Красивые поздравления своими словами с Днем медицинской сестры

1 С Международным днем медицинской сестры! Поздравляю и желаю, чтобы подаренные забота, внимание, добрые слова, улыбка, милосердие, чуткое отношение, отзывчивость, понимание и помощь возвратились втройне. Пусть энергия благодарности людей, благородство жизненного дела аккумулируются и воплотятся в счастье, успешность, удачу, любовь!

2 Прекрасные наши медсестры хочу поздравить вас с Международным днем медицинской сестры и в ваш профессиональный праздник пожелать женской нежности, мужского терпения, детской доброты и искренности, а еще выдержки, мудрости и всегда отличного настроения!

3 С Международным днем медсестры! Низкий поклон вам за ваш титанический труд! Желаю не знать усталости, иметь много сил и быть всегда в хорошем настроении! Пусть мир благосклонно относится ко всем вашим желаниям и воплощает мечты в реальность! Любви, благополучия, процветания, достатка!

4 Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Дорогие девушки, мы восхищаемся вами, потому что вы очень компетентны и профессиональны, и похожи на ангелов, которых каждый больной ждет с радостью и нетерпением. Удачи и счастья в этот особый день!

5 Дорогие наши феи в беленьких халатах! Поздравляем вас с праздником. И желаем, чтобы дежурство пролетало легко, работа всегда была в радость, а жизнь и отдых всегда были в удовольствие. Желаем достойных зарплат и премий, только покладистых пациентов, чуткого руководства и больших премий. С днем медицинской сестры!

6 Поздравляю с Международным днём медицинской сестры. Пусть работается легко и радостно! Желаю любить свой белый халат, желаю преуспевать и в работе, и в жизни. Желаю с каждым утром просыпаться красивой, уверенной, бодрой и решительной. И пусть в жизни не будет ни одной задачи, с которой тебе не удалось бы справиться. Успехов, любви и, конечно же, здоровья!

7 Поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником, с днём медицинской сестры! Эта профессия нелегка и тяжела. Именно поэтому я хочу, что бы у Вас было много терпения, сил, прочного и непоколебимого духа. Медицинские сёстры — люди с открытой душой и с искренним желанием помочь. Именно поэтому вы так ценимы и незаменимы. Вы — самая крепкая опора, на которой держится медицина. Так пусть же все Ваши старания и умения Вам воздадутся!

8 От чистого сердца поздравляю вас с Международным Днем медицинских сестер! Благодаря вашим усилиям каждый день кто-то избавляется от страданий, к кому-то возвращается бодрость и хорошее самочувствие. Ваше самоотверженное и бескорыстное служение завоевало много сердец, ведь вы не только помогаете исцелиться физически, но и являетесь источником воодушевления, поддержки и надежды для людей в самые трудные минуты их жизни. Искренне желаю вам крепкого здоровья, терпения и удачи в вашем благородном труде, материального благополучия и благодарных пациентов.

9 От всей души поздравляю всех медицинских сестёр с профессиональным праздником. Пусть ваша работа приносит удовлетворение. Желаем вам благодарных пациентов, хороших результатов, уважение коллег и конечно же здоровья, счастья и красоты!