Поздравления с Днем космонавтики 2020: стихи, проза, открытки

В высь душа твоя стремиться.
Ты как птица, точно — птица.
И пора сказать "ура!"
Поздравлять тебя пора.
Чтоб всегда душа парила,
Чтоб жена тебя ценила,
Чтоб любви огромной море,
Чтобы крепче лишь здоровье.
Поздравляю с Всемирным днем авиации и космонавтики! Желаю всем принадлежащим этой стихии — покорения неизведанных горизонтов, невероятных скоростей, технической поддержки способной творить чудеса. Будьте смелыми, отважными, любознательными, физически и душевно здоровыми, готовыми на новые подвиги и огромные достижения!
Вот профессия на славу,
Ну, о чём ещё мечтать?
Космонавтом и пилотом
Каждый в детстве грезил стать.
Вы же стали? Поздравляем,
И хотим вам пожелать.
Чтоб желанья вам и дальше
Удавалось исполнять.
И здоровья вам побольше,
Чтобы небо бороздить,
С вашим праздником, ребята,
И всегда счастливо жить.
Каждый, наверное, хоть раз мечтал научиться летать. А вам это под силу! Вы смогли преодолеть земное притяжение и полететь сквозь космическое пространство. Хочется пожелать вам также легко преодолевать все жизненные трудности и препятствия. С днём авиации и космонавтики вас!
Тот, кто сегодня ведет самолет,
Пусть до того поздравленье дойдет!
Кто в космос сегодня в ракете летит —
Пусть поздравок до него добежит!
Кто в данный момент на космической станции —
Вас с Днем космонавтики и авиации!
Хотим, чтоб в работе помочь бы вам смог
Наш короткий, летучий, смешной поздравок!
Вам сверху все виднее и заметней. Вас выбрали как самых стойких, мужественных, здоровых. Интересных вам полетов, прекрасных открытий и широких крыльев за спиной для исполнения всех ваших желаний!
Поздравляю со Всемирным днём авиации и космонавтики. Желаю счастья, больше Вселенной, любви, ярче мерцания звёзд, удачи со скоростью вращения Земли, перспектив космических масштабов для развития в деятельности и процветания в жизни.
С всемирным Днем Космонавтики и Авиации
Вас поздравляем мы под бурные овации!
Ведь делом уважаемым вы занимаетесь,
А потому для нас героями останетесь!
Вам шлем мы этот теплый поздравок,
Желаем, чтобы мир лежал у ваших ног,
Робота только радость приносила,
До состояния счастья доводила!
Авиаторы и космонавты —
Полета высокого люди!
Сегодня их мы поздравлять
И чествовать с радостью будем!
Желаем здоровья, это так важно
В работе вашей трудной, отважной!
Счастья желаем, удачи желаем
И поздравок вам в полет посылаем!