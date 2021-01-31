С Днем ангела, Мария! Красивые поздравления на именины 31 января

В воскресенье, 31 января, отмечают свои именины все девушки и женщины с именем Мария.

С древнегреческого Мария, или Мирьям, переводится как "горькая", "любимая", "упрямая".

Марии всегда отличаются добротой, нежностью и внутренним спокойствием. Интересно, что с детства желательно называть девочку Марией, а не Машенькой. Имя одно, но звучит по-разному, а это может сформировать противоречивый характер. Уже у взрослой Марии возникнет внутренний дискомфорт, который будет мешать ей наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.

Читайте также: Душевные поздравления с именинами Марии в стихах

"Телеграф" подобрал несколько красивых открыток с Днем ангела Марии, которые поднимут настроение именинницам в последний день января.

Больше красивых и ярких открыток и картинок с именинами Марии на русском и украинских языках по ссылке.