Днем ангела, Мария! Красивые картинки и поздравления с именинами

4 декабря православная церковь отмечает большой праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы Девы Марии. А это значит, что все девушки, которых назвали именем святой – Мария, отмечают свои именины.

Специально по этому поводу «Телеграф» приготовил красивые поздравления с днем ангела Марии.

Мария – самое распространенное имя по всему миру, которое наделено сильной энергетикой и награждает свою «владелицу» уникальными качествами. Имя имеет древнееврейские корни, и означает «горькая», «желанная», «безмятежная».

Марии - добрые, щедрые, доброжелательные, заботливые девочки. Однако, если вы ее обидите, задев ее самолюбие или достоинство, то милая и нежная Машенька в момент станет абсолютной противоположностью.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки на русском и украинском языке, которыми можно поздравить Марий с именинами:

Также, "Телеграф" напоминает - не забудьте поздравить своих родных и знакомых со светлым праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы.