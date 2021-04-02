День кинолога в Украине 2021: открытки и картинки с праздником

В пятницу, 2 апреля, свой профессиональный праздник отмечают все кинологи Украины.

Кинологией в Украине занимаются уже более 70 лет, но официально День кинолога, как профессиональный праздник, не отмечается. Однако, именно 2 апреля 1994 года МВД создало Кинологическую службу.

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"Для кого-то кинология - это образ жизни, для кого-то - цель детства или призвание. Быть кинологом - это не просто любить собак. Кинологами становятся только по зову сердца. Кинолог с собакой - это одна команда, единое целое. Они понимают друг друга без слов. Собаки не только верные и надежные напарники, они лучшие и преданные наши друзья", - поздравляет с праздником Кинологический учебный центр, расположенный в Великих Мостах Львовской области, где занимаются подготовкой четвероногих бойцов.

"Телеграф" поздравляет всех, кто связал свою жизнь с таким благородным делом, как кинология с праздником. Любить собак и посвящать им жизнь может только человек с чистым сердцем.

Также в этот день отмечают свои именины Светланы.