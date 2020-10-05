Смешные картинки и открытки на День медика

Ежегодно День доктора празднуют в первый понедельник октября - праздник утвердили в ВОЗ по инициативе ООН.

В понедельник, 5 октября, в 2020 году медицинские работники по всему миру отмечают свой профессиональный праздник - Международный день врача.

Есть много способов красиво, ярко и весело поздравить их по этому поводу.

Трудно недооценить важность докторов в жизни каждого, ведь они помогают и в рождении, и почти в каждом аспекте жизни, лечат зубы, зрение, болезни всех прочих органов и даже душевные раны.

По инициативе ООН Всемирная организация здоровья утвердила празднование профессионального праздника Дня врача на первый понедельник второго осеннего месяца, и в 2020 году этот день выпал на 5 октября.

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Предлагаем ряд картинок, которыми можно развеселить медицинских работников на День доктора:

Смотрите также поздравления с Международным днем врача в прозе и смс.