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С Днем семьи! Открытки и картинки с праздником

С Днем семьи! Открытки и картинки с праздником
09:40 Сегодня Телеграф

Ежегодно 15 мая в мире отмечают День семьи, или Международный день семьи.

Праздник был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН, когда хотели обозначить роль семьи в жизни общества, а также привлечь внимание общества на многочисленные проблемы внутри каждого семейства.

Кроме Международного дня семьи, Украина отмечает свой национальный праздник, учрежденный в 2012 году. Отмечать его принято 8 июля.

Ежегодно Международный день семьи проходит под определенной тематикой. В этом году праздник посвящен влиянию новых технологий на благосостояние семей - "Семья и новые технологии".

"Телеграф" собрал в этом материале красивые поздравительные открытки и картинки с Международным днем семьи:

Красивые поздравления с Днем семьи 15 мая на украинском языке

Ранее "Телеграф" писал, что 15 мая отмечается народный праздник - День Бориса и Глеба.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

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Поздравление, Праздники, Открытки, Междунарожный день семьи.
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