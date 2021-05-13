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Четверг, 13.05.2021
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Поздравления с праздником Ураза-Байрам: красивые открытки и картинки

Поздравления с праздником Ураза-Байрам: красивые открытки и картинки
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф

Ураза-Байрам - праздник разговения, известное также как Рамадан-Байрам - один из главных в исламском мире, которое начинают праздновать после захода солнца в последний день поста Рамадан.

Поскольку мусульманский календарь насчитывает 354 дня, даты религиозных мусульманских праздников ежегодно сдвигаются относительно привычного календаря, в котором 365 или 366 дней.

В 2021 году Ураза-Байрам наступил 12 мая и продлится до вечера 13 мая. В этот день мусульмане могут позволить себе все, что было запрещено в светлое время суток в течение священного месяца. Именно в этот месяц Мухаммеду покорилась Мекка, а мусульманам даровано Коран.

"Телеграф" подготовил красивые поздравительные открытки и картинки со священным праздником Ураза-Байрам:

Напомним, что 13 мая по народному календарю украинцы отмечают праздник - Яков Теплый

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

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Рамадан, Ураза-Байрам, Поздравление, Открытки.
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