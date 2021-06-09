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С Днем друзей 2021! Открытки и картинки с праздником

С Днем друзей 2021! Открытки и картинки с праздником
Обновлено 07:45 Сегодня Телеграф

В среду, 9 июня, во всем мире отмечается праздник - День друзей (International Friends Day). Этот праздник является неофициальным, но с каждым годом он становится все популярнее.

О том, кто инициировал данную дату, и почему именно 9 июня Международный день друзей решили праздновать - никто не знает.

В этот день важно показать людям в своей жизни, что вы любите их и заботитесь о них, особенно своим друзьям, которые провели так много времени отдельно друг от друга в течение прошлого года.

Сегодня вы можете провести день с друзьями, занимаясь тем, чем вы и они любите заниматься вместе. Вы всегда можете посмотреть фильмы о дружбе - преимущество этого занятия в том, что вам не обязательно находиться в одной комнате, если вы не можете встретиться лично. Другие идеи включают в себя такие вещи, как отправка им позитивных открыток, возможность позвонить им и наверстать упущенное или даже просто опубликовать картинку в социальных сетях, чтобы они знали, что вы их любите.

В честь этого события "Телеграф" решил собрать лучшие открытки и картинки с праздником:

Напомним, что также 9 июня отмечается народный праздник - Федорин день.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Праздники, Открытки, Международный день друзей, День друзей.
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