С днем ангела, Светлана! Душевные открытки и картинки

В пятницу, 2 апреля, День ангела отмечают прекрасные обладательницы имени Светлана. Имя славянское и означает "светлая", "чистая". От греческого имени Фотиния - "свет".

Светлана имеет очень сложный характер, который обычно заимствует от матери. Взрослая Светлана становится более упрямой. Практически никогда не отступает от намеченной цели. Света может стать идеальным лидером, за которым пойдут множество людей. Хорошо приспосабливается в жизни, а вот в сложных ситуациях может продемонстрировать свою ранимость. В браке из Светланы получается образцовая хозяйка и ответственная мать.

"Телеграф" собрал самые лучшие, красивые поздравления в открытках и картинках с именинами Светланы:

Отметим, что еще одни именины Светлана отмечает 26 февраля.