Світуся, з іменинами! Красиві вітання на День ангела Світлани

Не забудьте привітати Світлану з іменинами

Ім’я Світлана нехай і не має давньої історії, але все одно дуже гарне та поширене в Україні. Раніше ми розповіли, яке його значення і коли всі Дні ангела Світлани протягом року. Тепер же "Телеграф" зібрав добірку привітань на іменини для Свєти у віршах, прозі, картинах та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Світлани своїми словами

Світуся, з Днем ангела! Нехай, як і годиться твоєму імені, твоє життя завжди буде наповнене світлом і теплотою, а головне, щоб світло любові і доброти ніхто не тьмяніло у твоєму серці. Вітаю!

Світлано! Бажаю, щоб кожен день твого життя був світлим і безхмарним, щоб у домі завжди панували розуміння, затишок та добробут, і жодні негаразди не псували твого доброго настрою. З іменинами!

Приймай вітання з Днем ангела, Світлано! Цього чудового дня хочу побажати якнайбільше позитиву, радості та щирих посмішок. Нехай твоє серце ніколи не знає смутку, а всі прикрості обходять твій дім десятою дорогою.

Бажаю тобі, Свєта, завжди світитися щастям, щоб твої бажання збувалися найсприятливішим чином, на роботі був порядок, а в сім’ї панували любов, мир та розуміння. З Днем ангела!

З іменинами Світлани! Нехай твої очі блищать тільки від щастя, не від сліз, ноги підкошуються тільки від чарівних прогулянок, а руки опускаються вниз лише під вантажем подарунків та квітів. Ніколи не журися і нехай кожен день буде в радість!

Листівки для привітання Світлани з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами настійно не рекомендується дарувати жінкам наручний годинник.