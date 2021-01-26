С днем таможенника! Картинки и открытки с поздравлением

26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника — профессиональный праздник работников таможенных служб по всему миру.

Стоит отметить, что дата празднования выбрана неслучайно. 26 января 1953-го года в Брюсселе начал свою работу Совет таможенного сотрудничества. Позже, в 1994 году, совет был переименован во Всемирную таможенную организацию.

Первое празднование Международного дня таможенника состоялось в 1983 году в честь тридцатилетнего юбилея Всемирной таможенной организации.

Таможенник - престижная и почетная профессия. На их плечах контроль перемещения людей и грузов через границу, выявление контрабанды и запрещенные к ввозу и вывозу товары. Профессия таможенника - очень ответственная и рисковая. Таможенник - это человек с хорошо развитой интуицией, концентрацией внимания и реакцией, собранный, наблюдательный и стрессоустойчивый человек.

По этому поводу "Телеграф" подготовил красивые поздравления с Международным днем таможенника.

Отметим, что День таможенной службы Украины отмечается 25 июля в годовщину принятия Верховной Радой Украины закона о таможенном деле в Украине принятого в 1991 году.

Также, на 26 января приходится народный праздник Ермилов день. Что нельзя делать в этот день - читайте в материале "Телеграфа".