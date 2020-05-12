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Красивые поздравления своими словами с Днем медицинской сестры

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Красивые поздравления своими словами с Днем медицинской сестры
11:22 Сегодня Телеграф

Дата 12 мая выбрана не случайно - это день рождения сестры милосердия Флоренс Найтингейл.

  • 1

    С Международным днем медицинской сестры! Поздравляю и желаю, чтобы подаренные забота, внимание, добрые слова, улыбка, милосердие, чуткое отношение, отзывчивость, понимание и помощь возвратились втройне. Пусть энергия благодарности людей, благородство жизненного дела аккумулируются и воплотятся в счастье, успешность, удачу, любовь!

  • 2

    Прекрасные наши медсестры хочу поздравить вас с Международным днем медицинской сестры и в ваш профессиональный праздник пожелать женской нежности, мужского терпения, детской доброты и искренности, а еще выдержки, мудрости и всегда отличного настроения!

  • 3

    С Международным днем медсестры! Низкий поклон вам за ваш титанический труд! Желаю не знать усталости, иметь много сил и быть всегда в хорошем настроении! Пусть мир благосклонно относится ко всем вашим желаниям и воплощает мечты в реальность! Любви, благополучия, процветания, достатка!

  • 4

    Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Дорогие девушки, мы восхищаемся вами, потому что вы очень компетентны и профессиональны, и похожи на ангелов, которых каждый больной ждет с радостью и нетерпением. Удачи и счастья в этот особый день!

  • 5

    Дорогие наши феи в беленьких халатах! Поздравляем вас с праздником. И желаем, чтобы дежурство пролетало легко, работа всегда была в радость, а жизнь и отдых всегда были в удовольствие. Желаем достойных зарплат и премий, только покладистых пациентов, чуткого руководства и больших премий. С днем медицинской сестры!

  • 6

    Поздравляю с Международным днём медицинской сестры. Пусть работается легко и радостно! Желаю любить свой белый халат, желаю преуспевать и в работе, и в жизни. Желаю с каждым утром просыпаться красивой, уверенной, бодрой и решительной. И пусть в жизни не будет ни одной задачи, с которой тебе не удалось бы справиться. Успехов, любви и, конечно же, здоровья!

  • 7

    Поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником, с днём медицинской сестры! Эта профессия нелегка и тяжела. Именно поэтому я хочу, что бы у Вас было много терпения, сил, прочного и непоколебимого духа. Медицинские сёстры — люди с открытой душой и с искренним желанием помочь. Именно поэтому вы так ценимы и незаменимы. Вы — самая крепкая опора, на которой держится медицина. Так пусть же все Ваши старания и умения Вам воздадутся!

  • 8

    От чистого сердца поздравляю вас с Международным Днем медицинских сестер! Благодаря вашим усилиям каждый день кто-то избавляется от страданий, к кому-то возвращается бодрость и хорошее самочувствие. Ваше самоотверженное и бескорыстное служение завоевало много сердец, ведь вы не только помогаете исцелиться физически, но и являетесь источником воодушевления, поддержки и надежды для людей в самые трудные минуты их жизни. Искренне желаю вам крепкого здоровья, терпения и удачи в вашем благородном труде, материального благополучия и благодарных пациентов.

  • 9

    От всей души поздравляю всех медицинских сестёр с профессиональным праздником. Пусть ваша работа приносит удовлетворение. Желаем вам благодарных пациентов, хороших результатов, уважение коллег и конечно же здоровья, счастья и красоты!

  • 10

    Прими поздравления с твоим профессиональным праздником и самые теплые пожелания благополучия, карьерного роста и благодарных пациентов! Пусть работа приносит не только радость, но и высокий доход! Большого счастья, улыбок, непоколебимого здоровья, исполнения желаний и везения во всех делах!

День медицинской сестры, 12 мая: поздравления в стихах и открытках

Поздравления своими словами с Днем медицинской сестры 2020

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