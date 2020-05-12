Поздравления своими словами с Днем медицинской сестры 2020

1 Поздравляем вас с Международным днем медицинской сестры! Хотим пожелать, прежде всего, отличного здоровья и благополучия в личной жизни. Пусть ваша доброта, отзывчивость и забота возвращается к вам в двойном объеме, радует вас приятными моментами, словами и улыбками людей, которых вы делаете крепче и счастливее. Теплоты вам и добрейших подарков судьбы.

2 Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтоб ваш труд в нашей стране оценивали по достоинству. Счастья, любви и всех вам благ, дорогие медицинские сестрички.

3 Поздравляю с профессиональным праздником — Днем медсестры! Хочу пожелать спокойствия в столь нелегком труде, терпения к требовательным пациентам, внимательного и ответственного отношения к своему делу. Легкости в руках, ясности в голове, благодарности пациентов! И, конечно же, повышения на работе, кто же об этом не мечтает?

4 В твой профессиональный праздник я хочу пожелать тебе всегда слышать искреннюю благодарность за свой нелегкий труд. Пусть всё то добро, что ты делаешь каждый день, возвращается к тебе улыбками близких, неожиданными подарками судьбы и бесконечными счастливыми моментами.

5 Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!

6 Дорогие наши медицинские сестры! В этот день мы рады поздравить вас с профессиональным праздником и сердечно поблагодарить за ваш важный и достойный труд. Вы — добрые феи в белых халатах, красивые спасительницы человеческого здоровья, настоящие оруженосцы врачей. Без вас работа медицинских учреждений попросту не была бы возможна. Спасибо вам, очаровательные сестры, за то, что ваши хрупкие плечи выдерживают все данные вам судьбой и профессией тяготы!

7 Придя в больницу каждый понимает, что выздоровление пациента зависит не только от квалификации врача. Медсестры борются с болезнями ничуть не меньше, а порой и в разы больше, нежели сам доктор: ставят капельницы, делают уколы и собирают анализы, проводят все необходимые процедуры и зачастую имеют немалый опыт лечения, позволяющий делать самостоятельную диагностику и в экстренных случаях корректировать лечение и спасать жизни. Так пусть же Ваш труд будет оценен по достоинству, и в Международный день медицинской сестры Вы получите все возможные поздравления от коллег и пациентов.

8 Уважаемые медсестры, поздравляем вас с профессиональным праздником! Хочется искренне поблагодарить за выбор такой важной профессии, за ваш неоценимый труд и терпение! Пусть вам улыбается жизнь и все удивительные добрые качества будут заслуженно вознаграждены!