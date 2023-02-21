Именины Светланы в 2023 году: все дни, когда Света празднует День ангела

В отличии от других, имя Света относительно новое

Имя Светлана, — не только красивое, но еще и очень распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково его происхождение и когда все Дни ангела Светланы в году.

Значение имени Светлана

Интересно, что в отличии от большинства прочих имен имя Светлана, — сравнительно новое. Оно появилось в российской литературе XIX века, и через несколько десятков лет стало распространяться. По факту оно является калькой греческого имени Фотиния (которое переводится как "светлая", и по сути имеет то же значение).

Встречаются такие разговорные формы имени Светлана как Света, Светланка, Светик, Светка.

Принято считать, что Светланы добрые, веселые и радостные, щедрые и доброжелательные, не любят серые будни и довольно красноречивы. В то же время, они также любят указывать другим, как правильно жить или что-то делать. Светланы отдают себя детям и часто работают в сферах искусства, туризма, спорта или культуры.

Когда День ангела Светланы?

Носительницы имени Светлана отмечают именины всего трижды в году по церковному православному календарю:

26 февраля , — преподобная Светлана (Фотиния) Палестинская. Она спаслась при крушении корабля и приплыла к скале, где встретила блаженного Мартиниана, который благословил ее и уплыл. Светлана осталась вести подвижническую жизнь на острове, пока не умерла.

, — преподобная Светлана (Фотиния) Палестинская. Она спаслась при крушении корабля и приплыла к скале, где встретила блаженного Мартиниана, который благословил ее и уплыл. Светлана осталась вести подвижническую жизнь на острове, пока не умерла. 2 апреля , — мученица Фотина (Светлана) Самаряныня, Римская. Это та самая Фотина, которая напоила Христа водой у колодца. Ее вместе с сыновьями и сестрами мучительно казнили за веру.

, — мученица Фотина (Светлана) Самаряныня, Римская. Это та самая Фотина, которая напоила Христа водой у колодца. Ее вместе с сыновьями и сестрами мучительно казнили за веру. 16 ноября, — мученица Светлана (Фотиния).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам не стоит дарить женщинам зеркала.