Поздравления с праздником Ураза-Байрам: красивые открытки и картинки

Ураза-Байрам - праздник разговения, известное также как Рамадан-Байрам - один из главных в исламском мире, которое начинают праздновать после захода солнца в последний день поста Рамадан.

Поскольку мусульманский календарь насчитывает 354 дня, даты религиозных мусульманских праздников ежегодно сдвигаются относительно привычного календаря, в котором 365 или 366 дней.

В 2021 году Ураза-Байрам наступил 12 мая и продлится до вечера 13 мая. В этот день мусульмане могут позволить себе все, что было запрещено в светлое время суток в течение священного месяца. Именно в этот месяц Мухаммеду покорилась Мекка, а мусульманам даровано Коран.

"Телеграф" подготовил красивые поздравительные открытки и картинки со священным праздником Ураза-Байрам:

Напомним, что 13 мая по народному календарю украинцы отмечают праздник - Яков Теплый.