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С Днем строителя! Лучшие СМС-поздравления, открытки
С Днем строителя! Лучшие СМС-поздравления, открытки

С Днем строителя! Лучшие СМС-поздравления, открытки

С Днем строителя! Лучшие СМС-поздравления, открытки
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня, 9 августа, Украина отмечает профессиональный праздник всех строителей.

В Украине День строителя празднуется во второе воскресенье августа. Так, в 2020 году День строителя в Украине выпадает на 9 августа.

Традиции и интересные факты

Во многих строительных бригадах существует обряд посвящения для новичков: нужно съесть хлеб с солью как символ знаменитого "пуда соли" или подержать руки над огнем, чтобы почувствовать, как "горит" работа. При этом в конце "молодняку" стучали кирпичом по каске – на удачу.

Поздравление с Днем строителя в Украине

 

Строитель - профессия древняя,

Не уменьшают века ее важность,

Меняются лишь технологии,

Материалы, декор и этажность.

 

И соблюдая традицию,

В летний денек восхитительный

С праздником славной профессии

Мы поздравляем строителей.

Жизнь становится пускай

Просто удивительной:

Льётся радость через край -

Счастья! С Днём строителя!

 

Пусть всё будет по плечу -

В личном и в работе,

И без счёта будет чувств,

И добра - без счёта!

С днем строителя! За вами

Наша жизнь и наш комфорт.

Обойдут вас пусть печали,

Будет праздник круглый год!

 

Разобьются, как о каску,

Все тревоги, беды, страх,

А по жизни вы шагайте

Лишь с улыбкой на губах!

День строителя 2020: красивые поздравления и открытки

Я желаю больше строек,

Больше будней трудовых,

Позитивного настроя

И внимания родных.

 

Быть всегда в отличной форме

И в профессии спецом,

Чтоб тебя минуло горе,

И спешило счастье в дом.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День строителя.

Автор:

Телеграф
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