преодолевать все жизненные трудности и препятствия. С днём авиации и космонавтики вас!

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7 Тот, кто сегодня ведет самолет, Пусть до того поздравленье дойдет! Кто в космос сегодня в ракете летит — Пусть поздравок до него добежит! Кто в данный момент на космической станции — Вас с Днем космонавтики и авиации! Хотим, чтоб в работе помочь бы вам смог Наш короткий, летучий, смешной поздравок!

8 Вам сверху все виднее и заметней. Вас выбрали как самых стойких, мужественных, здоровых. Интересных вам полетов, прекрасных открытий и широких крыльев за спиной для исполнения всех ваших желаний!

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10 Поздравляю со Всемирным днём авиации и космонавтики. Желаю счастья, больше Вселенной, любви, ярче мерцания звёзд, удачи со скоростью вращения Земли, перспектив космических масштабов для развития в деятельности и процветания в жизни.

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12 С всемирным Днем Космонавтики и Авиации Вас поздравляем мы под бурные овации! Ведь делом уважаемым вы занимаетесь, А потому для нас героями останетесь! Вам шлем мы этот теплый поздравок, Желаем, чтобы мир лежал у ваших ног, Робота только радость приносила, До состояния счастья доводила!