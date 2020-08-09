С Днем строителя! Лучшие СМС-поздравления, открытки

В Украине День строителя празднуется во второе воскресенье августа. Так, в 2020 году День строителя в Украине выпадает на 9 августа.
Традиции и интересные факты
Во многих строительных бригадах существует обряд посвящения для новичков: нужно съесть хлеб с солью как символ знаменитого "пуда соли" или подержать руки над огнем, чтобы почувствовать, как "горит" работа. При этом в конце "молодняку" стучали кирпичом по каске – на удачу.
Поздравление с Днем строителя в Украине
Строитель - профессия древняя,
Не уменьшают века ее важность,
Меняются лишь технологии,
Материалы, декор и этажность.
И соблюдая традицию,
В летний денек восхитительный
С праздником славной профессии
Мы поздравляем строителей.
Жизнь становится пускай
Просто удивительной:
Льётся радость через край -
Счастья! С Днём строителя!
Пусть всё будет по плечу -
В личном и в работе,
И без счёта будет чувств,
И добра - без счёта!
С днем строителя! За вами
Наша жизнь и наш комфорт.
Обойдут вас пусть печали,
Будет праздник круглый год!
Разобьются, как о каску,
Все тревоги, беды, страх,
А по жизни вы шагайте
Лишь с улыбкой на губах!
Я желаю больше строек,
Больше будней трудовых,
Позитивного настроя
И внимания родных.
Быть всегда в отличной форме
И в профессии спецом,
Чтоб тебя минуло горе,
И спешило счастье в дом.