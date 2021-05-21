День ангела Ивана 2021: открытки и картинки на русском и украинском

21 мая в православном календаре - это день почтения памяти апостола Иоанна Богослова. Свои именины отмечают все мужчины по имени Иван.

Это имя имеет древнееврейские корни и означает "Бог милостивый" или "Милость Божья".

Иваны очень непредсказуемы по природе. Они часто противоречат сами себе: могут быть как добрыми, так и жестокими; нежными, так и грубыми.

У них всегда много увлечений, хобби, и могут выполнить практическую любую работу.

Иваны - щедрые личности. Любят вечеринки и всеобщее внимание.

"Телеграф" поздравляет всех Иванов с их Днем ангела и представляет подборку красивых поздравительных открыток и картинок с именинами 21 мая на русском и украинском языках:

Больше поздравлений с именинами Ивана на украинском языке - по ссылке.