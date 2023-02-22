Света, Светочка, Светуля - с именинами! Красивые поздравления на День ангела Светланы

Не забудьте поздравить Светлану с именинами

Имя Светлана пусть и не имеет древней истории, но все равно очень красивое и распространенное в Украине. Ранее мы рассказали, каково его значение и когда все Дни ангела Светланы в году. Теперь же "Телеграф" собрал подборку поздравлений на именины для Светы в стихах, прозе, картинах и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Светланы своими словами

Светочка, с Днем ангела! Пусть, как и годится твоему имени, твоя жизнь всегда будет наполнена светом и теплотой, а главное, — чтобы свет любви и доброты никто не мерк в твоем сердце. Поздравляю!

Светлана! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был светлым и безоблачным, чтобы в доме всегда царило понимание, уют и благополучие, и никакие невзгоды не портили твоего доброго настроения. С именинами!

Принимай поздравления с Днем ангела, Светлана! В этот чудесных день хочу пожелать как можно больше позитива, радости и искренних улыбок. Пусть твое сердце никогда не знает печалей, а все горести обходят твой дом самой дальней дорогой.

Желаю тебе, Света, всегда светиться счастьем, чтобы твои желания сбывались самым благоприятным образом, а в семье царили любовь, мир и понимание. С Днем ангела!

С именинами Светланы! Пусть твои глаза блестят только от счастья, не от слез, ноги подкашиваются только от упоительных прогулок, а руки опускаются вниз только под грузом подарков и цветов. Никогда не унывай и пусть каждый день будет в радость!

Открытки для поздравления Светланы с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам настоятельно не рекомендуется дарить женщинам наручные часы.