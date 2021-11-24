Яскраві та позитивні привітання з Днем друзів 2021

24 листопада відзначається День друзів, або дослівно День завоювання друзів та впливу на людей.

У середу, 24 листопада, відзначають День друзів. Свято — дуже популярне, хоч і неофіційне, адже дружба одна з важливих цінностей у житті кожного.

Це свято належить переважно до США, адже датою святкування обрано день народження американського психолога та письменника Дейла Карнегі. Однак успіх бестселера "Як набувати друзів і впливати на людей" зробив День друзів міжнародним.

Зазначимо, що у різних країнах його відзначають у різні дати. Якщо 24 листопада День друзів більший за американський варіант свята, то 30 липня відзначається Міжнародний день дружби, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у квітні 2011 року. Також у низці країн свято припадає на 9 червня,

Але чому б не привітати своїх друзів і 24 листопада, відправивши їм вітальну картинку з теплими словами кохання та підтримки. "Телеграф" подбав про це і зібрав для Вас найкращі варіанти.

Привітання з Днем друзів

Також, "Телеграф" пропонує Вам привітати всіх своїх знайомих, друзів та близьких із першим снігом, яким засипало Україну 23 листопада.