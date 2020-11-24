Яркие и позитивные поздравления с Днем друзей 2020

24 ноября отмечают День друзей. Праздник - очень популярный, хотя и неофициальный, ведь дружба одна из важных ценностей в жизни каждого.

Этот праздник относится преимущественно к США, ведь датой празднования выбран день рождения американского психолога и писателя Дейла Карнеги. Однако, успех бестселлера "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей" сделал День друзей международным.

В разных странах его отмечают в разные даты. В ряде стран праздник припадает на 9 июня, в Украине - 30 июля. Но, почему бы не поздравить своих друзей и 24 ноября, отправив им поздравительную картинку с теплыми словами любви и поддержки.

«Телеграф» позаботился об этом и собрал для Вас лучшие варианты.